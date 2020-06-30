Шанс для Черчесова. Как будущий тренер сборной России набирался опыта в команде Сёмина

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сегодня, 12:31

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях «Локомотива». Сегодня вас ждут ещё несколько голкиперов, среди которых сам Станислав Черчесов.

Всего один сезон провел Станислав Саламович в воротах «Локомотива», но этот сезон здорово помог и клубу, и вратарю. В большей степени, наверное, вратарю. Вспомним, как складывалась карьера Черчесова до перехода в состав «железнодорожников».

1987 год. Ринат Дасаев находится в расцвете сил. Шансы 23-летнего Черчесова играть в основе невелики. И сам Станислав это хорошо понимает. Ещё зимой он хотел перейти в тбилисское «Динамо», но сделка не состоялась. Летом 1987 года Дасаев получил травму и не смог выйти на поле в Вильнюсе. Но Черчесов слабо провел эту игру. «Спартак» проиграл 2:5. Такой результат мог сломать карьеру талантливому вратарю. Константин Бесков старался поддержать Станислава, выпускал его в матчах Кубка Федерации, дал сыграть в ответной игре с «Жальгирисом», но этого было мало. Голкиперу была необходима серьезная игровая практика. И тут предложение «Локомотива».

Черчесов превосходно отыграл в сезоне-1988, доказав, что ни долгое пребывание на лавочке, ни неудача в Вильнюсе его не сломили. В тридцати матчах он пропустил 29 мячей — очень хороший показатель. «Железнодорожники» заняли седьмое место. Тоже превосходный результат для новичка высшей лиги. Если бы не две внелимитные ничьи, то могли бы быть ещё выше.

Но Дасаев уехал в «Севилью», а Черчесов по первому зову нового тренера «Спартака» Олега Романцева вернулся к «красно-белым». Именно в «Спартаке» пройдут лучшие годы Станислава Саламовича. Но и год, проведенный в «Локомотиве», наверняка вызовет у Черчесова приятные воспоминания. Да и у «железнодорожников» Станислав оставил хорошую память.

Место в воротах «Локомотива» после возвраения Черчесова занял другой дублёр Рината Дасаева – Андрей Михалычев. Более того, Михалычев, который моложе Черчесова на два года, был предшественником Станислава. Но карьеру Андрей начинал именно в «Локомотиве», откуда его пригласили в «Спартак».

Мне доводилось видеть несколько игр Андрея за дубль «Спартака». Особого доверия мне его игра не внушала. Видимо, и Константин Бесков был примерно такого же мнения, и довольно быстро подобрал Дасаеву другого сменщика. Андрей же успел заменить Рината в трёх матчах, сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Потом Андрея забрали в армию. Играл за армейские команды, а когда демобилизовался, попал в клуб второй лиги ЭШВСМ. Уже оттуда его взяли в «Локомотив». На роль второго-третьего. Но в восемьдесят девятом Михалычеву довелось стать основным. Андрей появился в воротах в третьем туре, после чего провел подряд десять игр чемпионата. Две победы, две ничьи, шесть поражений, одиннадцать пропущенных мячей. Сюда вошли и отличный матч со «Спартаком». Андрей отыграл на ноль против своего бывшего клуба. И встреча в Киеве, где «Локомотиву» отгрузили три мяча. Видимых грубых ошибок за Михалычевым замечено не было. Но оборона «Локомотива», такая надёжная в 1988 году, потеряла слаженность, а новому вратарю оказалось не под силу подчинить себе защитников. Не забудем, что вместе с Черчесовым в «Спартак» вернулся и центральный защитник Сергей Базулев.

Михалычев исчез из ворот «красно-зеленых» столь же неожиданно, как и появился. «Локомотив» пригласил опытнейшего Вацловаса Юркуса, и надобность в услугах Михалычева как-то отпала. Андрей снова вернулся на вторые-третьи роли. По окончании сезона Андрей ушел в «Красную Пресню», которая вскоре стала «Асмаралом». Андрей Александрович помог выиграть «Асмаралу» зональный турнир во второй лиге, после чего уехал в Америку, в город Сан-Диего, где занимается бизнесом и работает тренером. Несколько лет назад Андрей Александрович возвращался в Россию по приглашению Константина Сарсания. Михалычев тренировал вратарей «Спортакадемклуба», выступавшего в первой лиге. Но клуб распался по экономическим причинам, Андрей Михалычев уехал в Калифорнию.

Летом 1988 года «Спартак» и «Локомотив» играли за Кубок Федерации. Этот турнир так и не укоренился в нашем футболе. «Красно-белые» нанесли сокрушительное поражение «железнодорожникам» со счётом 8:1. Все восемь мячей пропустил семнадцатилетний Константин Игошин. К чести юного вратаря он не расстроился, а продолжил упорно тренироваться . В 1989 году Юрий Сёмин вызвал Константина из дубля и объявил ему, чтобы тот готовился с основным составом к матчу с «Ротором».

Но дебют не состоялся. На последней перед отъездом в Волгоград тренировке Константин получил травму – порвал мышцу бедра. Тут уж не до дебюта. Из-за этой злополучной травмы Игошин пропустил и юношеский чемпионат Европы, который завершился победой сборной СССР . Залечив бедро, Игошин уехал в Ригу, где помог «Пардаугаве» вернуться в первую лигу.

В Риге Игошин играл здорово. Юрий Сёмин был наслышан о подвигах Константина и предложил тому вернуться. Игошин отказался, о чём сожалеет до сих пор. А «железнодорожники» нашли ему замену в лице Сергея Овчинникова.

После распада СССР Константин какое-то время продолжил играть за латвийские клубы. Даже в сборной Латвии провел несколько матчей, даром что не имел гражданства этой республики. А в 1994 году Игошин вернулся в Россию, где играл ещё 13 лет в клубах первой и второй лиг. География – Поволжье, Сибирь, Дальний Восток. Жаль, что высшая лига так и не увидела вратаря Константина Игошина. Константин Николаевич долгое время после завершения карьеры делился опытом с вратарями красноярского «Енисея».

В разгар сезона-1989 в воротах «Локомотива» появился опытнейший Вацловас Юркус. Голкипер, отыгравший десять лет за «Жальгирис», вдруг оказался не нужен вильнюсскому клубу. Причин опалы Юркуса несколько. Осенью 1988-го «Акела промахнулся» — Вацловас пропустил пять не самых сложных мячей от венской «Аустрии», что стоило «Жальгирису» вылета из Кубка УЕФА . Тренер Беньяминас Зелькявиюс, отношения которого с вратарем давно испортились, убрал Юркуса из основы, тем более туда давно стучались Альвидас Концявичюс, Альгимантас Калинаскас, а тут ещё Витаутас Мартинкенас подтянулся. А тут ещё тяжелая травма на тренировке — перелом обеих лодыжек. Пока Вацловас Витуатович лечился, Зелькявичюс наигрывал других вратарей. Когда же Юркус восстановился, его даже не пустили на тренировку «Жальгириса». Словно и не было десяти лет безупречного служения Вацловаса главной команде Советской Литвы.

И тут приглашение из Москвы. Юркус дал положительный ответ, уже в мае приступил к тренировкам. Невысокий по современным вратарским стандартам — 178 сантиметров, но подвижный, прыгучий и хладнокровный голкипер по мнению Юрия Сёмина должен был обеспечить безопасность тылов неважно игравшего «Локомотива». Дебют пришелся на матч с «Ротором» в Волгограде. Вообще-то должен был играть Константин Игошин, но, как вы знаете, молодой голкипер получил травму, и Юркус попал с корабля на бал. И сразу же пропустил четыре безответных мяча.

«Локомотив» разыгрался во втором круге. В десяти последних матчах «железнодорожники» потерпели только одно поражение, а Юркус играл как в свои лучшие годы. Но спастись команде не удалось. «Локомотив» в компании с «Зенитом» отправился в первую лигу.

Юркус продолжил играть за «Локомотив». Более того, в 1990-м в «Локомотиве» образовалось целое литовское землячество. «Жальгирис» снялся со всесоюзного первенства. Футболистам же надо было играть, вот и приехали в «Локомотив» несколько игроков. Олимпийские чемпионы Арминас Норбековас и Арвидас Янонис, вице-чемпион Европы Вячеслав Сукристов, Гедиминас Шюгжда и Робертас Фридрикас. Но Вацловас лишь несколько месяцев выступал вместе со старыми знакомыми. В августе Юркус подписал контракт с израильским «Хапоэлем» из Хайфы. В «Локомотив» приехал ещё один вратарь «Жальгириса» Альвидас Концявичюс, но за «железнодорожников» так и не сыграл.