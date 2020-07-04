Преемники Босса. «Локомотив» и его мода на вратарей-легионеров

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вчера, 18:00

«Соккер.ру» продолжает знакомить с вратарями «Локомотива». Пришла очередь Алексея Полякова и Элдина Якуповича.

В истории «Локомотива» уже был вратарь Поляков. Вы уже читали про Вячеслава Полякова, который стал преемником Владимира Маслаченко. На очереди его однофамилец.

Уроженец города Шебекино, представитель белгородской вратарской школы, подарившей нашему футболу Валерия Городова, Сергея Рыжикова, Александра Беленова. Алексей Поляков отыграл за «Салют» из Белгорода три года, после чего был приглашен в «Локомотив». Талантливый голкипер был готов ждать своего часа, но ожидание затянулось. В 1998 году ушел играть в «Нефтехимик» на правах аренды. Отыграл сезон, вернулся и сел на лавочку. Руслан Нигматуллин играл практически без замен. За два сезона Алексей сыграл в чемпионате лишь однажды – против «Ротора» осенью 99-го (0:1). Алексею надоело смотреть, как играют другие, поэтому он перешёл в «Крылья Советов». В Самаре со временем Поляков стал основным. И играл очень прилично, помог «Крылышкам» выиграть бронзу, дойти до финала Кубка и пробиться в Европу. Но об этом в соответствующем разделе. В «Локомотив» же Алексей вернулся в 2005 году. У самарцев начались проблемы с деньгами, а из «Локомотива» к тому времени ушли и Хапов, и Нигматуллин, и Захарчук. Роль второго вратаря при возрастном Овчинникове устроила 31-летнего Полякова. По окончанию сезона Овчинников покинул клуб. Перед Алексеем открывалась перспектива стать основным в «Локомотиве».

Но новый тренер серб Славолюб Муслин привёл с собой нового вратаря (боснийца со швейцарским паспортом) Элдина Якуповича. Поляков наигрывался на протяжении всей предсезонки, но в стартовых турах ворота были доверены легионеру. В трех первых турах «железнодорожники» набрали лишь одно очко, а в первом полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» подопечные Муслина вели в счёте 2:0, но упустили победу. Якупович в этих играх не выручил. И поставил Муслин в ворота Полякова. И хотя две встречи «Спартаку» (кубковая и календарная) были проиграны с одинаковым счётом 1:2, игра опытного Алексея нареканий не вызвала. А когда «Локомотив» впервые за три года одолел ЦСКА со счётом 3:2, акции Полякова резко пошли вверх.

Опытный вратарь здорово играл в том сложном сезоне. Ошибался, немало пропускал, но сколько же он выручал. Стоит отметить, что Поляков обладал лидерскими качествами. Якупович пока не мог похвастать авторитетом в команде.

Сезон, начинавшийся очень тяжело, удался. Славолюбу Муслину в короткий срок удалось создать очень симпатичную команду, которая выдала беспроигрышную серию из 17 матчей, обыграла «Зенит» дома, ещё раз ЦСКА , «Рубин» в Казани, чего не удавалось ранее никому из московских команд. И одним из главных героев нового «Локомотива» стал Алексей Поляков, который столько лет ждал своего часа.

Но «Локомотив» Муслина поскользнулся на ровном месте, проиграв в Кубке УЕФА скромному бельгийскому «Зюлте-Варегему». Возможно, что сербский тренер проявил излишнее благодушие, не поставив в ответной встрече ни Дмитрия Сычёва, ни Марата Измайлова, ни Динияра Билялетдинова. Но руководство «Локомотива» наказало в первую очередь свой клуб, уволив Муслина.

После ухода Муслина игра Алексея Поляков заметно потускнела. В этом виноват Олег Долматов? Вряд ли. Скорее всего, Алексей слишком сильно переживал случившееся. Четыре мяча от «Зенита», два от «Динамо», три от «Томи». Доигрывал чемпионат Сергей Рыжиков.

По окончанию сезона (бронзового для «Локо») сняли и Долматова. Клуб возглавил Анатолий Бышовец, который сразу дал понять, что на Полякова особо не рассчитывает. На предсезонке наигрывались легионеры – Якупович и итальянец Иван Пелиццоли, которого купили у «Реджины». Они и играли в том неоднозначном сезоне. Алексей появился в воротах лишь в последней игре, проводимой под руководством Анатолия Федоровича – с «Томью» (0:0). Потом сыграл в двух заключительных турах чемпионата страны и пропустил по три мяча в каждом.

Новый тренер Рашид Рахимов привёз из Перми вратаря Ивана Левенца - снова Поляков оказался не у дел. В середине сезона-2008 Алексей отправился в «Луч-Энергию». Отыграл в концовке чемпионата, но помочь безнадёжному клубу не смог.

Два сезона Алексей Поляков провёл в «Томи». Был дублёром Сергея Парейко, сам играл нечасто – девять матчей в двух сезонах. По окончанию чемпионата-2010 томичи решили прекратить сотрудничество с вратарем-ветераном. Поляков вернулся в «Локомотив» и защищал ворота второй команды, выступавшей во втором дивизионе. Завершив карьеру, Алексей Николаевич стал тренером вратарей. Работал в фарм-клубе «Локомотива» — «Казанке», а сейчас готовит торпедовских вратарей.

В 2001 году Алексей Поляков откликнулся на предложение федерации футбола Узбекистана защищать ворота сборной страны. Компанию ему составили ещё два игрока «Локомотива» – Владимир Маминов и Олег Пашинин. В сборную России их не приглашали, а сборной Узбекистана они оказали посильную помощь. Поляков защищал ворота узбекской сборной на протяжении пяти сезонов и провёл 18 встреч.

Югославу со швейцарским паспортом довелось стать первым в истории «Локомотива» вратарем-легионером. 21-летний Элдин Якупович появился в составе «железнодорожников» за неделю до старта чемпионата-2006. Инициатором приглашения стал сербский тренер Славолюб Муслин.

Что было известно на тот момент о новом вратаре «Локомотива»? То, что родился он в Югославии, а именно в деревне Козарац, что в республике Босния и Герцеговина. Когда единая страна начала рушиться на части, а в Боснии стало особенно жарко, мама и дети перебрались в спокойную Швейцарию, где уже много лет работал отец семейства Якуповичей. Элдину тогда не было и семи лет, большая часть его сознательной жизни прошла в альпийской стране. В «Локомотив» новый вратарь приехал будучи обладателем двух паспортов – боснийского и швейцарского. Начинал Элдин в «Грассхоппере», но был отдан в «Тун» в аренду на сезон. Там он и проявил себя, особенно в матчах квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» и с «Мальме». В групповом этапе Лиги чемпионов молодой вратарь смотрелся неплохо. Исключением стал домашний матч с «Аяксом», в котором «Тун» уступил 2:4. Якупович успел сыграть пару матчей за боснийскую молодежку, что не помешало потом ему выступать за молодежную и даже первую (1 матч) сборные Швейцарии.

Дебют Элдина пришёлся на домашний матч с «Крыльями» — уже на третьей минуте ворота «Локо» были распечатаны. Игра новичка оставила неоднозначное впечатление. Реакция и подвижность есть, но на выходах играет неуверенно. Контакта с обороной тоже не наблюдалось. Чувствовалось наличие языкового барьера. Швейцарец сыграл ещё два матча в чемпионате. Во Владивостоке он запоздал с броском и пропустил мяч после дальнего удара. Встреча завершилась вничью 1:1. Не лучшим образом Элдин действовал и в домашнем матче с нальчикским «Спартаком» – 2:3. Муслин убрал своего бывшего соотечественника из ворот после кубкового матча со «Спартаком», поставив в стартовый состав Алексея Полякова. Элдин появился в том сезоне в основе лишь два раза. Казалось, что в «Локомотиве» Якуповичу делать нечего, талантливый швейцарец просто не вписался в наш чемпионат.

Зимой 2007 года Якупович едва не уехал в итальянскую «Реджину». «Локомотив» пригласил голкипера «Реджины» Ивана Пелиццоли, а швейцарец должен был отправиться в обратном направлении. Но итальянцы попросили рассчитаться за вратаря только деньгами, поэтому Элдин остался. Пелиццоли очень неудачно провел первый контрольный матч, а потом получил травму. Анатолий Бышовец неожиданно для многих доверил ворота не Полякову, а Якуповичу. На этот раз Элдин свой шанс не упустил.

Вратарь выглядел куда увереннее, чем в своем дебютном сезоне. Прогресс в изучении русского языка позволил Якуповичу лучше руководить действиями партнеров. Элдин очень здорово начал чемпионат, но ближе к концу первого круга в его игре наметился спад – ошибка, приведшая к поражению в домашнем матче с «Амкаром», четыре пропущенных мяча в Томске (2:4), два ненужных гола в победной (5:2) встрече с «Крыльями». Все это привело к тому, что Анатолий Федорович постепенно утратил доверие к молодому вратарю. А там и Пелиццоли выздоровел. Кубковые подвиги не спасли Якуповича от опалы.

В Кубке России Элдин отработал безупречно. Победы над «Динамо» в четвертьфинале (4:0), два выигрыша у «Спартака» в полуфинале (3:0 и 2:1), тяжелейший финал с «Москвой», длившийся 120 минут. Ко всем успехам Бышовца в «Локомотиве» оказался причастен югославский вратарь из Швейцарии.

Якупович ушёл из «Локомотива» внезапно. В августе 2007 года его отдали в аренду «Грассхопперу», которая продлилась два года. За это время успел дебютировать в сборной Швейцарии и даже забить гол в матче швейцарского чемпионата. Был момент, когда Элдином заинтересовался «Тоттенхэм», но стать одноклубником Романа Павлюченко не получилось. Якупович обосновался в «Олимпиакосе» из греческого города Волос, помог тому пробиться в Лигу Европы. Но руководство клуба оказалось нечистым на руку — «Олимпиакос» был изгнан аж в четвертый дивизион и исключен из числа участников еврокубков. Элдин оказался в Англии. «Халл Сити», где бывший «железнодорожник» какое-то время был основным, лондонский «Лейтон Ориент». В настоящее время 35-летний Якупович входит в состав «Лестера». Но играет крайне редко.

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