«Багаж» Сёмина и Миранчук-тренер. Непростой старт Николича в «Локо»

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вчера, 19:19

«Соккер.ру» внимательно посмотрел все матчи москвичей с новым наставником и делает первые футбольные выводы.

Забудьте про атакующий футбол

Ироничный крик фаната «Локомотива» на весь стадион, что никогда такого атакующего футбола не видел – в точку! Сёмина упрекали в скучном, рациональном, якобы устаревшем подходе. И назначили тренера, что играет ровно так же. Конечно, можно обратить внимание, что соперники часто отдают «Локомотиву» мяч – все сыграли вторым номером, но это сознательный ход оппонентов, которые видят, что фантазии на разнообразные атаки у московской команды не хватает, ведь тренер просто играет так, как его предшественник.

Соперники видят, насколько медленно москвичи работают и не готовы физически – отсюда красные и желтые карточки, поэтому совсем не переживают, когда у «Локомотива» мяч. Что они с ним сделают, если забили после дальнего удара, дважды с пенальти и на 94-й минуте матча? Чорлука отдохнул, и «Локомотив» реже ошибается в защите, чем в графике с ЛЧ , но вместо 10 пунктов Николич легко мог получить всего 3, ведь не трудно представить поражения от «Уфы», «Спартака» и «Крыльев Советов».

«Локомотив» никак не изменился, сербский наставник выставляет схему «4-2-3-1». Мурило в центре защиты уже видели, и порой бразилец «привозит». Баринов в одной линии с Крыховяком – ничего нового. Миранчуки, Жемалетдинов и Жоау Мариу на выбор в тройке под единственным форвардом, которым остается Эдер – старая схема. Португальца некем подменить, Фарфан вернулся спустя 14 месяцев и сразу спас. Впрочем, дело не только в кадрах, а в тактике. «Локомотив» ничего не менял, только возит мяч без продолжения и завершения атак точными ударами, о чем следующий пункт.

Главные «мазилы» чемпионата

«Локомотив» на последнем месте в РПЛ по доле точных ударов от общего числа – всего 27.4 %. Более того, и по общему количеству попаданий в створ все печально, ведь идут на 10-м месте, лишь на два удара опережая «Ахмат», что недавно был последним в таблице. По количеству ударов мимо ворот с «железнодорожниками» может соперничать только «Спартак», но сосед проваливает сезон, а Николич на багаже Сёмина выезжает на второе место.

Но сам факт, что «Локомотив» лишь 11-й по количеству точных ударов за игру – 4.26, должен настораживать. Хотя бы потому, что при Николиче нет никаких 4 точных ударов за игру. После карантина играли строго против середняков сезона, даже парочки аутсайдеров, но при этом средний показатель упал до 3.8, то есть при новом наставнике даже со средними соперниками до чужих ворот добираются реже. Против «Спартака» удар с пенальти был единственным точным за матч!

В Лигу чемпионов рвется «Уфа» 2.0

Кикнадзе не совершал преступление вместе с советом директоров «Локомотива», но «железнодорожники» сами себя обязательно накажут в будущем, ведь и поведение отдельных арбитров в их матчах своеобразное, и с Сёминым стоило поступить иначе. Следовательно, пусть не обольщают минимальные победы и ничьи, пусть не запутает вас вероятное попадание на второе место с путевкой в ЛЧ .

«Локомотив» и с Юрием Павловичем не все делал верно, а тут добавятся неизбежные перемены в составе, уже официально анонсированные, и соперники ущипнут себя за самолюбие. У москвичей крепкая команда, но на этом все. Они как богатая «Уфа», только Николич не такой яркий и наглый, как Евсеев. Но мучительный стиль игры фаворита не говорит о запасе прочности и разнообразии вариантов, а наоборот. Возможно, нынешние 2 победы и 4 ничейных исхода – кстати, результаты именно «Уфы», добыты из последних сил.

Фанатам уже сейчас можно готовиться, что как только Алексей Миранчук уедет – а ему этого стоит пожелать, поскольку в составе «Локомотива» он уже сильнее не вырастет, у москвичей будет куда больше поражений. Тут ведь и фактор календаря надо учитывать. Сёмин успел сыграть со всеми самыми сложными соперниками, кроме «Спартака», «Уфы» и ЦСКА . Николич пока идет без поражений, но часто ходит по грани – как с «Крыльями Советов» или даже в дерби, если бы не получилось сравнять счет без единого удара в створ с игры.

Алексей Андреевич – тренер команды

Довелось предположить, когда назначили Николича, что «Локомотив» выбрал тренером Гжегожа Крыховяка. Но у поляка слишком красивая французская жена, чтобы на карантине уделять время только тренировкам. Поэтому хавбек после паузы слез с пика формы, а вот Алексей Миранчук вкалывает ради денег. Представители футболиста активно набивают ему цену и продают то в топ-5, то в «Краснодар» или «Зенит» — много разных слухов и новостей. Но суть в том, что Алексей без преувеличения в крутой форме и заслуживает комплиментов.

Вот только когда тренирует команду – выбирает темп игры, делает разницу в матчах, отвечает за волевые отрезки, зарабатывает и реализует пенальти, старается связывать линии и останавливает всю схему. А когда он устает, остается один атакующий полузащитник с функциями ложного форварда, и коллектив обречен на проблемы. Алексей может взять гору денег у «Локомотива» и остаться, но что будет, если уйдет? Миранчук ведь не самый волевой из тренеров без лицензии в РПЛ , но уже стал в центре всей композиции и заменить его сложно.

Не понравилось, что хавбек отрекся от Сёмина – заявил, что политику клуба не комментирует, боится, чтобы не завалили процесс переговоров о новом контракте или трансфере, но на поле тренер «Локомотива» Алексей Андреевич в порядке и делает что может. А вот его футбольный дедушка Юрий Павлович зла на парня не держит. Сёмин сказал, что Миранчук не хуже Хаверца. Хуже, конечно, поскольку старше и не настолько резкий, но сравнение хорошее – оба тонкие и результативные. Пока у «Локомотива» есть тренер в лице брата-близнеца, команда остается фаворитом в борьбе за второе место.

Но если к уходящему Жоау Мариу присоединятся те самые восемь игроков, о расставании с которыми заявил Мещеряков, а еще уйдет Алексей Миранчук, то останутся один на один с сокращением расходов на клуб и Николичем, который может стать частью не решения, а проблемы. «Локомотив» не смог обыграть «Уфу», причем рисковал проиграть Евсееву, который лишился части игроков. Есть имитация игры первым номером, но команда не стала атакующей и другой. Просто осенью тащил Крыховяк, а сейчас – старший из Миранчуков.

Ну, еще может Фарфан выручить в последних играх. Прямая путевка в ЛЧ даст немного времени на правильные решения, но непонятно, что подарит российскому футболу еще один сезон в турнире от команды, которая может к осени стать беднее, слабее по составу и остаться такой же предсказуемой, как сейчас? «Локомотив» объективно был скучным, хотя и волевым, но смена наставника ничего не дала. И это уже должно настораживать тех, кто решил вышвырнуть Сёмина.

Николич не управляет игрой, «Локомотив» идет на холостом ходу, а опыт показывает, что такие тренеры справляются до первого неудобного готового к драке соперника. Сёмин оставил базис, с которым работают, Миранчук добавил результативные действия – 5 из 6 голов забил один человек, но где тут влияние нового тренера и командный прогресс? Ничего нового нет, и если уйдет играющий наставник Алексей Андреевич – «Локомотив» ждут непростые времена.

Пока все складывается ровно так, как предполагали фанаты клуба и фанаты Сёмина, но везет. Вечно такая серия продолжаться не может, уже сейчас перешли от побед к четырем ничьим подряд – это не кризис, но стагнация и топтание на месте.