Российский Стивен Сигал. Успехи Овчинникова в «Локо», вояж в Португалию и карьера в сборной

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сегодня, 08:00

«Соккер.ру» представляет самого известного вратаря в постсоветской истории «Локомотива».

Сергей Иванович. Босс. При нём «Локомотив» проделал путь от хиленькой командочки, «пятого колеса» до одного из лучших клубов страны и достойного представителя России в еврокубках. Один из самых ярких голкиперов постсоветской эпохи.

Сергей — динамовец. С детства болел за «Динамо», мечтал быть похож на своего кумира Николая Павловича Гонтаря. Когда Сергею исполнилось двенадцать, отец привёл его в динамовскую спортшколу. Сергей играл за дубль «бело-голубых», но в главной команде на него не слишком-то рассчитывали. Не забывайте, что ворота динамовцев в ту пору защищали Дмитрий Харин и Александр Уваров. Поэтому Овчинников откликнулся на предложение Олега Долматова перейти в «Динамо» Сухуми.

Шел девяностый год. Абхазия ещё входила в состав Грузинской ССР на правах автономии. Но раскол уже нарастал. Грузинские клубы вышли из состава участников чемпионата СССР . Сухумское «Динамо» разделилось на две команды по национальному признаку. Составленный из грузин «Цхуми» отправился в грузинский чемпионат. Остальные же игроки продолжили играть в первой лиге союзного первенства. Состав был усилен несколькими футболистами из других регионов. Так приехали в Сухум два молодых вратаря московского «Динамо» Сергей Овчинников и Сергей Смелов.

Овчинников отлично провёл этот сезон. Во многом благодаря игре своего молодого голкипера динамовцы заняли довольно приличное двенадцатое место. А ведь перед началом первенства они считались кандидатами на вылет. Запомнился Овчинников и тренерам других команд. Например, Юрию Сёмину. Ведь сухумцы сначала обыграли «Локомотив» у себя дома 2:1, а потом выстояли в Москве — 0:0. Сергей в той встрече отразил пенальти и стал настоящим героем матча. Тренерский штаб «Локомотива» искал надежного напарника Биджиеву, вот и пригласил Овчинникова. Константин Игошин не захотел возвращаться в «Локомотив», а Сергей согласился на переход. Так и оказался в «Локомотиве», который стал для него вторым домом.

Девяносто первый год оказался не самым удачным для Овчинникова. «Локомотив» играл слабо, вратари много пропускали. Родное «Динамо» отгрузило Сергею шесть мячей. Да и сам Овчинников в первом сезоне на высшем уровне как-то не очень приглянулся. Полноватый, флегматичный, не слишком подвижный. Но тяжёлый труд на тренировках сделал свое дело. Уже в следующем сезоне Сергей выдвинулся в число ведущих голкиперов нашего футбола и стал первым номером в «Локомотиве».

В девяносто втором Овчинников был близок к смене команды. Молодой вратарь едва не соблазнился на щедрые обещания «Асмарала». Лишь супруге Юрия Павловича Сёмина удалось отговорить футболиста не совершать этот опрометчивый шаг.

Надежный и спокойный Овчинников практически бессменно защищал ворота стремительно прогрессирующего «Локомотива» вплоть до середины девяносто седьмого года. За это время он дважды признавался «Огоньком» лучшим вратарем страны, регулярно входил в список 33-х лучших игроков, завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионата, два раза побеждал в Кубке России. Были, конечно, и огрехи в игре голкипера, но у кого их не было.

«Локомотив» стал постоянным участником европейских турниров. Осенью девяносто шестого «Локомотив» играл с португальской «Бенфикой». Многократные чемпионы Португалии вышли победителями в этом противостоянии, но игра русского вратаря запомнилась соперникам «Локомотива». «Бенфика» подыскивала преемника стареющему бельгийцу Мишелю Прюдомму, и Овчинников виделся подходящей кандидатурой. Руководство клуба не стало чинить препятствий, напротив, благословило Сергея на выступления в Португалии.

В «Бенфике» толком заиграть не удалось. Прюдомм не собирался на пенсию. Пришлось уйти в слабенькую «Алверку», где работы было выше крыше. Там Сергея Ивановича приметил «Порту». Не удалось заиграть в «Бенфике», зато получилось у ее злейшего недруга. В составе «драконов» Овчинников провел два очень хороших сезона — второе место в чемпионате, Кубок и Суперкубок страны. Но травма колена выбила Сергея из строя, а когда он восстановился, место уже было занято культовым для «Порту» Витором Байей. Овчинников решил вернуться в «Локомотив», тем более, что Руслан Нигматуллин уехал в Италию. Команде нужен был новый, надежный голкипер.

Овчинников вернулся из Португалии совсем другим, внешне и не только. Похудевший, постройневший, с длинными волосами, собранными в хвостик, как у Стивена Сигала. И уже не флегматичный, а наоборот, весьма и весьма активный. Новый Овчинников не стеснялся высказывать своего мнения, зарабатывать на ровном месте недругов и почитателей. Возможно, Сергей Иванович пересолил со сменой имиджа, и излишний эпатаж принес ему больше вреда, нежели пользы. Взять к примеру пятиматчевую дисквалификацию за стычку с тренером «Зенита» Владимиром Боровичкой. Но поведение голкипера на поле никак не влияло на его игру. Овчинников прекрасно играл за «Локомотив», а его клуб в это время добился наибольших успехов в своей истории – выиграл два чемпионских титула и отлично выступал в Европе, — на равных сражался с «Реалом» и громил «Интер».

Сборная России, – наверное, больная тема для Сергея Ивановича. Ибо в главной команде страны Овчинников не смог проявить себя в полной мере. Павел Садырин использовал Сергея только в товарищеских матчах и не взял на чемпионат мира в США . При Олеге Романцеве Овчинников сначала был третьим вратарем, а потом и вовсе перестал привлекаться в команду. После того, как в товарищеском матче место в воротах доверили не ему, а Корнюхину, Сергей попросил больше не отвлекать его вызовами в сборную. А потом слова о нелюбви к «Спартаку, неоднократно повторённые и искажённые, окончательно рассорили Романцева и Овчинникова. Олег Иванович не взял находившегося в прекрасной форме вратаря на чемпионат мира – 2002.

При Газзаеве Сергей был основным стражем ворот, но Валерий Георгиевич руководил сборной чуть больше года. Георгий Ярцев полностью доверял Боссу. Но в первом из стыковых матчей против Уэльса Сергей получил совершенно необязательную карточку, помешавшую ему сыграть в Кардиффе. В финальной части чемпионата Европы Овчинникова удалили в игре с португальцами, и чемпионат доигрывал Вячеслав Малафеев. Осенью на отборочный матч со сборной Португалии Сергей не поехал, сославшись на плохое самочувствие. Ворота сборной России в ее самом кошмарном матче защищал Малафеев. А Овчинников через несколько дней спокойно играл себе за „Локомотив“. После этой истории Ярцев перестал приглашать Овчинникова. Тем более, что уже подрос и оперился Игорь Акинфеев, ставший основным голкипером главной команды. Сергей сыграл в сборной ещё раз – при Юрии Сёмине, с немцами, после чего сосредоточился на играх за клуб.

„Локомотив“ расстался с Овчинниковым не очень хорошо. Осенью 2005 контракт Сергея с „Локомотивом“ закончился, а подписать новый Боссу никто не предложил. Словно и не было десяти лет верного служения клубу. Сергею в тот момент было 35 лет, и он ещё не наигрался. В декабре Овчинников откликнулся на предложение Сёмина и вернулся в московское „Динамо“ спустя 16 лет.

Но ничего хорошего из этого не вышло. Как ни старались Сёмин с Овчинниковым, их новый клуб спотыкался едва ли не в каждом туре. Летом Юрий Павлович ушёл в отставку. А карьера Босса завершилась нелепой стычкой с судьей Игорем Захаровым в матче против „Москвы“. Красная карточка, пять матчей дисквалификации и выставление на трансфер. Из „Динамо“ Сергей ушёл. Хотел вернуться в „Локомотив“, где президентом стал Сёмин. Но тренеру Анатолию Бышовцу Овчинников оказался не нужен. Ни как основной вратарь, ни как запасной. Сергей Иванович завершил карьеру игрока и начал карьеру тренера.

В 2008 он помогал Юрию Сёмину в киевском „Динамо“. Потом перешёл к самостоятельной практике. В начале 2009 года Овчинников возглавил краснодарскую „Кубань“, вернувшуюся в Премьер-Лигу. Первый круг кубанцы провели неплохо – обыграли дома „Спартак“, сыграли вничью с „Локомотивом“ и ЦСКА . Но летом начали терять очки. К сожалению, молодой тренер не нашел поддержки у руководства клуба и был отправлен в отставку.

Затем был кратковременный период работы в брянском „Динамо“, а с 2011 он трудился в „Динамо“ минском. Сейчас Сергей Иванович — второй тренер ЦСКА , у которого есть возможность возглавить штаб армейцев. Хочется, чтоб у этого незаурядного человека всё получилось, и наш футбол получил бы сильного тренера.

Вспоминая постсоветский период „Локо“, немного расскажем и о дублерах Овчинникова. В 1991 году несколько матчей в дубле провел воспитанник дагестанского футбола Магомед-Али Магомедов. Но затем он вернулся в „Анжи“, где так же не заиграл. Недолгим было пребывание в „Локо“ и челябинца Андрея Литвина. После отъезда Хасана Биджиева в Израиль, вторым голкипером „железнодорожников“ стал Вячеслав Чекмарёв. В 1994 году Чекмарёв уехал в ижевский „Газовик-Газпром“ и отыграл там восемь сезонов. В марте 2011 Вячеслав Валерьевич вернулся в „Локомотив“ и занял должность начальника команды.

Так и не сыграл за „красно-зелёных“ воспитанник тернопольской „Нивы“ Сергей Александров. Пробыв в команде один сезон (1993), Сергей перешёл в запорожский „Металлург“. В 1995 году он вернулся в Россию, где выступал за клубы первой и второй лиг – „Нефтехимик“ (Нефтекамск), „Кристалл“ (Сергач), „Газовик“ (Оренбург), „Луч“ (Владивосток), „Металлург“ (Магнитогорск) и „Торпедо“ (Волжский). Александр Шанин, приглашенный из „Знамени Труда“ в 1993, покинул „Локомотив“ через год – большая часть карьеры Александра Серафимовича прошла в подмосковных клубах второй лиги. Воспитанник клуба Сергей Котов (тезка и однофамилец бывшего голкипера „Текстильщика“, „Сатурна“ и юношеской сборной России) после четырех сезонов в дубле отправился в „Индустрию“ (Боровск), а потом играл в красноярском „Металлурге“. Изрядно поколесил по России Станислав Хотеев – „Анжи“, „Факел“, „Ижевск“, „Электроника“ (Нижний Новгород). „Рязань“, „Ростов“. В настоящее время Станислав играет в ярославском „Шиннике“.

Когда Овчинников засобирался в Португалию, руководство клуба стало искать опытного вратаря. Алексей Поляков (о нём расскажем позже) и Станислав Хотеев – молоды и неопытны, Хасан Биджиев засиделся на лавочке. Но тут засобирался в Россию Александр Подшивалов, выступавший за южнокорейский „Юконг“. Опытный голкипер не смог закрепиться в основе „Локо“. Во-первых, очень здорово провел концовку чемпионата Биджиев, а во вторых, у самого Александра игра не пошла – четыре пропущенных мяча в игре со „Спартаком“ и три от армейцев. В девяносто восьмом Александр Викторович играл только за дубль, а по окончанию сезона и вовсе закончил выступления.