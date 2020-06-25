10 самых необычных футбольных стадионов, названия которых Вы вряд ли раньше слышали

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вчера, 09:15

Cтадион — одна из самых важных составляющих футбольного матча. Качество газона, акустика и освещение могут напрямую влиять на зрелищность поединка. Думаю, Вы знаете некоторые футбольные стадионы с отличительными особенностями. Например, Арену «Браги» в Португалии, построенную посреди скал. Сингапурский футбольный стадион «Марина Бэй», расположенный на плавучей платформе. Или «Альянц-Арену» в Мюнхене, которая поражает своей технологичностью. Но сегодня я расскажу о 10 необычных футбольных стадионах, названия которых Вы вряд ли раньше слышали. Предлагаю Вам посмотреть видео на нашем Youtube-канале. Из видео Вы узнаете:

Как по футбольному стадиону может проходить железная дорога?

Почему на один из самых красивых стадионов России не могут попасть все желающие?

Как на стадионе вместимостью 700 человек едва не состоялся матч Кубка УЕФА ?

Зачем футбольный стадион построили в 400 метрах от аэропорта?

Как стадион на острове с населением 500 человек привлек самые крупные международные компании?

Зачем футболистам швейцарского клуба приходится спускаться вниз по склону после матча?