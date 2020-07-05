Судьи не справляются. Кашшаи не решил проблемы РПЛ

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сегодня, 10:18

Многие фанаты уже никогда не поверят в непредвзятость футбольных рефери. И «Соккер.ру» понимает негодование.

Интернет группировки резкие, брутальные и им плевать на правду, если вранье увлекательнее. Эмоции от футбола некоторым людям важнее сути игры, вы это сами не раз ощущали по ходу споров, где человек строго выбрал сторону, а правота позиции была уже не важна. Прайд важнее самоуважения.

Но есть общий знаменатель, что объединяет и синих, и красных, и желтых, и зеленых – любых фанатов клубов РПЛ . И это оценка качества арбитража. Мало что хуже в российском футболе, чем судейство. Это квинтэссенция наплевательства, безволия и отсутствия реформ. Не удивительно, что некоторые фанаты рефери за людей не считают.

Арбитраж слабее самой игры в худших ее проявлениях. Бывают системы, которые проще уничтожить и построить заново, чем пытаться править. Судейская – одна из них. Плохо лишь, что интернет банды имеют голос, но лишены права выбора. Качество арбитража не меняется годами, а всем из власти наплевать.

Бывают периоды случайного затишья, но стоит повысить ставки – конец сезона, центральный матч, борьба за титул, и возвращаются старые, злые истории. Страх – ужасный мотиватор, но арбитраж в России построен на страхе арбитра перед теми, кто может стереть его карьеру в порошок одним звонком.

В РПЛ Фемида слепа не во имя справедливости, отмазки «своих» — норма, как и публичные казни команд, которые играют хорошо, но считаются «выскочками». Так себе рецепт окрошки, из канализации. Реакция РФС всегда одинаковая – сливают очередного главу департамента, наказывают очередного арбитра.

Пережидают бурю и возвращаются к тому, чем занимались всегда, годами, десятилетиями. Сам уровень арбитров невозможно проверить в лиге, где часто надо нарушать первый принцип работы грамотного рефери – работать по закону, а не защищать одну из команд от последствий правосудия.

Но если бы футбольное сообщество – чиновники и клубы, не было толерантным к вилянию правилами, замечали не только ошибки себе во вред, то давно получили бы реформу. Вот только победы после левых решений рефери не просто принимаются, а громко защищаются. А вот поражения, даже если нет железного повода бузить, называют заговором.

А между крайностями такие матчи, как «Спартак» — «Тамбов». Судьям нет смысла «топить» команду Тедеско – сама справляется. Но из-за места «Спартака» в середине таблице рефери в их матчах не стараются, а хотят – издеваются над москвичами. Москалев начал с пенальти в ворота «Тамбова», а потом вошел в раж.

И отмена гола Соболева, и игнорирование фола на Понсе – доказательства, что без VAR российские арбитры еще бездарнее, чем с повторами, которые отсекают хотя бы часть гнили. Но и технологии не всегда помогают, поскольку чтобы поменять сгоревшую лампочку нужно больше, чем пять российских арбитров.

Возьмите любимого футболиста миллионов тех россиян, что смотрят футбол раз в два года — Дзюбу. Артем толкнул защитника соперника, после чего был контакт с рукой оборонца. Но капитан сборной и чемпион России не пошел к арбитру Кукуяну так, как пошел в прошлом Клозе, когда случайно забил рукой за «Лацио» — сознаться в фоле.

Нет, Дзюба нарушил правила и забил пенальти. «Зенит» мог дожать аутсайдера с игры, и тогда Артем, указав судье на свой фол, обзавелся бы армией защитников – такие эпизоды показывают настоящих чемпионов. Но ладно, Артем, там ведь еще арбитры VAR были – им платят деньги, чтобы замечали все, что не в силах поймать в прямом эфире.

Но и на действия игрока тоже важно обращать внимание. Футболисты согласны побеждать после левых решений. Дзюба поступил, как Заболотный с ростовским школьником, когда затолкал одного из ребят в ворота. Но что Артему можно, то Соболеву нельзя. Александр против «Тамбова» коснулся защитника без явного толчка в спину, не похоже на фол.

Кашшаи снова скажет, что «спартаковец» фолил, как Ещенко? Кстати, Виктор, отрабатывая немаленькую зарплату, придумал арбитрам новый метод избегать ответственности – судьи, вроде Кукуяна, не идут смотреть моменты, чтобы не позориться. Так удобнее – ругать рефери, которого физически не видим, сложнее, размывается ответственность.

Но двойные стандарты налицо. Еще посмотрим, что сотворят с «Краснодаром» по пути в группу ЛЧ . Неужели второй год подряд судьбу десятков миллионов евро премиальных от УЕФА за игру в группе ЛЧ получит команда, которой помогут рефери? Не исключено. Причем арбитры – расходный материал, их карьера властям тоже не важна.

В 90% случаев очевидное слабое судейство признают, арбитра для отвода глаз отстранят, если творит дичь – как Москалев, когда подарил «Спартаку» победу над «Сочи» после серии ошибок. Но затем всех возвращают, как возвращали и Москалева, и Вилкова, и Безбородова. Классика управления страхом. Мы тебя вернули – ты нам должен.

Сгноить могут любого рефери, судьи это понимают, а на карантине еще и проверили, насколько уязвимы финансово – многие арбитры буквально жили в долг, ведь им платят за матчи, а нет игр – нет денег. Когда система именно такая, то ее существование объяснимо только одним – она выгодна самым влиятельным участникам фарса.

Отдельные футбольные клубы часто не лучше, чем арбитры. И часть фанатов больших клубов не лучше, чем арбитры, если им не нужно правосудие, а нужна победа любой ценой. Те, кому хватает уважения к себе, чтобы признать ошибки в пользу их любимой команды, почти в таком же меньшинстве, как и чистые клубы.

Редкие примут правосудие, редкие согласятся, что и после реформы останутся несистематические ошибки из-за нулевой квалификации рефери. Но проблема в том, что в Москве или Санкт-Петербурге такие ляпы посчитают намеренными. Замкнутый круг: влиятельные люди подумают, что с ними заключили соглашение о честном арбитраже, а потом нарушили слово, обманули.

И вернутся к тому, что видим. Улучшения исключены, если нет доверия. Единственное, что российские арбитры могут гарантировать вам как потребителю футбольного продукта – судейство будет плохим, а иногда – ужасным. Остается лишь не терять голову и оставаться выше тех, кого критикуете. Например, будучи фанатом российского футбола, полезно прочитать полный текст актуальных правил, разбираться в нюансах.

Нет смысла слушать комментаторов и экспертов именно на ТВ – люди подневольные, ипотечные. Ляпнут правду – уволят. Часто смешно изображают независимость, начиная предложение фразой «мне показалось», стараются откровенную дичь игнорировать – «на усмотрение арбитра». Так что фанатамважно признавать, что если ошибка в пользу вашего клуба, то это тоже плохо.

Например, если поклонник «Зенита» не игнорирует толчок Дзюбы, то морально может спрашивать Вилкова, зачем поставил левый пенальти в ворота Лунева? Фанатам «Локомотива» полезно признать, что Крыховяк вцепился вчера в Набиуллина и вместе упали на землю. Поляк, судя по тем повторам, что показали, сам инициировал падение. Но Матюнин указал на «точку», хотя в матче «Краснодара» или «Спартака» мог на повторе увидеть фол в атаке в аналогичном эпизоде.

Ничего не меняется, поскольку в России развитие футбола не нужно чиновникам, РПЛ — еще один путь к бюджетной кормушке. Не нужен функционерам – не написали чистые регламенты и не построили лигу, что зарабатывает деньги. Клубы не видят в футболе социальную миссию – полторы школы мирового уровня в огромной стране. Сами команды – игрушки в руках миллиардеров. Заберите у «Зенита» деньги спонсора – увидите «Ростов» по бюджету, 17 миллиардов в РПЛ не заработать.

Также не нужен большой футбол арбитрам – не живут мечтой о плей-офф ЛЧ и ЧМ . Сразу принимают статус сабмиссива, которым помыкает влиятельный доминант. Футбол не нужен многим футболистам – им важно заработать. Будет круто, если футбол вопреки всему окажется нужен хотя бы зрителям. Тем более, фанатов не так уж много, хотелось бы сохранять качество и возможность плыть против течения.

Прекрасно понимаю, почему у российских рефери настолько ужасная репутация. Но она построена на фактах и не станет лучше, если Егоров и Кашшаи – два сапога пара. Видим один из самых позорных отрезков в истории российского арбитража. Иногда в одном матче ошибки сразу в две стороны. Или это еще один метод, сначала создают себе алиби, а потом делают, что велено?

А уже неважно! Им никогда не поверят. Впрочем, недоверие — нормальная реакция на произвол и системное подтирание правилами в угоду третьих лиц. Кашшаи взял систему, которую Егоров и не пробовал реформировать – например, рефери-рекордсмен сезона по количеству матчей даже не сдал физические тесты, ему официально срезали категорию.