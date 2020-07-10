«Лацио» — «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:12

В 32-м туре итальянской Серии A «Лацион» на стадионе «Олимпико» примет «Сассуоло». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Лацио»

Серия неудачных матчей фактически поставила крест на шансах «Лацио» навязать борьбу «Ювентусу» в борьбе за скудетто.

Подопечные Симоне Индзаги проиграли «Аталанта» и «Милану», а в прошлом туре и вовсе уступили в гостях аутсайдеру «Лечче». Среди удачных матчей «Орлов» стоит отметить выигрыши у «Фиорентины» и «Торино» с одинаковым счетом 2:1.

«Сассуоло»

«Зелено-черные» заметно прибавили после длительной паузы. В активе «Сассуоло» сейчас серия из трех побед подряд. Эти успехи позволили команде с 43 очками подняться на восьмую позицию.

Правда, отставание от первой шестерки более, чем внушительное – восемь баллов. В последних матчах «Сассуоло» обыграл в гостях «Болонью» (2:1) и «Фиорентину» (3:1), а также справился дома с «Лечче» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 1.628

Ничья – 4.220

Победит «Сассуоло» — 5.440

Статистика

«Лацио» не проигрывает «Сассуоло» с 2016 года – 5 побед и 2 ничьи.

В матче первого круга «Лацио» победил соперника в гостях (2:1).

«Лацио» выиграл 12 из 16 домашних матча в текущем сезоне чемпионата Италии.

Прогноз

В случае неудачи в этой встрече «Лацио» может лишиться даже второй позиции в турнирной таблице. Команде Симоне Индзаги нужно срочно приходить в себя после серии неудач.

«Сассуоло» хоть и набрал приличный ход, но проблемы команды в обороне никуда не делись. «Зелено-черные» пропустили 53 гола в 31 матче текущего сезона, а это один из худших показателей чемпионата.

Предлагаем заиграть победу хозяев, за которую букмекерская контора Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.628.