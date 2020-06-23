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Команда, которая абсолютно не готова к рестарту РПЛ. И это не ЦСКА

23 июня 2020, 17:03
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На федеральном спортивном канале запускают новую программу о судействе, и «Соккер.ру» уверен: с такой работой арбитров в РПЛ недостатка в контенте не будет!

«Сочи» — «Ростов» (Алексей Сухой)

Первый гол «Сочи» забит с нарушением правил. Десятки раз пересматривал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ростова» и не могу избавиться от ощущения, что Андрей Мостовой воспользовался безрассудным подкатом молодого футболиста по фамилии Гирнык. Во всяком случае, касания на уровне колена не было, возможно, Кирилл зацепил Андрея ногой, катившейся по газону. Как бы то ни было, не решусь предъявлять категоричных претензий арбитрам за этот момент: очень высокая динамика, в которой трудно отследить контакт, а прыжок Гирныка действительно на пенальти: когда так играешь в своей штрафной, будь готов, что судья укажет на точку. 

Куда проще разобраться в эпизоде с первым голом «Сочи», когда Антон Заболотный сначала дернул Владимира Абрамова за руку, а потом отправил его в ворота вместе с мячом. Засчитывать этот гол было нельзя. Алексей Сухой не разобрался, VAR тоже был бессилен. «Ростов» не дождался справедливого решения от РПЛ, которая в очередной раз спрятала голову в песок, а мальчишки не удостоились качественного арбитража в матче, в котором априори были обречены. 

«Арсенал» — «Спартак» (Евгений Турбин) 

Не назначен пенальти в ворота «Арсенала». В официальном обзоре «Матч ТВ» этот эпизод вы не найдете, однако Виктор Кашшаи должен спросить у Турбина, почему он не обратился к VAR на 61-й минуте, когда Виктор Альварес прервал передачу Романа Зобнина рукой на линии штрафной площади. Рука в неестественном положении плюс есть движение, вопросы могут быть только по расположению испанского защитника, но судя по кадрам из трансляции и спартаковского обзора рука находилась над линией, которая является частью штрафной площади. 

Пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно. Учитывая одну результативную ошибку Турбина и вторую потенциально результативную, ответственным за возникшую в концовке тульского матча интригу следует назначить именно арбитра. Эпизод в дебрях добавленного ко второму тайму времени мы разбирали в обзоре матча: Григалава фактически упал лицом на ногу Ещенко, которая находилась на безопасном расстоянии от земли — ниже пояса. Плюс спартаковец не видел оппоннента. Опасно здесь играл защитник «Арсенала». Опасная игра — это ведь не только размахивание ногами на уровне лица, идти головой в подкат — это тоже опасная игра. 

ЦСКА — «Зенит» (Сергей Иванов)

Не показана красная карточка Оздоеву. Опять же, настолько неинтересный эпизод, что «Матч ТВ» не включил его в обзор. Во время трансляции Широков после подката Оздоева осторожно спросил: «А за это разве не удаляют?» Удаляют, Роман, все верно: полузащитник «Зенита» во время подката шел прямой ногой, оторвал ее от газона и въехал в голень оппоненту. Это красная карточка, но Иванов ограничился предупреждением. 

Не показана вторая желтая карточка Дивееву. Как и предыдущий эпизод, этот тоже не вошел в официальный обзор. Защитник ЦСКА в середине второго тайма вместо борьбы за верховой мяч традиционным способом решил продемонстрировать растяжку и достал ногой до лица Азмуна. Трудно придумать более очевидную опасную игру, это желтая карточка, которая у Дивеева стала бы второй. Сергей Иванов проигнорировал правила в очередной раз. 

Пенальти в ворота ЦСКА назначен ошибочно. Уже в добавленное ко второму тайму время тот самый Дивеев, которого к этому моменту не должно было быть на поле, по мнению судьи, нарушил правила в штрафной площади ЦСКА. Мяч действительно коснулся руки Дивеева в этом эпизоде, но она была прижатой и в естественном положении. Единственный вариант, при котором Игорь имел бы шанс не сыграть рукой в такой ситуации — это если бы у него было руки. Не сложный эпизод, в котором Иванов допустил ошибку, которую не исправил VAR. Голосом Александр Викторовича Бубнова: «Всем двойки!»

«Локомотив» — «Оренбург» (Станислав Васильев)

В эпизоде со второй желтой карточкой Андрею Малых допущена процедурная ошибка. В концовке матча защитник «Оренбурга» сыграл рукой перед штрафной площадью «Локомотива» — очевидная желтая карточка, которая стала второй для Андрея. Но Станислав Васильев показал второе предупреждение игроку «Оренбурга» не сразу: сначала позволил «Локомотиву» быстро разыграть мяч, что привело к опасной атаке и только после этого удалил Малых. В правилах сказано:

Принцип преимущества не должен быть использован в ситуациях серьезных нарушений или второго предупреждения за исключением случаев, когда есть очевидная возможность забить гол.

«Локомотив» провел острую атаку, но изначально это не была «очевидная возможность забить гол», поэтому судья должен был остановить игру свистком и сразу предъявить футболисту «Оренбурга» вторую желтую и красную карточку. А если уж дал «Локомотиву» провести атаку, то о карточках должен был забыть. 

VAR — благо, протокол VAR — зло  

Мы все так ждали, когда в футболе появятся видеоповторы, но сейчас даже многие сторонники VAR начинают «переобуваться», потому что мы получили не совсем то (или совсем не то), что ждали. Возможность использовать видеоповторы для справедливой оценки игровых моментов — это благо, но нынешний алгоритм использования этого блага как будто направлен на его обесценивание. Мы уже размышляли, как сделать VAR лучше: наделить большими полномочиями арбитра в будке, чтобы сократить паузы в игре, сделать «позапросную тарификацию», как в других видах спорта, да хотя бы улучшить кривое взаимодействие между арбитром в поле и помощниками у мониторов. 

Но пока имеем то, что имеем, включая такие эпизоды, как в матче «Локомотив» — «Оренбург». На 58-й минуте Даниел Мишкич из «Оренбурга» получил вторую желтую карточку и был удален с поля, а в ворота его команды назначили пенальти. Однако VAR подсказал, что раньше был фол со стороны игрока «Локомотива», вследствие чего был отменен пенальти, но не удаление Мишкича. Все строго по VAR-протоколу, хотя хорват грубо сыграл в эпизоде, которого вообще не должно было быть, если бы Станислав Васильев правильно оценил действия игрока «Локомотива» несколькими секундами раньше. В итоге реальность как бы расщепилась на две части: эпизод с пенальти обнулился и откатился на  точку предшествующего фола, но при этом игра дальше пошла без Мишкича, удаленного в этом вроде бы забытом измерении. 

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Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
25 июня в 08:53
ВСЕ В РУКАХ ГАЗПРОМА И НЕЧЕГО КИПЯТИТСЯ ! ВСЕМ ПРАВЯТ ФИНАНСЫ ! ЗАХОТЕЛИ ПАЛЫЧА УБРАТЬ -ПОЖАЛУЙСТА ,НЕСМОТРЯ НА ТО , ЧТО ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ В ЛОКО СЕМИНА , НО БЕЛОЗЕРОВ , КИКНАДЗЕ И МЕЩЕРЯКОВ ПЛЕВАЛИ НА РУССКОГО ТРЕНЕРА , О КАКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ МОЖНО МЕЧТАТЬ !
kapteinis40
kapteinis40 ответ Kollljan (раскрыть)
24 июня в 18:59
А Вы организуйте свой собственный сайт, и будете всегда правы...
112910415
112910415
23 июня в 22:17
Судьи продолжают ошибаться много
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
23 июня в 21:56
Отложенная Малых, похожий эпизод был в 2016 в ЛЕ Маккаби Зенит ,Когда негр сфолил дважды в одной атаке ,второй фол на пенальти ,судьи минут 7 обсужжали ,и все не понимали почему не пенальти.
Оказывается игрок получил вторую жёлтую за первый фол, но мяч у Зенита и атака ,а второй фол трактуется как " де факто игрока на поле уже нет" следовательно не пенальти а штрафной внутри штрафной.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
23 июня в 21:52
Дивеев 100% согласен.
По поводу Сочи Ростов ,игроки Сои выигрывали единоборства потому-что дети не могут бороться плечами и отлетали ,конечнг там фолы.
cska1948
cska1948 ответ Байкал-38. (раскрыть)
23 июня в 20:08
Отложенное наказание, это когда судья НЕ прерывает игру и даёт доиграть эпизод до конца. В данном случае судья ДАЛ свисток(прервал игру) и как вы говорите полез в карман за карточкой, а значит он должен был свою работу доделать до конца, а именно: показать нарушителю карточку и сделать себе соответствующую пометку. Так что Чистяков абсолютно прав, говоря о ПРОЦЕДУРНОЙ ошибке арбитра.
Пендальф
Пендальф
23 июня в 19:50
Кони и раньше готовы не были!
Байкал-38.
Байкал-38.
23 июня в 19:19, ред.
Позволю не согласиться с автором статьи насчёт процедурной ошибки "удаление Малых".
Сразу скажу специально много раз просмотрел данный эпизод.
После игры рукой судья дал свисток и потянулся за карточкой, но в ту же секунду Миранчук оценил ситуацию и сделал пас убегающему один на один с вратарём со своей половины поля Жоау Мариу. Разве эта не очевидная возможность забить гол? Конечно очевидная! Думаю если бы судья не дал доиграть момент, возмущение было бы намного больше. А потом уже сработало правило об отложенном наказании.
Тут больше как мне кажется должен быть вопрос, а стоило бы изначально показывать за данное нарушение ЖК? Но на видео отчётливо видно как Васильев потянулся за карточкой, а значит для себя решил, что нарушение тянет на предупреждение.
Cap700
Cap700
23 июня в 18:52
Опять заказная статья.
Kollljan
Kollljan
23 июня в 18:32
Интересно, хозяева этого сайта платят бабки вот таким вот блогерам за их буквы? Если да, то надо или самим разбираться в футболе или статейки эти, прежде чем публиковать, давать читать тем, кто в футболе разбирается, а не печатать подобную галиматью с ходу, без экспертной оценки.
димон 37
димон 37 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 июня в 18:00
А камазу отстоеву, зря Джикия не вломил
димон 37
димон 37 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 июня в 17:59
Не было пенальти
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 июня в 17:51
Всё норм. По московским правилам, игрокам московских команд можно шипами бить в голову игроков Зенита. И Почтовик, и Пищевик это не раз демонстрировали.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
23 июня в 17:33, ред.
Ну и кто считает, что пенальти в ворота ЦСКА не было? Он не опирался на эту руку, делал движение к мячу....все признали , что была рука....кроме типо эксперта, который даже не знает кто работал на ВАР, он ещё кстати говорил о голе с офсайда, только судьи как раз правильно разобрались...а типо эксперт говорил про судейскую ошибку....Видимо команда авторов тоже СОВЕРШЕННО НЕ ГОТОВА к возобновлению сезона...ОЧЕНЬ ЖАЛЬ...или ЭТО КАК РАЗ ПРЕДВЗЯТОСТЬ... ЛЕГКО МОЖНО НЕ СЫГРАТЬ РУКОЙ....ПРИ штрафных никто не имеет право рукой защищать корпус...ЭТО ПРАВИЛО ФУТБОЛА... Ещё кстати почему Дивееву за опасную игру только жёлтая, а после первого матча вы кричали, что надо удалять Азмуна за удар сзади по ногам прямой красной....То есть удар сзади опаснее, чем удар в голову...или вы тогда всё таки ошиблись и были не правы и Вилков в первой игре должен был показать просто жёлтую?
VAN ARM
VAN ARM
23 июня в 17:18
ни чего личного-это у них бизнес )))))))))
STVA 1
STVA 1
23 июня в 17:07
Арбитры худшая команда РПЛ)))
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