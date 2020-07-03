«Лацио» — «Милан»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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вчера, 13:34

В 30 туре итальянской Серии A «Лацио» на стадионе «Олимпико» примет «Милан». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Лацио»

Римляне существенно усложнили себе задачу в борьбе за скудетто, когда упустили победу в Бергамо. Переигрывая по ходу матча «Аталанту» со счетом 2:0, подопечные Симоне Индзаги в итоге не взяли даже ничейный результат (2:3).

К счастью для римлян, эта победа их не подкосила в психологическом плане. Затем «Орлы» с одинаковым счетом 2:1 обыграли «Фиорентину» и «Торино». За девять туров до конца чемпиона «Лацио» уступает «Ювентусу» четыре очка.

«Милан»

«Россонери» показали отличный старт после затяжной паузы. Подопечные Стефаон Пиоли уверенно обыграли в гостях «Лечче» (4:1), а затем оставили без очков «Рому» в домашнем матче (2:0).

На уходящей неделе у «Милана» была отличная возможность продлить победную серию, но выездной матч против СПАЛ удалось свести только к ничейному результату (2:2). «Россонери» взобрались на седьмую позицию в рейтинге, отставая от «Наполи» на два пункта.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 2.390

Ничья – 3.350

Победит «Милан» — 3.260

Статистика

У «Лацио» нет поражений в домашних матчах в этом сезоне Серии A – 12 побед и 3 ничьи.

«Милан» в гостях проиграл 6 поединков – 7 побед и 2 ничьи.

В матче первого круга «Лацио» обыграл «Милан» в гостях (2:1).

Прогноз

Игра «Милана» в последнем матче, особенно в обороне, вызвала массу вопросов. «Россонери» пропустили два гола от самой низкорезультативной команды чемпионата Италии.

Учитывая атакующий потенциал «Лацио», которое в 29 матчах забило 66 голов, ставка на индивидуальный тотал хозяев (1,5) больше с коэффициентом 2.280 выглядит привлекательно.