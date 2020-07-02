Российский Стивен Сигал. Успехи Овчинникова в «Локо», вояж в Португалию и карьера в сборной

«Соккер.ру» представляет самого известного вратаря в постсоветской истории «Локомотива».
Сергей Иванович. Босс. При нём «Локомотив» проделал путь от хиленькой командочки, «пятого колеса» до одного из лучших клубов страны и достойного представителя России в еврокубках. Один из самых ярких голкиперов постсоветской эпохи.
Сергей — динамовец. С детства болел за «Динамо», мечтал быть похож на своего кумира Николая Павловича Гонтаря. Когда Сергею исполнилось двенадцать, отец привёл его в динамовскую спортшколу. Сергей играл за дубль «бело-голубых», но в главной команде на него не слишком-то рассчитывали. Не забывайте, что ворота динамовцев в ту пору защищали Дмитрий Харин и Александр Уваров. Поэтому Овчинников откликнулся на предложение Олега Долматова перейти в «Динамо» Сухуми.
Шел девяностый год. Абхазия ещё входила в состав Грузинской ССР на правах автономии. Но раскол уже нарастал. Грузинские клубы вышли из состава участников чемпионата СССР. Сухумское «Динамо» разделилось на две команды по национальному признаку. Составленный из грузин «Цхуми» отправился в грузинский чемпионат. Остальные же игроки продолжили играть в первой лиге союзного первенства. Состав был усилен несколькими футболистами из других регионов. Так приехали в Сухум два молодых вратаря московского «Динамо» Сергей Овчинников и Сергей Смелов.
Овчинников отлично провёл этот сезон. Во многом благодаря игре своего молодого голкипера динамовцы заняли довольно приличное двенадцатое место. А ведь перед началом первенства они считались кандидатами на вылет. Запомнился Овчинников и тренерам других команд. Например, Юрию Сёмину. Ведь сухумцы сначала обыграли «Локомотив» у себя дома 2:1, а потом выстояли в Москве — 0:0. Сергей в той встрече отразил пенальти и стал настоящим героем матча. Тренерский штаб «Локомотива» искал надежного напарника Биджиеву, вот и пригласил Овчинникова. Константин Игошин не захотел возвращаться в «Локомотив», а Сергей согласился на переход. Так и оказался в «Локомотиве», который стал для него вторым домом.
Девяносто первый год оказался не самым удачным для Овчинникова. «Локомотив» играл слабо, вратари много пропускали. Родное «Динамо» отгрузило Сергею шесть мячей. Да и сам Овчинников в первом сезоне на высшем уровне как-то не очень приглянулся. Полноватый, флегматичный, не слишком подвижный. Но тяжёлый труд на тренировках сделал свое дело. Уже в следующем сезоне Сергей выдвинулся в число ведущих голкиперов нашего футбола и стал первым номером в «Локомотиве».
В девяносто втором Овчинников был близок к смене команды. Молодой вратарь едва не соблазнился на щедрые обещания «Асмарала». Лишь супруге Юрия Павловича Сёмина удалось отговорить футболиста не совершать этот опрометчивый шаг.
Надежный и спокойный Овчинников практически бессменно защищал ворота стремительно прогрессирующего «Локомотива» вплоть до середины девяносто седьмого года. За это время он дважды признавался «Огоньком» лучшим вратарем страны, регулярно входил в список 33-х лучших игроков, завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионата, два раза побеждал в Кубке России. Были, конечно, и огрехи в игре голкипера, но у кого их не было.
«Локомотив» стал постоянным участником европейских турниров. Осенью девяносто шестого «Локомотив» играл с португальской «Бенфикой». Многократные чемпионы Португалии вышли победителями в этом противостоянии, но игра русского вратаря запомнилась соперникам «Локомотива». «Бенфика» подыскивала преемника стареющему бельгийцу Мишелю Прюдомму, и Овчинников виделся подходящей кандидатурой. Руководство клуба не стало чинить препятствий, напротив, благословило Сергея на выступления в Португалии.
В «Бенфике» толком заиграть не удалось. Прюдомм не собирался на пенсию. Пришлось уйти в слабенькую «Алверку», где работы было выше крыше. Там Сергея Ивановича приметил «Порту». Не удалось заиграть в «Бенфике», зато получилось у ее злейшего недруга. В составе «драконов» Овчинников провел два очень хороших сезона — второе место в чемпионате, Кубок и Суперкубок страны. Но травма колена выбила Сергея из строя, а когда он восстановился, место уже было занято культовым для «Порту» Витором Байей. Овчинников решил вернуться в «Локомотив», тем более, что Руслан Нигматуллин уехал в Италию. Команде нужен был новый, надежный голкипер.
Овчинников вернулся из Португалии совсем другим, внешне и не только. Похудевший, постройневший, с длинными волосами, собранными в хвостик, как у Стивена Сигала. И уже не флегматичный, а наоборот, весьма и весьма активный. Новый Овчинников не стеснялся высказывать своего мнения, зарабатывать на ровном месте недругов и почитателей. Возможно, Сергей Иванович пересолил со сменой имиджа, и излишний эпатаж принес ему больше вреда, нежели пользы. Взять к примеру пятиматчевую дисквалификацию за стычку с тренером «Зенита» Владимиром Боровичкой. Но поведение голкипера на поле никак не влияло на его игру. Овчинников прекрасно играл за «Локомотив», а его клуб в это время добился наибольших успехов в своей истории – выиграл два чемпионских титула и отлично выступал в Европе, — на равных сражался с «Реалом» и громил «Интер».
Сборная России, – наверное, больная тема для Сергея Ивановича. Ибо в главной команде страны Овчинников не смог проявить себя в полной мере. Павел Садырин использовал Сергея только в товарищеских матчах и не взял на чемпионат мира в США. При Олеге Романцеве Овчинников сначала был третьим вратарем, а потом и вовсе перестал привлекаться в команду. После того, как в товарищеском матче место в воротах доверили не ему, а Корнюхину, Сергей попросил больше не отвлекать его вызовами в сборную. А потом слова о нелюбви к «Спартаку, неоднократно повторённые и искажённые, окончательно рассорили Романцева и Овчинникова. Олег Иванович не взял находившегося в прекрасной форме вратаря на чемпионат мира – 2002.
При Газзаеве Сергей был основным стражем ворот, но Валерий Георгиевич руководил сборной чуть больше года. Георгий Ярцев полностью доверял Боссу. Но в первом из стыковых матчей против Уэльса Сергей получил совершенно необязательную карточку, помешавшую ему сыграть в Кардиффе. В финальной части чемпионата Европы Овчинникова удалили в игре с португальцами, и чемпионат доигрывал Вячеслав Малафеев. Осенью на отборочный матч со сборной Португалии Сергей не поехал, сославшись на плохое самочувствие. Ворота сборной России в ее самом кошмарном матче защищал Малафеев. А Овчинников через несколько дней спокойно играл себе за „Локомотив“. После этой истории Ярцев перестал приглашать Овчинникова. Тем более, что уже подрос и оперился Игорь Акинфеев, ставший основным голкипером главной команды. Сергей сыграл в сборной ещё раз – при Юрии Сёмине, с немцами, после чего сосредоточился на играх за клуб.
„Локомотив“ расстался с Овчинниковым не очень хорошо. Осенью 2005 контракт Сергея с „Локомотивом“ закончился, а подписать новый Боссу никто не предложил. Словно и не было десяти лет верного служения клубу. Сергею в тот момент было 35 лет, и он ещё не наигрался. В декабре Овчинников откликнулся на предложение Сёмина и вернулся в московское „Динамо“ спустя 16 лет.
Но ничего хорошего из этого не вышло. Как ни старались Сёмин с Овчинниковым, их новый клуб спотыкался едва ли не в каждом туре. Летом Юрий Павлович ушёл в отставку. А карьера Босса завершилась нелепой стычкой с судьей Игорем Захаровым в матче против „Москвы“. Красная карточка, пять матчей дисквалификации и выставление на трансфер. Из „Динамо“ Сергей ушёл. Хотел вернуться в „Локомотив“, где президентом стал Сёмин. Но тренеру Анатолию Бышовцу Овчинников оказался не нужен. Ни как основной вратарь, ни как запасной. Сергей Иванович завершил карьеру игрока и начал карьеру тренера.
В 2008 он помогал Юрию Сёмину в киевском „Динамо“. Потом перешёл к самостоятельной практике. В начале 2009 года Овчинников возглавил краснодарскую „Кубань“, вернувшуюся в Премьер-Лигу. Первый круг кубанцы провели неплохо – обыграли дома „Спартак“, сыграли вничью с „Локомотивом“ и ЦСКА. Но летом начали терять очки. К сожалению, молодой тренер не нашел поддержки у руководства клуба и был отправлен в отставку.
Затем был кратковременный период работы в брянском „Динамо“, а с 2011 он трудился в „Динамо“ минском. Сейчас Сергей Иванович — второй тренер ЦСКА, у которого есть возможность возглавить штаб армейцев. Хочется, чтоб у этого незаурядного человека всё получилось, и наш футбол получил бы сильного тренера.
Вспоминая постсоветский период „Локо“, немного расскажем и о дублерах Овчинникова. В 1991 году несколько матчей в дубле провел воспитанник дагестанского футбола Магомед-Али Магомедов. Но затем он вернулся в „Анжи“, где так же не заиграл. Недолгим было пребывание в „Локо“ и челябинца Андрея Литвина. После отъезда Хасана Биджиева в Израиль, вторым голкипером „железнодорожников“ стал Вячеслав Чекмарёв. В 1994 году Чекмарёв уехал в ижевский „Газовик-Газпром“ и отыграл там восемь сезонов. В марте 2011 Вячеслав Валерьевич вернулся в „Локомотив“ и занял должность начальника команды.
Так и не сыграл за „красно-зелёных“ воспитанник тернопольской „Нивы“ Сергей Александров. Пробыв в команде один сезон (1993), Сергей перешёл в запорожский „Металлург“. В 1995 году он вернулся в Россию, где выступал за клубы первой и второй лиг – „Нефтехимик“ (Нефтекамск), „Кристалл“ (Сергач), „Газовик“ (Оренбург), „Луч“ (Владивосток), „Металлург“ (Магнитогорск) и „Торпедо“ (Волжский). Александр Шанин, приглашенный из „Знамени Труда“ в 1993, покинул „Локомотив“ через год – большая часть карьеры Александра Серафимовича прошла в подмосковных клубах второй лиги. Воспитанник клуба Сергей Котов (тезка и однофамилец бывшего голкипера „Текстильщика“, „Сатурна“ и юношеской сборной России) после четырех сезонов в дубле отправился в „Индустрию“ (Боровск), а потом играл в красноярском „Металлурге“. Изрядно поколесил по России Станислав Хотеев – „Анжи“, „Факел“, „Ижевск“, „Электроника“ (Нижний Новгород). „Рязань“, „Ростов“. В настоящее время Станислав играет в ярославском „Шиннике“.
Когда Овчинников засобирался в Португалию, руководство клуба стало искать опытного вратаря. Алексей Поляков (о нём расскажем позже) и Станислав Хотеев – молоды и неопытны, Хасан Биджиев засиделся на лавочке. Но тут засобирался в Россию Александр Подшивалов, выступавший за южнокорейский „Юконг“. Опытный голкипер не смог закрепиться в основе „Локо“. Во-первых, очень здорово провел концовку чемпионата Биджиев, а во вторых, у самого Александра игра не пошла – четыре пропущенных мяча в игре со „Спартаком“ и три от армейцев. В девяносто восьмом Александр Викторович играл только за дубль, а по окончанию сезона и вовсе закончил выступления.