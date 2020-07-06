Бюджетный Чех для «Локо». Налетал сотни тысяч и спас «Луч» от вылета

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сегодня, 10:12

Продолжаем рассказывать о вратарях «Локомотива». На этот раз рассказ о Мареке Чехе.

Петром Чехом в нашей стране тоже интересовались. А именно «Спартак» во времена Андрея Червиченко. Сначала в прессе появилась информация о том, что Петр, в то время голкипер «Ренна», может усилить последний рубеж «красно-белых». Через полгода после появления этой новости Чех обосновался в «Челси».

Зато в Россию приехал другой чешский вратарь по фамилии Чех — Марек. Конечно, Марек был не столь крут, как его однофамилец. Однако был достойным представителем чешской вратарской школы. Что и подтвердил во время своего недолгого пребывания в российской Премьер-лиге.

Потомственный вратарь Марек Чех приехал в Россию уже опытным и известным спортсменом. Немало поиграл в разных чешских и словацких клубах. Стал чемпионом в составе «Жилины». В 2004 году Марек перешёл в «Слован» из Либереца, с которым в 2006-м выиграл чемпионат Чехии, выдав сухую серию в 720 минут. В том же году жребий свёл «Слован» и московский «Спартак» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Спартак» не без труда преодолел сопротивление чешского клуба, но игра Чеха произвела очень хорошее впечатление. В том числе и на тренеров российских клубов. Своей игрой и не только Марек Чех напоминал своего знаменитого однофамильца — вратаря «Челси» и сборной Чехии Петра Чеха. В том же сезоне Марек дебютировал в сборной страны.

Сильный голкипер обошёлся «Лучу» сравнительно недорого – в полмиллиона долларов. Весь 2007 год и половину 2008-го Марек провел в самом восточном клубе российской Премьер-лиги, налетав за это время сотни тысяч километров. Во многом благодаря отличной игре чешского легионера приморцы сумели сохранить прописку в элите по итогам. Марек пропустил 29 мячей в 25 встречах, но сколько же он вытащил!

В 2008-м «Луч» снова боролся за выживание. Мареку наверное надоело выручать «Луч», да и длительные перелёты вряд ли доставляли вратарю удовольствие. Поэтому Чех согласился на переход в «Локомотив», где сразу стал основным. С чехом «Локомотиву» стало как-то спокойнее, нежели чем с Левенцом и Пелиццоли. Сезон-2009 «Локо» начал с Чехом в воротах. 33-летний голкипер действовал надёжно, но «железнодорожники» играли неважно. И после проигрыша «Кубани» в шестом туре Рахимов был уволен с поста главного тренера. Заступивший на вахту Владимир Маминов отдавал предпочтение чешскому легионеру. Но летом пришел Юрий Сёмин, который сразу поставил в ворота бразильца Гильерме, о существовании которого стали забывать. Чех потерял место в основном составе. Как оказалось навсегда.

Почему Юрий Павлович отказался от услуг опытного чеха, ведь будущий страж ворот сборной России был тогда котом в мешке? Если честно, то не знаю. Тогда этот шаг тренера «Локомотива» выглядел несколько нелогично. Если бы это был не Сёмин, а кто-то другой... Может быть Юрий Павлович ещё тогда разглядел в Гильерме что-то особое, перспективное. Бразилец использовал свой шанс сполна, и вот уже больше десяти лет служит «Локомотиву». Да теперь он и не совсем бразилец.

А вот с Чехом получилось как-то не очень. Сорвали опытного, сильного легионера с места, а потом задвинули. В отличие от Ивана Пелиццоли Марек не считал игру в российском чемпионате ссылкой. И не привозил голов, как другой Иван — Левенец. Были у «Локомотива» неудачные матчи с Чехом, например против ЦСКА . Армейцы выиграли 4:1, но ни в одном из них чех виноват не был. Возникали у него некие сложности в игре на выходах, но чтоб «Локомотив» проиграл из-за Чеха? Зато болельщики «красно-зелёных» до сих пор помнят, как в 2009-м их любимый клуб выиграл тяжелейшее дерби со «Спартаком». В конце той встречи Чех потащил два сложнейших удара Никиты Баженова и Евгения Макеева.

Юрий Сёмин задвинул Чеха в запас, а расстались с голкипером уже при Юрии Красножане. В 2010 году Марек так и не появился в основном составе ни разу. Гильерме отыграл без замен. А там и контракт Чеха истёк. Продлевать его не стали, да и сам чех вряд ли испытывал желание остаться в команде. Он принял предложение Станислава Черчесова (а Станислав Саламович знает толк во вратарях) и перешёл в сочинскую «Жемчужину». Зимой ещё никто не знал, что клуб из столицы Зимней Олимпиады уже летом снимется с чемпионата России в первой лиге. Марек бился в воротах «Жемчужины» до последнего, но обстоятельства были сильнее. Потом, оставшись без работы, Чех вернулся домой, где защищал ворота «Виктории» из города Пльзень.

Уже в 36 лет Чех перешёл в самый титулованный клуб своей страны — «Спарту», где провёл два года, но так ни разу и не сыграл. Видимо, не для этого приглашали. Пражанам был нужен сильный второй вратарь, а Марек подходил для этой роли. Однако титулы чемпиона Чехии и обладателя Кубка страны заслужил, даром что на поле не появлялся. А потом ветерана снова потянуло на дальние странствия. Он уехал в Индию, поиграл там немножко и вернулся на родину. Уже в роли тренера.