Худшие вратари «Локомотива». Итальянец, который «привозил», и человек с эхолотом

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сегодня, 11:30

«Соккер.ру» публикует очередную серию рассказов о вратарях «Локомотива». На очереди Иван Левенец и Иван Пелиццоли.

Зимой 2007 года «Локомотив» сотворил настоящую сенсацию – приобрел Ивана Пелиццоли — видного представителя итальянской вратарской школы. К своим 27 годам вратарь, получивший у себя на родине прозвище Спрут, сыграл более сотни матчей в Серии А и два в сборной Италии, выиграл бронзу афинской Олимпиады и Суперкубок страны. Высокий (197 сантиметров) и худой, обладающий отменной реакцией, очень пластичный и прыгучий голкипер назывался специалистами несомненным успехом селекции «Локомотива». И всего за три миллиона евро. Напрягали два момента. Отыграв четыре сезона в «Роме», Спрут довольно легко уступил место в воротах «волков» бразильцу Алешандре Дони. Сам Пелиццоли обосновался в куда более скромной «Реджине». Да и в сборную Италии Ивана не вызывали уже три года. Но и в «Реджине» играли сильные футболисты. А что касается сборной Италии, так там уже много лет царил Джанлуиджи Буффон.

Итальянец прибыл на сбор «Локомотива». И в первом же контрольном матче с сербским ОФК Иван пропустил мяч уже на седьмой минуте после удара с 25 метров. Среагировал с запозданием. «Локомотив» уступил 1:2. И в следующей игре с болгарским «Литексом» «железнодорожники» проиграли 0:3. Пелиццоли сыграл неважно, а вдобавок получил травму паха, выведшую его из строя на несколько месяцев. Дебют Спрута в чемпионате России откладывался.

Иван лечился весь первый круг, а в 16-м туре появился в воротах в матче с «Химками». Дебют прошел неплохо. «Локо» выиграл 2:1. А в следующих трех играх – с ЦСКА , «Рубином» и «Динамо» подопечные Бышовца взяли лишь очко. Пелиццоли пропустил семь мячей. Выяснилось, что итальянец далеко не волшебник – и в ближний угол может пустить, и мячи перед собой отбивает.

Чужая страна, последствия травмы, языковой барьер, да и обстановка вокруг и внутри команды в то время не способствовали быстрой адаптации итальянца в России. В каждом матче возникали эпизоды, подтверждающие, что Пелиццоли – голкипер высокого класса. Но это были лишь эпизоды. Чувствовалось, что Иван играет хуже, чем может играть. Редкая встреча обходилась без ошибки Спрута. Короче, в первом своем русском сезоне итальянский вратарь скорее разочаровал.

В 2008 году РФПЛ ужесточила лимит на легионеров, и отдавать место в воротах иностранцу стало невыгодным. Особенно, если среди полевых игроков немало зарубежных футболистов. Кроме того, «Локомотив» возглавил Рашид Рахимов, который привел с собой из пермского «Амкара» Ивана Левенца. Поэтому шансы Пелиццоли заиграть в «Локомотиве» заметно упали.

Иван появился в воротах лишь после чемпионата Европы – в июле, когда количество ошибок его русского тёзки превысило критическую массу. Но итальянский Иван играл не многим лучше, привозя голы едва ли не в каждой встрече. Поэтому приглашение Марека Чеха из «Луча» во время летнего трансферного окна выглядело вполне резонным. После прихода опытного чешского вратаря Иван Пелиццоли окончательно потерял место в основном составе.

В 2009-м итальянец не играл ни при Рашиде Рахимове, ни при Владимире Маминове, ни при Юрии Сёмине. В августе Иван вернулся в свой родной город Бергамо – был арендован клубом Серии В «Альбинолеффе». Через год «Локомотив» дал Спруту вольную. Пелиццоли обосновался в «Кальяри», где не сыграл ни минуты в чемпионате страны. Потом он играл за менее сильные клубы и как-то незаметно сошёл со сцены. В одном из интервью Иван признал свой переход в «Локомотив» ошибкой.

Нечто похожее произошло и с другим вратарем по имени Иван. Переход в «Локомотив» сломал карьеру этого незаурядного вратаря. Попытки возобновить выступления остаются пока безуспешными.

Уроженец станицы Анапская, что в трех километрах от Анапы, получил футбольное образование в сочинской «Жемчужине». Потом Иван играл за «Спартак» из Анапы, а оттуда попал уже в клуб высшей лиги — новороссийский «Черноморец». Сначала Левенец был дублером опытнейшего Станислава Руденко, а в игре с московским «Динамо» появился в воротах сам. «Моряки» выиграли ту встречу со счётом 2:1, а дебют 19-летнего голкипера был признан успешным. Но уже в следующей игре «Черноморец» проиграл «Ротору» 2:5, выигрывая по ходу встречи 2:1. Иван сыграл неважно, особенно в эпизоде с голом Олега Веретенникова, забитым ударом с 35 метров.

После этой встречи Левенец надолго потерял место в составе. Тем более что в распоряжении нового тренера Владимира Федотова были Максим Левицкий и Игорь Усминский. Пришедший на смену Федотову Анатолий Байдачный и вовсе решил избавиться от Левенца. Иван вернулся в родную Анапу, где играл за местный «Спартак». И хотя спартаковский клуб из города-курорта звезд с неба не хватал, Левенец и его напарник Алексей Гармаш играли очень здорово.

В 2004 году Левенец получил два выгодных предложения – от «Анжи» и «Амкара». Иван выбрал пермский клуб. Пусть не сразу, но все же вытеснил из ворот пермского клуба опытнейшего Алексея Степанова. Особенно сильно выступал Иван в 2007 году, когда «Амкаром» руководил Рашид Рахимов. Левенец отыграл все матчи без замен, пропустил в 39 матчах 27 мячей и рассматривался Гусом Хиддинком в качестве кандидата в сборную России.

По окончании чемпионата-2007 Рахимов отправился тренировать «Локомотив». Рашид Маматкулович настойчиво звал Ивана с собой. Вратарь отказывался, словно предчувствуя, что ничего хорошего ему этот переход не принесет, но потом всё же дал согласие.

Сезон открывал матч за Суперкубок, обладателю Кубка «Локомотиву» противостоял чемпион России «Зенит». Вплоть до 33-й минуты Левенец держался молодцом, а потом случился эпизод, подпортивший карьеру Ивана. Голкипер не заметил за собой Андрея Аршавина и опустил мяч на газон, чтобы выбить его в поле. Аршавин незамедлительно выскочил из-за спины Левенца, отобрал мяч и поразил пустые ворота. Этот курьёзный гол выбил Ивана из состояния равновесия. В начавшемся чемпионате страны он ошибался чуть ли не в каждой игре. Не помогли даже технические ухищрения Левенца. На матч с «Крыльями Советов» вратарь «Локомотива» вышел с миниатюрной видеокамерой, прикрепленной к воротнику свитера.

«Это не камера, а что-то вроде эхолота. Все прекрасно знают: видеопомощь в ходе игры официально запрещена ФИФА и УЕФА , поэтому использование камеры было бы просто незаконным. А эта штука работает по другому принципу. В воротник футболки вшит специальный слот, а уже в него встроен чип, сканирующий заданное пространство. В моем случае — пространство за спиной. Сигнал отражается от рамы ворот и трансформируется в звуковые сигналы. Этого вполне достаточно. У меня теперь есть глаз на затылке. Голкипер Левенец не по дискотекам бегал в свободное от работы время, а успел получить диплом Пермского государственного технического университета по специальности „Автономные информационные и управляющие системы“. И скидок во время учебы мне никто не делал. Я две ночи после той игры с „Зенитом“ не спал, а если вдруг засыпал — мне сразу снился Аршавин с этим своим дурацким пальцем у рта. Причем за сам прокол я себя не казнил — в футболе всякое бывает. Зато задумался, как сделать, чтобы такие случаи больше никогда не повторялись. Нашел в Интернете техническое решение, купил на Митинском рынке схему и дома немного ее подработал. А клуб сделал запрос в технический комитет РФС . Причем запрос тоже я составлял, чтобы не „грузить“ народ всей этой нашей инженерной спецификой. И из РФС пришло добро», — вспоминал Иван.

Изобретение помогло Ивану лишь отчасти. Больше никто не подкрался к нему сзади и не отобрал мяч. Но при этом Левенец ошибался едва ли не в каждом матче. Большая часть промахов приходилась на игру на выходах, что довольно странно для голкипера, чей рост метр девяносто. Рахимов продолжал доверять Ивану, но после игры со «Спартаком», когда «Локомотив» упустил победу, выигрывая по ходу встречи 2:0, иссякло и его терпение. В воротах обосновался Пелиццоли, а потом и приглашённый из «Луча» Марек Чех.

Левенец стал играть за молодёжную команду, сидел на лавочке в матчах основы, а потом и вовсе расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Попытки трудоустроиться успехом не увенчались. Ни «Амкару», ни «Волге» Левенец не подошёл. Хотелось верить, что этот хороший вратарь (был бы плохим, Хиддинк бы его в сборную не приглашал) еще найдёт свой клуб и сможет проявить себя. Но всё испортила травма колена. Ивану пришлось закончить выступления в неполные тридцать. Кстати, несмотря на неудачи в «Локомотиве», суммарные показатели Левенца в высшей лиге довольно хороши – 72 матча, 69 мячей.