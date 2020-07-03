«Локомотив» + Нигматуллин = любовь. Ушёл из «Спартака» и стал лучшим в России

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вчера, 17:30

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о голкиперах «железнодорожников». На очереди лучший спортсмен России 2001 года Руслан Нигматуллин.

Осень девяносто седьмого. Руслан Нигматуллин медленно, но верно угасал в «Спартаке». Уже никто не сравнивал его с Ринатом Дасаевым, напротив, все чаще и чаще вспоминали многочисленные ошибки Руслана в воротах чемпионов страны. «Спартак» сделал ставку на Александра Филимонова, а Нигматуллин оставался на вторых, а то и третьих ролях. Будто кто-то напустил порчу на талантливого голкипера. И тут последовало приглашение от «Локомотива».

«Очень кстати подоспело приглашение от Юрия Павловича Сёмина. Если без эмоций, то воспоминания — самые яркие. А какие еще могут быть, когда многое удавалось. Или даже сказать — получалось все! Это была настоящая игра и романтика — футбол того времени в исполнении „Локо“. Тогда я еще играл в футбол не за деньги. И не только потому, что наши контракты абсолютно нельзя сравнивать с теми, которые имеют игроки сейчас. Не хочу говорить, что раньше было небо голубее и трава зеленее, но, честное слово, романтики во времена моей футбольной молодости, пожалуй, было больше. Играли в свое удовольствие и для зрителя», — вспоминал Руслан.

В «Локомотиве» Нигматуллин ожил, сбросил с себя все тяжкие оковы и показал всё то, на что был способен. Он мог вытащить мяч, летевший в, казалось бы, недоступные для голкипера участки ворот. Руслан часто выходил победителем при выходах один на один, отражал самые немыслимые удары в упор, брал пенальти. «Локомотив» второй половины девяностых играл красиво, и столь же красиво действовал вратарь «железнодорожников».

Надо сказать, что и в «Локомотиве» Руслан оказался очень своевременно. Овчинников к тому времени уже играл в Португалии, у Подшивалова в «Локо» как-то не заладилось, и в распоряжении Юрия Сёмина был только один опытный вратарь – Хасанби Биджиев. Дебют Нигматуллина пришелся на матчи Кубка Кубков. Тогда москвичи в тяжёлой борьбе одолели греческий АЕК и вышли в полуфинал турнира. Там уступили немецкому «Штутгарту». Но Нигматуллин показал себя в этих встречах молодцом.

На протяжении четырех сезонов Руслан практически без замен трудился в воротах «Локомотива». За это время «Локомотив» взял три серебряных медали и одну бронзовую, два раза выиграл Кубок страны и пробивался в полуфинал Кубка Кубков. Сам же Руслан дважды признавался «Огоньком» лучшим вратарем России , а в 2001-м стал первым и пока единственным голкипером «Локомотива», признанным лучшим футболистом страны по версии еженедельника «Футбол». И не только. В 2001-м Нигматуллина назвали лучшим спортсменом страны. Некоторые игры Руслана (например с австрийским «Тиролем» в Лиге чемпионов) можно использовать в качестве учебных пособий. Да и просто любоваться действиями вратаря.

В 2000 году Руслан стал основным вратарем сборной России. Олег Романцев, в свое время нечасто ставивший Нигматуллина в ворота «Спартака», доверил ему пост номер один в национальной команде и не прогадал. Отборочный турнир ЧМ -2002 вратарь «Локомотива» провел выше всяких похвал. Казалось, звезда Нигматуллина взошла над футбольной Россией всерьёз и надолго.

Но осенью 2001 года Руслан принял поспешное решение перейти в «Верону». А там Нигматуллина-то и не особенно ждали. За полгода пребывания в итальянском клубе вратарь сборной России провел всего один матч. И это в преддверии чемпионата мира, когда игровая практика была особенно необходима.

Олег Романцев вопреки существовавшему тогда общественному мнению взял в Японию именно Нигматуллина, а не Овчинникова. Тренер сборной безусловно рисковал. Но с другой стороны, отборочный турнир отыграл именно Нигматуллин, и отказать ему в доверии было бы просто некрасиво. Сборная России не вышла из группы, но вряд ли стоит винить в этом вратаря. Однако после этого чемпионата мира Нигматуллина в сборную уже не приглашали.

Летом 2002 года Руслан вернулся в Россию. Был арендован ЦСКА и неплохо отыграл второй круг в составе армейцев. Противостоял в золотом матче «Локомотиву».

Вы уже читали про этот отрезок в карьере Руслана Каримовича. Но срок аренды завершился и пришлось вернуться в Италию. «Верона» уже вылетела из Серии А, но возник вариант с «Лацио». Однако вместо «Лацио» Нигматуллин оказался в слабенькой «Салернитане» из Серии В.

Отмучавшись в «Салернитане», Руслан приехал в Россию. Предложений было немало, но Нигматуллин решил вернуться в «Локомотив». И, наверно, напрасно. Позиции Овчинникова были очень прочны, а Руслана ждали скамейка запасных и несвойственный вратарям девятый номер. За полтора года Нигматуллин сыграл лишь тайм. И хотя «Локомотив» в 2004 году выиграл чемпионат страны, Руслан, по его собственному признанию, чувствовал себя чужим на этом празднике.

В 2005-м Нигматуллин отправился в грозненский «Терек», шагнувший в Премьер-Лигу. Неудачным выдался сезон и для клуба, и для Руслана. «Терек» вылетел, а бывший вратарь сборной России пропустил 31 мяч в 19 матчах. Впервые в профессиональной карьере Нигматуллину пришлось вытащить из ворот пять мячей в одной встрече – от земляков из «Рубина». Матч с казанцами стал последним для Нигматуллина в том сезоне. Более того, Руслан решил закончить выступления.

Два с половиной года Нигматуллин не играл. Занимался бизнесом, пробовался, причем довольно успешно, в журналистике. Даже проявил себя как селекционер. Это с его подачи оказался в «Локомотиве» бразилец Гильерме. Но в ворота все же тянуло, Руслан решил вернуться. Поиграл полгода в ростовском СКА , потом вернулся в «Локомотив», где выступал за вторую команду, после чего отправился в один из многочисленных израильских «Маккаби». В конце 2009 года Руслан Каримович решил завершить карьеру, такую яркую и противоречивую.

Этот яркий и всесторонне развитый человек продолжает жить активной жизнью. Нашел новое увлечение – стал ди-джеем. Участвовал в телепроекте «Танцы со звездами». И с футболом Нигматуллин не простился. Нередко выступает экспертом в различных изданиях. Старший сын Нигматуллина Руслан занимался в спортшколе «Локомотива». Вратарь, как и папа. Так что через несколько лет ждём в нашем футболе появления Руслана Нигматуллина-младшего. Второй сын Марсель тоже мечтает стать голкипером.

Мне довелось видеть Руслана Каримовича и в матчах ветеранов, на Кубке легенд, его мастер-классы, проводимые на вратарском фестивале Детской футбольной лиги, которые ежегодно организует Виктор Николаевич Горлов. Руслан в полном порядке. Иногда кажется, что он бы сейчас мог спокойно играть в профессиональном клубе. Моё субъективное мнение, но после него в нашем футболе не было столь эффектного, красиво играющего вратаря.

Теперь о дублёрах Нигматуллина и Овчинникова. Молодые Юрий Лисицын, Сергей Гришин, Евгений Абрамов и Максим Блинов так и не пробились в основную команду. В 2000 году в «Локомотив» приехал опытнейший Заур Хапов. Чемпион России в составе «Алании» сознательно шел на должность второго вратаря, с этой ролью он справился превосходно. На протяжении четырёх сезонов Хапов был готов всегда прийти на помощь «Локо», если возникнет такая надобность. Играл нечасто – всего пять игр, из них две в чемпионате. Завершив карьеру игрока в 39 лет, Заур Залимбиевич стал тренировать вратарей «железнодорожников». Потом работал в «Амкаре» вместе с Рашидом Рахимовым, вместе с Рахимовым вернулся и в «Локомотив». В настоящее время Заур Хапов трудится в тренерском штабе «железнодорожников».

Александр Криворучко уходил из «Локомотива», возвращался в родной клуб, снова уходил, и снова возвращался. В биографии бывшего голкипера молодёжной сборной России значатся подольский «Витязь», ижевский «Союз-Газпром», дубль нальчикского «Спартака», оренбургский «Газовик». Но за «Локомотив» Криворучко так и не сыграл. В настоящее время Александр защищает ворота лидера зоны «Центр» второй лиги белгородского «Салюта». В начале сезона-11/12 Криворучко получил травму руки, но успешно восстановился и стал одним из сильнейших голкиперов второй лиги. Потом сменил немало команд. Поиграл в РПЛ за «Анжи» и « СКА -Хабаровск». Завершив карьеру, Александр Юрьевич вернулся в «Локомотив», где работает в академии. Готовит вратарей для родного коллектива.

Не заиграл в основном составе «Локомотива» уроженец «Магнитогорска» Александр Будаков, хотя в дубле он выступал очень прилично. И запомнился не только своим внешним видом — светлые волосы, собранные в хвост. «Овчинников–альбинос», — пошутил кто-то из болельщиков «Локо». Александр не сразу нашёл свою команду. И не одну. «Кубань», «Спартак-Нальчик», «Химки», «Торпедо», «Анжи». Сейчас играет за подольский «Витязь». С хвостиком Александр расстался ещё раньше, чем Сергей Иванович.

Платон Захарчук пробыл в составе «Локомотива» два с половиной года. Точнее два, так как второй круг чемпионата-2002 он отыграл в саратовском «Соколе» на правах аренды. Сыграл всего восемь встреч и очень здорово помог «железнодорожникам» в начале чемпионата-2003, когда был дисквалифицирован Овчинников. А потом снова вернулся в «Сокол».

Звезда Сергея Рыжикова взошла именно в Казани. Но своим дальнейшим взлетом Сергей во многом обязан пребыванию в «Локомотиве». Неудачи в составе «железнодорожников» задели самолюбие Сергея, которое в купе с доверием тренеров и постоянной игровой практикой сделали старшего из братьев Рыжиковых одним из сильнейших вратарей последних лет.

Как и герой одной из ближайших серий Алексей Поляков, Сергей Рыжиков родился в городе Шебекино, Белгородской области. Начинал заниматься под руководством тренеров Юрия Николаевича Кривченко и Сергея Ивановича Абаньшина. Вслед за Алексеем Поляковым (он старше Рыжикова на шесть лет) Сергей перебрался в главную команду области – белгородский «Салют», где стал основным вратарем в восемнадцать лет.

Когда у «Салюта» возникли финансовые проблемы, команда стала разбегаться. Рыжиков оказался в раменском «Сатурне». Но в клубе Премьер-Лиги Сергей потерял игровую практику. Лишь в 2004 году он сыграл три матча в чемпионате – с «Амкаром» (1:1), «Торпедо» (2:0) и «Зенитом» (1:3). Один в Кубке с «КАМАЗом» ( 3:1). Ворота раменчан были прочно заняты чехом Антонином Кински.

Предложение от «Локомотива» Сергей принял. Овчинникову было хорошо за тридцать, и карьера Босса приближалась к завершению. Нужен был преемник. В 2005 году Рыжиков перешёл в состав чемпионов страны и тут же отправился в Махачкалу в аренду. Отыграл год в первой лиге, занял с «Анжи» 11-е место, при этом завершил сезон с хорошими показателями — 39 мячей в 39 матчах. По окончании сезона Рыжиков вернулся в «Локомотив» с надеждами заиграть в одном из сильнейших клубов страны. Тем более что Овчинников покинул команду.

Но дорогу Сергею невольно перешел его земляк и друг Алексей Поляков. Естественно, что никакого умысла со стороны Полякова не было, но Славолюб Муслин предпочитал видеть в воротах именно его. Или своего бывшего соотечественника Якуповича. Про существование талантливого вратаря по фамилии Рыжиков сербский тренер вспоминал нечасто.

Рыжиков получил свой шанс при Олеге Долматове. Сергей на хорошем уровне провёл два заключительных матча чемпионата-2006. Останься Олег Васильевич тренером «Локо» и в следующем сезоне, быть Рыжикову основным. Но «железнодорожников» возглавил Анатолий Быщовец, который предпочитал других голкиперов. Про Сергея Анатолий Федорович вспомнил лишь после внезапного ухода Якуповича. На проходившем в августе Кубке РЖД Рыжикову доверили место в воротах в матче против мадридского «Реала».

Первый тайм Сергей отыграл вполне прилично, а его команда отгрузила два гола в ворота «королевского клуба». Но после перерыва начался какой-то кошмар. Едва ли не каждый удар по воротам «Локомотива» завершался их взятием. Рыжиков пропускал какие-то нелепые мячи. Итоговый счет – 5:2 в пользу «Реала». После этой, товарищеской по сути игры, в «Локомотиве» на Рыжикове поставили крест. И отдали в аренду «Томи». Там Рыжиков неплохо отработал концовку чемпионата. А по окончании первенства Сергей перешёл в «Рубин» и стал легендой казанского клуба. Но это уже совсем другая история.