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Крутых игроков не осталось, антифутбол – рулит. Вредные мифы о РПЛ

вчера, 13:03
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«Соккер.ру» не совсем согласен с Ганчаренко и всеми, кто сочиняет страшные сказки о российском футболе. 

«Часто успешны „вторые номера“»

Виктор Михайлович часом скажет что-то – хоть стой, хоть падай. У Ганчаренко мысли опережают слова, поэтому надо быть опытным слушателем, чтобы понять, что хотел сказать. Но вот фраза, что в РПЛ «часто берут очки команды, играющие вторым номером», прямо связана с мифом про «антифутбол». И такие заявления вредят. Не говоря, что это слабое оправдание осечек. Во-первых, сознательно отдать мяч сопернику – не преступление. Во-вторых, в РПЛ по проценту владения мячом на вершине «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» — как раз фавориты лиги, получается, игра первым номером приносит очки. И ЦСКА не последний в чемпионате, а о тройке мечтает с высоким владением. В-третьих, «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Сочи» и «Тамбов» — клубы с владением ниже 50 %, не берут очки чаще тех, кто любит возить мяч. Есть только одно исключение – «Уфа», но нельзя строить миф о лиге на основании тактики одного клуба. Тем более что Евсеев еще не гарантировал себе место в еврокубках. Если и формулировать мысль об игре первым или вторым номерами, то может звучать так: «Почти никто в РПЛ не умеет позиционно атаковать». Вот это – точно.  

«Тренеры – разменная монета в игре»

В 13 клубах из 16 или уже поменяли тренеров в этом сезоне, или подумывают об этом. Катастрофа! Опасный миф, что наставники – 10 % успеха, прочно засел в головы руководителей части клубов. Вспомните, как недавно собирались уволить Семака – не нравится футбольному менеджеру Медведеву, что в финале ЛЧ «Зенита» не будет, контракт Сергея Богдановича сто лет обсуждали. История Кикнадзе и Сёмина – живой пример, что даже легенду тренерского цеха не уважили красочным прощанием в конце сезона, если уж так хотели другого наставника. Доверять тренерам почти никто не умеет, отставки ради отставок – вредная норма. Миф, что замена рулевого точно ведет к успеху, вредил всем – и фаворитам, и аутсайдерам. Всё и всегда зависит от качества наставника и сочетаемости с командой, многие этого не понимают. И от терпения руководства. В РПЛ не ценят тренеров – между Каррерой и скандальными ветеранами выбрали последних, а потом удивляются, что клубы нестабильные.

«Футбол в РПЛ невероятно закрытый»

Сколько команд в РПЛ умеют защищаться? Два эффективных примера – «Зенит», поскольку их никто так и не придавил за 28 туров, и «Уфа» — работают по лекалам Греции-2004, осторожные. А вот уже «Рубин», мало пропуская, лишь на пути к надежной игре в защите, их скорее Дюпин выручает, как ЦСКА выручает Акинфеев. В РПЛ только четыре клуба пропустили меньше 1 гола за игру в среднем. О какой закрытости речь, если видели провалы защиты ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и многих других? Реализация хромает – факт, но оборона трещит по швам. И тактику не приплести как обоснование «закрытости». Да, в РПЛ сразу 5 клубов играют в три центральных, но в Европе три защитника у «Аталанты» и «Боруссии» Д. Сама по себе тактика ничего не говорит, просто есть разница в возможностях клубов, поэтому «Оренбург», «Тамбов» или «Уфа» просто не могут сыграть против «Зенита» или «Локомотива» с позиции силы. Будь система премиальных, как в АПЛ, – когда всем достается по жирному куску пирога, даже у чемпиона оборона бы сыпалась через раз. А заменят Ивановича на Ловрена – так и будет. 

«С фанатами можно не церемониться»

Вредный миф, и не только потому, что сейчас могут по надуманному поводу посадить парочку «спартаковцев». Любых сажать без причины нельзя. Нельзя плевать на фанатов. Например, даже у «Зенита» недостаточно болельщиков, чтобы получить 100 % заполнения арены до пандемии. Даже в Санкт-Петербурге ходят смотреть победы, а не поражения – если скатятся, то пустые места на арене будут и после изобретения вакцины для коронавируса. Та же история в Казани, в Уфе и так далее. Широков как-то заявил, что в РПЛ четыре клуба с фанатами. Имел в виду «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов», и ведь не ошибается. Менеджеры ЦСКА с их опытом не заполнили трибуны новой арены на 100 % — не хватило контакта с народом. Пока клубы рассказывают, как у них много фанатов и меряются миллионами поклонников – как «Спартак» с «Зенитом», после забывают работать с публикой, которая в этом случае – клиенты. Миф, что поклонников много и они сами заполняют арены, очень вредный, ведь клубы народу не идут навстречу. Например, поляки продумали систему пропуска на стадионы родственников – те могут сидеть рядом, ведь живут вместе, а о карантинных правилах в РПЛ всё сказал Карпин – для каждого клуба свои законы. 

«В чемпионате нет классных игроков»

Дзюба, Влашич, Алексей Миранчук, Дуглас, Азмун, Нобоа, Жиго, Вандерсон, Уремович, Ракицкий, Акинфеев, Фернандес, Крыховяк, Еременко и десятки других – футболисты приличного уровня. Странный фатализм заставляет рассказывать, что «игроков больше нет». Сейчас в мире возрождается радикально левое движение, суть которого: мы не видели прошлого, но оно – слепо уверены, было лучше, чем настоящее. Много юных борцов за абсолютное утопическое равенство – хотя решать, кто заслуживает на права или упреки, будут, конечно, они сами. В РПЛ тоже есть похожие инфантильные оценки – мол, раньше трава была зеленее. Раньше и в болоте играли, и стадионов не было, просто все уже забыли прошлое, но помнят – тогда сами были моложе. Важно анализировать факты: в 2015-м средний возраст в лиге был почти на один год выше. Это много. Сейчас 6 клубов ниже среднего значения, прошла смена поколений. Плюс раньше было больше денег по сравнению с другими лигами – не миф, а факт, поэтому опытные иностранцы тянулись и усиливали РПЛ. Сейчас рублем не заманишь, он обесценился, а зарплаты в топ-5 тоже высокие для реально крутых футболистов. Поэтому много молодежи, которой нужно время.

Вера во все представленные мифы очень вредит, поскольку отвлекает от стратегической оценки чемпионата. Российская лига переживает смену поколений (не только ЦСКА, «Ростов», «Спартак» или «Рубин» сменили составы почти полностью), которую в футболе почти никто не проходит легко. Одновременно многие будут расти на глазах, да и летний футбол 2020 года нужно оценивать с учетом пандемии и простоя. РПЛ – крепкая лига, где умеют драться. Непростой чемпионат для новичков, жесткий для молодых ребят и очень, очень сложный для тренеров. Но молодежь техничная и дерзкая, на подходе новые порции парней, которые могут чуть меньше любить деньги, поскольку выросли в бедности, но не нищете, и чуть больше – чистый футбол. 

А если ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Рубин» — клубы с деньгами, следующий сезон проведут на все миллиарды, то даже чемпионская интрига появится. Достаточно с глазу на глаз кусать «Зенит» и станет веселее. Также учтите козырь – плотность в середине таблицы. В РПЛ за два тура до конца «Спартак» в четырех очках от потенциального еврокубкового места и в шести пунктах от прямого вылета, если бы 15-е место отправляло в ФНЛ. Есть плотная борьба, нет гигантской разницы в классе, РПЛ – интересный чемпионат, где как раз умение играть первым номером и реализовывать моменты – ключ к успеху. Например, «Зенит» и самый результативный, и пропустил меньше всех. Одно другому не мешает, а формула успеха не меняется больше сотни лет: забил больше – победил.  

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gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 00:39
Всё просто, чо бы играть в атаку, нужны исполнители, а их нет! Когда был Вагнер, Олич, Муса, Думбия, тогда и ЦСКА забивал много, поскольку люди могли решить исход матча, а сейчас таких нападающих осталось очень мало или их нет. Чалов не забивал 7 месяцев, а Влашич не Месси или Азар, что бы из середины поля забивать по 20+ голов за сезон...
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:32
За красивую игру очков не дают((( а красиво и результативно пока не умеем.
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 20:51
В России , в принципе - нету футбола
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
.. вот именно это я и имел ввиду! А то, что сейчас происходит, ни в коей мере не относится к развитию российского спорта и футбола в частности...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:17
А он и не может стать в наших условиях массовым и доступным. В моей молодости, когда я учился в вузе в Питере , возле каждой общаги было футбольное поле, где мы рубились до темна. До этого, когда учился в школе и у каждой школы и в каждом дворе была возможность погонять мяч. Футбол реально был массовым. Для сравнения в Европе ( Германии, Бельгии, Голландии и даже Финляндии и Швеции) каждая деревушка с населением 100 чел имеет прекрасное футбольное поле. И даже вдоль дорог таких полей. У нас проезжаешь среднюю полосу России ( Тульская, Липецкая, орловская, Тамбовская, Курская области) нет ничего похожего. Откуда массовости взяться. Наука доказала , что серьезного успеха в любом деле добивается примерно 1 из 50 занимающихся этим делом. Это и в учебе , и в спорте. Значит без массовости ничего не получиться. И чтобы получить 20 полноценных футболистов нужно готовить 1000 юных. Вот именно поэтому (отсутствие массовости и инфраструктуры) и назвал Слуцкий Россию не футбольной страной. К этому надо добавить расходы родителей на подготовку футболиста *питание, поездки на тренировки и турниры и т.д.) В этой связи и имея в виду, что чудес не бывает не надо удивляться состоянию нашего футбола.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:24
хорошая статья, но в России действительно процветает антифутбол и не от хорошей жизни, а потому что не имеют играть агрессивно от атаки. На это нужно больше сил и футбольных мозгов. Проще играть от обороны и молиться, чтобы тебе не забили
nubom
nubom
вчера в 15:58, ред.
Если футбол не станет доступным массовым видом спорта, он просто окочурится, как сгинули российские тяжелая и легкая атлетика....
ventru
ventru
вчера в 14:09, ред.
Пишите больше про зарубежные чемпионаты. Намного интереснее, чем это болото - рпл
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 13:26
Лига не будет развиваться, пока такие команды как cпартак в ней находятся.
112910415
112910415
вчера в 13:21
народу не нужны вредные мифы !
народу нужны полезные мифы !
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 13:18
в РПЛ Айртон высокого уровня, да и Ларсон видно, что скоро будет всех разрывать...остальные да, середняки
swift stream
swift stream
вчера в 13:08
По спартаку нелья о футболе судить.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:07
Очень вредные мифы
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