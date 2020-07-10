«Лацио» — «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 32-м туре итальянской Серии A «Лацион» на стадионе «Олимпико» примет «Сассуоло». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Лацио»
Серия неудачных матчей фактически поставила крест на шансах «Лацио» навязать борьбу «Ювентусу» в борьбе за скудетто.
Подопечные Симоне Индзаги проиграли «Аталанта» и «Милану», а в прошлом туре и вовсе уступили в гостях аутсайдеру «Лечче». Среди удачных матчей «Орлов» стоит отметить выигрыши у «Фиорентины» и «Торино» с одинаковым счетом 2:1.
«Сассуоло»
«Зелено-черные» заметно прибавили после длительной паузы. В активе «Сассуоло» сейчас серия из трех побед подряд. Эти успехи позволили команде с 43 очками подняться на восьмую позицию.
Правда, отставание от первой шестерки более, чем внушительное – восемь баллов. В последних матчах «Сассуоло» обыграл в гостях «Болонью» (2:1) и «Фиорентину» (3:1), а также справился дома с «Лечче» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» — 1.628
- Ничья – 4.220
- Победит «Сассуоло» — 5.440
Статистика
- «Лацио» не проигрывает «Сассуоло» с 2016 года – 5 побед и 2 ничьи.
- В матче первого круга «Лацио» победил соперника в гостях (2:1).
- «Лацио» выиграл 12 из 16 домашних матча в текущем сезоне чемпионата Италии.
Прогноз
В случае неудачи в этой встрече «Лацио» может лишиться даже второй позиции в турнирной таблице. Команде Симоне Индзаги нужно срочно приходить в себя после серии неудач.
«Сассуоло» хоть и набрал приличный ход, но проблемы команды в обороне никуда не делись. «Зелено-черные» пропустили 53 гола в 31 матче текущего сезона, а это один из худших показателей чемпионата.
Предлагаем заиграть победу хозяев, за которую букмекерская контора Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.628.