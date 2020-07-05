«Зенит» в зрелищном матче стал чемпионом России-2020!

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вчера, 23:44

«Соккер.ру» рассказывает, как Семак выиграл второе тренерское «золото», ведь невезучий «Краснодар» им не помешал.

5 наблюдений о «Краснодаре»

1. «Горожане» — бразильцы в душе

Не хочется строго ругать «Краснодар», поскольку их немножко жаль после такого поединка, ведь наиграли на положительный результат, а получили отрицательный. Нельзя сказать, что они не заслужили поражение после диких ляпов в защите – сами же оформили парочку голов «Зенита», но бывают такие веселые поединки, когда обе команды и радуют, и привозят. Но «горожане» перебарщивают с голой романтикой, поскольку путают наивность в игре с искренностью. Когда ведешь в счете, то надо уметь защищать победу, а сегодня сыграли и за себя, и на победу «Зенита».

2. Без обороны титулов не будет

Ни кубка, ни «золота» РПЛ . Часто и по делу издеваемся над обороной «Спартака», но болельщики «горожан» в курсе, что Мартынович и Спайич тоже дико чудят. Сегодня рядом с белорусом был Кайо, но ничего не изменилось. Как можно в будущем навязывать «Зениту» борьбу за чемпионство, если так играть в защите? Вспомните, что в первом круге «Краснодар» при плохой игре мог взять победу в Санкт-Петербурге, но тогда тоже ошиблись. А сегодня и сами голы дарили, и в защите разваливались даже без особого давления «Зенита» — на ровном месте. Так играть нельзя.

3. Пенальти – бич «Краснодара»

В этом сезоне команда не забила уже четыре «одиннадцатиметровых». А теперь угадайте, кто в прошлом сезоне реализовал именно 4 пенальти в пользу «горожан»? Разумеется, что Классон. Потеряв пенальтиста, команда Мусаева позволяла соперникам пользоваться своими осечками. Сегодня «Зенит» мог «поплыть», если бы пропустил и начал бы уступать в счете. Но Лунёв блестяще парировал и удар Вандерсона, и мощную добавку. Поскольку «горожане» играют первым номером, то в их ворота пенальти видим редко. Сегодня пропустили всего четвертый гол с «точки», они не как «Ростов», что получил 8 голов с пенальти в свои ворота. Но суммируем 4 промаха и 4 гола Сафонову – вот и потерянные очки в борьбе за второе место.

4. Мусаев не справился в перерыве

«Краснодар» был готов к изначальной тактике «Зенита», но когда Семак выпустил Жиркова на фланг, сняв Оздоева и отправив универсального Сантоса в центр, то не смог защитить Лунёва от дубля Уткина. Успокоил свою команду. А вот Мурад Мусаев не догадался, как «Зенит» сыграет после перерыва – в раздевалке «Краснодар» не получил правильные приказы для победы. Нельзя быть такими растерянными, да и на старт не настроились – грубо ошиблись уже в дебюте. Психологически «быков» к победе над «Зенитом» не подготовили – медицинский факт.

5. Потеря Классона стала ключевой

У «Краснодара» нет людей, чтобы усилить центр защиты – Сорокин уступил опорнику Кайо по дороге в основу. У них нет тренера, что предложит более рациональный подход. Так что травма Виктора – ключ к разнице между осечками и успехами. «Краснодар» не может поставить в каждом матче не просто лучшего игрока, а человека с характером. Швед не всегда работает так, как Серхио Рамос – не скажет, что создан, чтобы ему доверяли в решающих моментах. Впрочем, на фоне коллег полузащитник выделялся в прошлом сезоне. Без него «Краснодар» стал менее классным, ни Вандерсон, ни Сулейманов не того уровня парни, хотя и талантливые. Но если добавить Классона и крутого центрального форварда уровня Азмуна – «быки» станут побеждать чаще.

5 наблюдений о «Зените»

1. Гол имени Газинского расслабил

Как можно так небрежно играть на линии своей штрафной, стоя лицом к собственному голкиперу на первых минутах матча? Газинский допустил непростительную ошибку, поскольку у него было время, его никто не прессинговал. Грубый ляп подарил Азмуну гол, после чего «Зенит» получил фору и немного расслабился, поэтому провалил первый тайм по своим меркам. Конечно, если бы пропустили с пенальти и не забили бы после попадания мяча в руку Вильене (Карасев скорее прав, чем нет, ведь и площадь тела была увеличена, и рука не по швам на «восемь часов» на циферблате воображаемых часов), то всем могло бы сложиться хуже, но фиксируем – «Зенит» не сразу собрался.

2. В таком графике устают фланги

Отмечаем, что в этом и прошлом турах многие крайние защитники жестко «привозили». Были удаления представителей этих позиций, были голы, пропущенные по их вине. Матч в «Краснодаре» исключением не стал, поскольку и Дуглас, и Караваев плохо сыграли до перерыва. Но Семак умно выпустил надежного Жиркова – закрыл один из флангов, а Вандерсона не хватило на два тайма на противоположном краю поля. Но отмечаем, что если у «Краснодара» и был шанс на победу, то благодаря тому, что вовлеченные в игру латерали сейчас устают быстрее всех.

3. Азмун был как рыба в воде

Сердар обожает такие матчи – когда не надо много работать, но можно забивать, поскольку защитники соперника допускают серию ошибок. Азмун не всегда хорош в матчах, когда у него больше моментов, как раз тогда может промазать. Если соперник дарит мяч перед воротами – иранец не промахнется. Если надо сыграть в стиле Пиппо Индзаги прямо перед линией ворот – не промахнется. Азмун на прощание помог «Зениту» защитить титул, напомнив, что Семаку нельзя играть в ЛЧ без нового нападающего. И этим нападающим вряд ли сможет стать Кокорин.

4. Чемпион умеет играть на результат

Мало пропускают? Этот факт укладывается в заявление о солидности подхода. Даже сегодня была одна ошибка в своей штрафной площади, которая привела к голу. Также был красивый дальний удар Уткина. Но это не каскад шансов, после которых «Краснодар» мог рассчитывать на пять мячей. А дальше уже дело техники – «Зенит» умеет развивать успех, если соперник дарит возможности. То Азмун забьет, то Дзюба создаст момент и не подведет, если надо пробить с «точки». В РПЛ , где уровень соперников позволяет, команда Семака собрала много побед, играя неидеально.

5. Легкий титул – вина соперников

Могли защитить чемпионство при любом раскладе, но не досрочно. Вот смотрите, как получается. У «Зенита» 9 голов со стандартов, 10 – с пенальти. 19 мячей получили просто за счет давления и со статических положений. С игры самим петербуржцам забили всего 8 мячей, причем два – сегодня. Чаще соперники работают против «Зенита» очень трусливо и осторожно. Не все умеют выжать максимум и разницу в один мяч, как «Уфа» и «Локомотив», но это всего два исключения. Остальные команды РПЛ до «Краснодара» сыграли против Семака неудачно сами по себе, чем упростили путь «Зенита» к защите титула. В первом тайме «быки» показали, что «сине-бело-голубые» не столь безупречны. Но во втором сказался опыт первой команды лиги.

«Зенит» заслужил второе «золото»?

Чемпионство по делу, а вот сегодня выиграли благодаря подаркам «быков», чутью в атаке и везению. Зато на дистанции петербуржцы стали лучшей командой сезона. Даже если отнять результаты против команд, которые принципиально собирают серии поражений против «Зенита», то останется всего одно поражение против прямого конкурента – «Локомотива».

Соперникам нечем крыть. У дедушки Семака (сегодня падчерица сделала ему подарок еще до матча) коллектив с эффективной по меркам РПЛ защитой. Петербуржцы с понятным выходом в атаку – длинный пас на Дзюбу. У них на поле самый продуктивный игрок сезона – сегодня Артем не промазал с «точки» и создал важный для концовки матча (гол Сутормина). «Зенит» провел чемпионат лучше всех, так что заслужили празднование.