Команда, которая абсолютно не готова к рестарту РПЛ. И это не ЦСКА

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23 июня 2020, 17:03

На федеральном спортивном канале запускают новую программу о судействе, и «Соккер.ру» уверен: с такой работой арбитров в РПЛ недостатка в контенте не будет!

«Сочи» — «Ростов» (Алексей Сухой)

Первый гол «Сочи» забит с нарушением правил. Десятки раз пересматривал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ростова» и не могу избавиться от ощущения, что Андрей Мостовой воспользовался безрассудным подкатом молодого футболиста по фамилии Гирнык. Во всяком случае, касания на уровне колена не было, возможно, Кирилл зацепил Андрея ногой, катившейся по газону. Как бы то ни было, не решусь предъявлять категоричных претензий арбитрам за этот момент: очень высокая динамика, в которой трудно отследить контакт, а прыжок Гирныка действительно на пенальти: когда так играешь в своей штрафной, будь готов, что судья укажет на точку.

Куда проще разобраться в эпизоде с первым голом «Сочи», когда Антон Заболотный сначала дернул Владимира Абрамова за руку, а потом отправил его в ворота вместе с мячом. Засчитывать этот гол было нельзя. Алексей Сухой не разобрался, VAR тоже был бессилен. «Ростов» не дождался справедливого решения от РПЛ , которая в очередной раз спрятала голову в песок, а мальчишки не удостоились качественного арбитража в матче, в котором априори были обречены.

«Арсенал» — «Спартак» (Евгений Турбин)

Не назначен пенальти в ворота «Арсенала». В официальном обзоре «Матч ТВ» этот эпизод вы не найдете, однако Виктор Кашшаи должен спросить у Турбина, почему он не обратился к VAR на 61-й минуте, когда Виктор Альварес прервал передачу Романа Зобнина рукой на линии штрафной площади. Рука в неестественном положении плюс есть движение, вопросы могут быть только по расположению испанского защитника, но судя по кадрам из трансляции и спартаковского обзора рука находилась над линией, которая является частью штрафной площади.

Пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно. Учитывая одну результативную ошибку Турбина и вторую потенциально результативную, ответственным за возникшую в концовке тульского матча интригу следует назначить именно арбитра. Эпизод в дебрях добавленного ко второму тайму времени мы разбирали в обзоре матча: Григалава фактически упал лицом на ногу Ещенко, которая находилась на безопасном расстоянии от земли — ниже пояса. Плюс спартаковец не видел оппоннента. Опасно здесь играл защитник «Арсенала». Опасная игра — это ведь не только размахивание ногами на уровне лица, идти головой в подкат — это тоже опасная игра.

ЦСКА — «Зенит» (Сергей Иванов)

Не показана красная карточка Оздоеву. Опять же, настолько неинтересный эпизод, что «Матч ТВ» не включил его в обзор. Во время трансляции Широков после подката Оздоева осторожно спросил: «А за это разве не удаляют?» Удаляют, Роман, все верно: полузащитник «Зенита» во время подката шел прямой ногой, оторвал ее от газона и въехал в голень оппоненту. Это красная карточка, но Иванов ограничился предупреждением.

Не показана вторая желтая карточка Дивееву. Как и предыдущий эпизод, этот тоже не вошел в официальный обзор. Защитник ЦСКА в середине второго тайма вместо борьбы за верховой мяч традиционным способом решил продемонстрировать растяжку и достал ногой до лица Азмуна. Трудно придумать более очевидную опасную игру, это желтая карточка, которая у Дивеева стала бы второй. Сергей Иванов проигнорировал правила в очередной раз.

Пенальти в ворота ЦСКА назначен ошибочно. Уже в добавленное ко второму тайму время тот самый Дивеев, которого к этому моменту не должно было быть на поле, по мнению судьи, нарушил правила в штрафной площади ЦСКА . Мяч действительно коснулся руки Дивеева в этом эпизоде, но она была прижатой и в естественном положении. Единственный вариант, при котором Игорь имел бы шанс не сыграть рукой в такой ситуации — это если бы у него было руки. Не сложный эпизод, в котором Иванов допустил ошибку, которую не исправил VAR . Голосом Александр Викторовича Бубнова: «Всем двойки!»

«Локомотив» — «Оренбург» (Станислав Васильев)

В эпизоде со второй желтой карточкой Андрею Малых допущена процедурная ошибка. В концовке матча защитник «Оренбурга» сыграл рукой перед штрафной площадью «Локомотива» — очевидная желтая карточка, которая стала второй для Андрея. Но Станислав Васильев показал второе предупреждение игроку «Оренбурга» не сразу: сначала позволил «Локомотиву» быстро разыграть мяч, что привело к опасной атаке и только после этого удалил Малых. В правилах сказано:

Принцип преимущества не должен быть использован в ситуациях серьезных нарушений или второго предупреждения за исключением случаев, когда есть очевидная возможность забить гол.

«Локомотив» провел острую атаку, но изначально это не была «очевидная возможность забить гол», поэтому судья должен был остановить игру свистком и сразу предъявить футболисту «Оренбурга» вторую желтую и красную карточку. А если уж дал «Локомотиву» провести атаку, то о карточках должен был забыть.

VAR — благо, протокол VAR — зло

Мы все так ждали, когда в футболе появятся видеоповторы, но сейчас даже многие сторонники VAR начинают «переобуваться», потому что мы получили не совсем то (или совсем не то), что ждали. Возможность использовать видеоповторы для справедливой оценки игровых моментов — это благо, но нынешний алгоритм использования этого блага как будто направлен на его обесценивание. Мы уже размышляли, как сделать VAR лучше: наделить большими полномочиями арбитра в будке, чтобы сократить паузы в игре, сделать «позапросную тарификацию», как в других видах спорта, да хотя бы улучшить кривое взаимодействие между арбитром в поле и помощниками у мониторов.