Конкурировал с Овчинниковым и боролся с колдовством фанатов. Биджиев — идеальный второй вратарь «Локомотива»

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сегодня, 21:16

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях «Локомотива». На очереди Хасанби Биджиев, сделавший немало для становления «железнодорожников».

За десять лет пребывания в «Локомотиве» Хасанби Эдуардович провёл 54 матча. Мало? Да, ведь большую часть своей «железнодорожной» карьеры Биджиев был вторым вратарём. Но не забывайте, что второй вратарь – это не турист, а полноправный и очень важный член команды. И работает на тренировках он наравне со всеми, и первому голкиперу помогает, чем может.

Хасанби Биджиев с его талантом мог бы стать и основным стражем ворот. Но для этого нужно было бы уйти из «Локомотива». Проблем с трудоустройством не возникло бы. Многие клубы российского чемпионата были бы рады видеть Хасана. Но Биджиев предпочёл остаться вторым в составе «железнодорожников». Своего рода самопожертвование. Ему было важно оставаться в команде Юрия Сёмина, участвовать в большом деле. Не будет преувеличением сказать, что Хасан Биджиев входит в число людей, превративших «пятое колесо» в один из флагманов российского футбола. На протяжении десяти лет Биджиев добросовестно служил «Локомотиву». По большей части, в качестве запасного голкипера, а потом Хасанби Эдуардович трудился на посту технического директора «Локо» и принёс столичному клубу немало пользы.

Ученик Владимира Беляева, Хасанби Биджиев походит под определение молодой да ранний. Семнадцатилетним юношей Хасан стал основным вратарем нальчикского «Спартака» и играл так, что получил приглашение перейти в другой «Спартак» – московский. Но становиться дублёром Рината Дасаева молодому голкиперу не хотелось, и он решил повременить с уходом. В Нальчике все устраивало – вторая лига – прекрасная школа для вратарей. Тем более что южные команды порою действовали без оглядки на свои ворота.

За два года Биджиев вырос в одного из сильнейших вратарей второй лиги, но подошел срок служить в советской армии. Хасан проходил службу в ростовском СКА . В первом сезоне – 1985 год, когда армейцы ещё играли в высшей лиге, он вышел на поле лишь однажды. В заключительном туре встречались два неудачника – СКА и «Факел». Воронежцы победили 2:1. Вины молодого вратаря в двух пропущенных мячах не было. В восемьдесят шестом и восемьдесят седьмом Хасан – основной страж ворот ростовчан. Играл почти что без замен, много пропускал, но сколько выручал… Недаром после сезона-87 Биджиева, к тому времени прапорщика советской армии, перевели в главный армейский клуб. ЦСКА в ту пору играл в первой лиге. Но помочь армейцам с возвращением у Биджиева не получилось. Сергей Шапошников использовал принцип ротации вратарей – Юрий Шишкин и Хасанби Биджиев играли до ошибки. Шишкин провёл больше матчей, особенно в концовке. А Биджиева пригласили в «Локомотив», где предстояло заменить вернувшегося в «Спартак» Черчесова.

В восемьдесят девятом Хасан провёл два выездных матча на старте чемпионата – в Донецке и Тбилиси, пропустил два мяча. Грубых ошибок не допустил. Может быть, сыграл без особого блеска, но Юрий Сёмин решил заменить голкипера. Затем на протяжении десяти туров ворота защищал Андрей Михалычев, потом пришёл Вацловас Юркус. Сёмин доверил ворота Биджиеву в середине чемпионата, но «железнодорожники» проиграли все четыре матча.

В девяностом году «Локомотив» оказался в первой лиге, но вернулся в элиту через год. Большую часть турнира ворота защищал Юркус, но решающий осенний отрезок, в том числе и переходные матчи с «Ротором», отыграл Биджиев. В том же девяностом «Локомотив» дошёл до финала Кубка страны. Ворота команды в большинстве матчей защищал Хасан. Ему же пришлось шесть раз вынуть мяч из ворот в финальной встрече с киевским «Динамо». Силы команд в той встрече были неравны. Ни в одном из шести пропущенных мячей Биджиев виноват не был.

Девяносто первый год выдался неудачным для «Локомотива». Команда играла неважно, проигрывала матч за матчем, а вратарям Овчинникову и Биджиеву приходилось частенько доставать мяч из сетки. Валерий Филатов, тренировавший команду в последнем союзном первенстве (Юрий Сёмин тогда работал в Новой Зеландии), так и не определился, кто из двух голкиперов первый, а кто второй, и подобная неопределенность не шла на пользу ни Сергею, ни Хасану.

Сёмин вернулся и всех расставил по порядку: Овчинников – основной вратарь, Биджиев – второй. Такой порядок установился на несколько лет. С небольшим перерывом, когда Хасан выступал в израильских клубах. Играл нечасто, но надёжно. Например, в матче Кубка Кубков с турецким «Коджаэлиспором» в 1997 году. Тогда турецкие болельщики даже прибегли к помощи колдовства — спрятали во вратарской площадке сигаретный фильтр с вложенным в него заклинанием. Не помогло. Биджиев отыграл едва ли не лучший матч в карьере и помог «Локомотиву» выйти в следующий круг. Завершив карьеру, Хасанби Эдуардович два года проработал в Счётной палате, после чего вернулся в «Локомотив», где занял пост технического директора.

Биджиев ушел из «Локомотива» вслед за президентом Валерием Филатовым. Счел неэтичным для себя оставаться в клубе. Затем Хасанби Эдуардович недолго, но весьма плодотворно трудился в пермском «Амкаре», а в 2011-м помогал Владимиру Эштрекову в нальчикском «Спартаке». Потом Биджиев плодотворно работал в махачкалинском «Анжи», сначала в качестве спортивного директора, затем — в роли помощника Гуса Хиддинка.

Но Хасанби Эдуардович хотел попробовать себя в роли главного тренера. И вскоре такой шанс представился. Биджиев вернулся в Нальчик, где возглавил родной «Спартак». И проявил себя как грамотный интересный тренер. Помог спартаковцам вернуться в ФНЛ . Но финансовые проблемы в итоге помешали лучшему клубу из Кабардино-Балкарии, а потом и вовсе утянули его на дно.

Затем Хасанби Эдуардовича пригласили в Курск, где он смог реализовать свой тренерский дар. Местный «Авангард» дошёл до финала Кубка России. До победы в турнире и выхода в Европу оставалось сделать один шаг. Но трофей достался «Тосно». Победа в Кубке не спасла клуб из Ленинградской области от закрытия. А Биджиев ушёл из «Авангарда». Может, погорячился, а может, и нет. Самому тренеру виднее. Но за год работы в Курске Хасанби Эдуардович заработал репутацию интересного тренера. Сейчас он иногда выступает в роли эксперта. Но хочется верить, что рано или поздно тренер Биджиев будет востребован. Возможно, и в Премьер-Лиге.