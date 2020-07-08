Самая «валидольная» должность в «Спартаке». Кто после Цорна?

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сегодня, 19:01

«Соккер.ру» благодарит «красно-белых» за наше счастливое и полное информационных поводов бытие.

Томас Цорн уволен и уже забыт, а Леонид Арнольдович Федун, как старый вампир, тщательно выбирает следующую жертву. В смысле генерального директора. Впрочем, любого управленца и тренера в «Спартаке» действительно можно называть жертвой — сколько их уже было у Федуна? И сколько еще будет? На днях появится еще один. А может быть, и не один…

Скольких директоров ждут в «Спартаке»?

Цорн занимал в «Спартаке» пост генерального директора, но основной зоной ответственности Томаса был спортивный блок: заведовал командой, трансферами, приглашал тренера Тедеско. Фактически это круг обязанностей «директора по футболу», как называют эту должность в Европе, по-нашему — спортивного директора. В «Спартаке» это кресло вакантно с 2016 года, когда его покинул Дмитрий Попов.

Возможно, Леонид Федун четыре года спустя все-таки решит восстановить вертикаль власти и распределит обязанности по управлению спортивным блоком и клубом как коммерческой структурой между двумя людьми? Здесь есть несколько вариантов: генеральный директор приводит своего спортивного и курирует его работу, являясь главным менеджером клуба. Либо высшее руководство клуба изначально разделяет ветви власти между независимыми персонами и следит за их возней со своего высокого красивого холма.

Реальные кандидаты. Плюсы и минусы

Все фамилии в открытых источниках, наверняка кто-то из этой троицы появится в «Спартаке». Возможно, даже двое из троих, если попутно изменится структура управления клубом.

1. Александр Жирков

Жирков — это кандидат на пост генерального директора, но под него нужен грамотный глава спортивного блока. Александр Николаевич может взять клуб под контроль, как было в 2013-2017 годах, когда он был заместителем главы совета директоров и фактическим руководителем клуба. На его смене «Спартак» завоевал чемпионство, после чего Жирков с чувством выполненного долга покинул клуб.

Плюсы

- здраво оценивает свои силы и способности, готов делегировать полномочия профессионалам.

- имеет влияние на Леонида Федуна. «Спартак» стал чемпионом в сезоне 2016/17 во многом благодаря тому, что Жирков оградил клуб и команду от постоянного вмешательства импульсивного владельца.

- был важной частью большой победы, при нем обстановка в клубе способствовала достижению целей, а грызня группировок и развал начались как раз после ухода Жиркова из «Спартака».

Минусы

- не горит желанием работать в «Спартаке». Если верить инсайдам, Федун подключал Алекперова, чтобы тот повлиял на Жиркова. Отсутствие внутренней мотивации — минус даже для сильного менеджера.

- Жирков может навести порядок в клубе, но он не является футбольным человеком. В этом мире своя специфика, такому генменеджеру потребуется «переводчик» с человеческого на футбольный.

2. Вадим Васильев

Самый известный в Европе футбольный менеджер из России. Вадим Васильев шесть лет был вице-президентом и генеральным директором «Монако». При нем монегаски выиграли чемпионство, дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заработали кучу денег на продажах игроков. В частности, Васильев отправлял Килиана Мбаппе в ПСЖ , а Флорентино Перес до сих пор на него обижен, что французский форвард оказался не в «Реале». И судя по всему, Вадим Викторович не прочь взяться за «Спартак»:

Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, то я с большим интересом его рассмотрю. В течение шести лет руководил красно-белым клубом — «Монако». Эти цвета для меня особенно дороги. Я внимательно слежу за российским чемпионатом, у меня есть свое видение происходящего в «Спартаке», но не считаю уместным говорить об этом сейчас, тем более публично.

Плюсы

- Васильев — кит по меркам нашего любимого прудика под названием РПЛ . Его успехи в «Монако» говорят сами за себя.

- Точно не стушуется перед Федуном после стольких лет успешной работы с другим российским миллиардером Рыболовлевым.

- Огромное количество связей и авторитет в футбольном мире.

Минусы

- Не знаком со спецификой РПЛ , не видел нутро нашего чемпионата изнутри. Наверняка после работы в Европы многое его удивит.

- Связи Васильева — круто, но с точки зрения работы в «Спартаке» они могут оказаться не слишком ликвидными, ведь «Монако» плавал совсем в другом водоеме.

- Финансовые запросы. Цорн был самым высокооплачиваемым менеджером в РПЛ , а Васильев наверняка затребует еще более солидный контракт. Федуна это может отпугнуть.

3. Шамиль Газизов

Генеральный директор, возможно, самого эффективного клуба Премьер-Лиги. «Уфа» под руководством Газизова стала заметной силой в РПЛ , имеет положительный баланс встреч со «Спартаком» и идет выше в таблице прямо сейчас, имея бюджет в 10 раз меньше. «Уфа» подготовила тренеров для «Зенита» и ЦСКА , Газизов регулярно выгодно продает футболистов лидерам РПЛ , а Александра Зинченко отправил в «Манчестер Сити».

Плюсы

- В РПЛ для Газизова нет загадок: прямо сейчас Шамиль Камилович — один из лучших менеджеров российского футбола.

- Газизов умеет работать в расчете на долгосрочные перспективы. «Спартаку» нужно хотя бы для разнообразия попробовать менеджера со стратегическим мышлением, а не живущего одним днем.

- В «Уфе» привык извлекать максимум из минимума, с ресурсами «Спартака» Газизов может добиться многого.

- Будет максимально мотивирован. Переход в топ-клуб — это вызов, который Шамиль Камилович заслужил.

Минусы