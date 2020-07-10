ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лацио» — «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:12

В 32-м туре итальянской Серии A «Лацион» на стадионе «Олимпико» примет «Сассуоло». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Лацио»

Серия неудачных матчей фактически поставила крест на шансах «Лацио» навязать борьбу «Ювентусу» в борьбе за скудетто.

Подопечные Симоне Индзаги проиграли «Аталанта» и «Милану», а в прошлом туре и вовсе уступили в гостях аутсайдеру «Лечче». Среди удачных матчей «Орлов» стоит отметить выигрыши у «Фиорентины» и «Торино» с одинаковым счетом 2:1.

«Сассуоло»

«Зелено-черные» заметно прибавили после длительной паузы. В активе «Сассуоло» сейчас серия из трех побед подряд. Эти успехи позволили команде с 43 очками подняться на восьмую позицию.

Правда, отставание от первой шестерки более, чем внушительное – восемь баллов. В последних матчах «Сассуоло» обыграл в гостях «Болонью» (2:1) и «Фиорентину» (3:1), а также справился дома с «Лечче» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» — 1.628
  • Ничья – 4.220
  • Победит «Сассуоло» — 5.440

Статистика

  • «Лацио» не проигрывает «Сассуоло» с 2016 года – 5 побед и 2 ничьи.
  • В матче первого круга «Лацио» победил соперника в гостях (2:1).
  • «Лацио» выиграл 12 из 16 домашних матча в текущем сезоне чемпионата Италии.

Прогноз

В случае неудачи в этой встрече «Лацио» может лишиться даже второй позиции в турнирной таблице. Команде Симоне Индзаги нужно срочно приходить в себя после серии неудач.

«Сассуоло» хоть и набрал приличный ход, но проблемы команды в обороне никуда не делись. «Зелено-черные» пропустили 53 гола в 31 матче текущего сезона, а это один из худших показателей чемпионата.

Предлагаем заиграть победу хозяев, за которую букмекерская контора Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.628.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:09
Лацио легко одолеет Сассуолу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100