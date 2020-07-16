«Золотой матч» и сражения за трофеи. Все суперматчи между ЦСКА и «Локо»

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вчера, 19:30

Сегодня московские клубы сыграют за Лигу чемпионов, а «Соккер.ру» вспомнил предыдущие встречи «Локомотива» и ЦСКА с богатой наградой на кону.

Кубок России-1999/2000. «Локомотив» — ЦСКА — 3:2 (дополнительное время)

Голы: Евсеев 41; Булыкин 96; Цымбаларь 113 — Семак, 32; Корнаухов, 120+1.

Сейчас «Локомотив» и ЦСКА — самые титулованные клубы в Кубке России, 15 побед на двоих, все остальные выиграли всего 12 трофеев, но в 2000-м, когда сошлись в финале, у «армейцев» за спиной было два проигранных финала и предстояло уступить в решающей схватке в третий раз, же «железнодорожники» выиграли третий Кубок России и вышли в единоличные лидеры по победам.

Игра на стадионе «Динамо» получилась богатой на события: уже на 12-й минуте защитник ЦСКА Максим Боков получил прямую красную карточку за фол последней надежды, а к перерыву команды обменялись голами футболистов сборной России: за «армейцев» забил Сергей Семак, а ответил ему Вадим Евсеев. В основное время вратари Нигматуллин и Окрошидзе больше не капитулировали, зато нашлось место еще одной красной карточке, ее в середине второго тайма получил лидер «Локо» Дмитрий Лоськов. Счет 1:1 продержался до конца основного времени, но самое интересное было впереди, ведь 30 минут дополнительного времени вместили в себя три забитых мяча.

В первом овертайме Дмитрий Булыкин вывел «железнодорожников» вперед после крестового похода с мячом метров на 70, а на 113-й минуте забил Илья Цымбаларь, убежавший с центра поля на рандеву с вратарем. Этот-то гол и окажется победным, ведь уже в начале третьего часа битвы ЦСКА отыграл один мяч: Корнаухов не забил пенальти, но отправил мяч в ворота после сэйва Нигмутуллина. На большее времени уже не хватило, но это была славная охота!

Чемпионат России-2002, «Золотой матч». ЦСКА — «Локомотив» — 0:1

Гол: Лоськов, 6.

В истории чемпионатов России было два «Золотых матча»: в 1996-м «Спартак» обыграл «Аланию» в Санкт-Петербурге и не позволил владикавказцам защитить титул, сами «красно-белые» уселись на престол на шесть лет, а в 2002-м преемника бессменному чемпиону определяли в ноябрьском «Золотом матче» на стадионе «Динамо». По нынешнему регламенту «железнодорожники» стали бы чемпионами и без «Золотого матча» благодаря преимуществу по личным встречам.

Только тогда эта норма в правилах прописана не была: равенство очков — ловите финал сезона. А финалы далеко не всегда получаются по-настоящему огненными и богатыми на голы, слишком уж высока цена ошибки. В том дерби Дмитрий Лоськов забил уже в дебюте встречи, а дальше «Локо» играл в традиционном стиле по результату. И довел матч до победы, которая принесла «железнодорожникам» историческое «золото».

Суперкубок России-2003. «Локомотив» — ЦСКА — 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: Пименов 83 — Ярошик 41.

«Локомотив» и ЦСКА закрыли предыдущий сезон аркой с «Золотым матчем» в ноябре и начали следующую кампанию битвой за первый в российской истории Суперкубок в марте. Газзаев еще не собрал свою дрим-тим, но в красно-синие цвета уже облачился Иржи Ярошик, который в концовке первого тайма стал автором первого гола в розыгрышах Суперкубка России. Долго держался счет в пользу ЦСКА , но в концовке «Локомотив» отказался проигрывать.

Игра изобиловала опасными моментами, Овчинников и Мандрыкин радовали шикарными сэйвами, иногда за вратарскими лаврами гнались и полевые игроки. В концовке Ролан Гусев выбил мяч с линии ворот ЦСКА . А самое веселье началось в серии пенальти, где первые шесть ударов принесли только одно попадание в цель: голкиперы совершили по два сэйва, а Лекхето не попал в створ. Но дальше спасал только Овчинников — еще дважды, что позволило «Локомотиву» отыграться, выйти вперед и выиграть в так называемой лотерее.

Чемпионат России-2013/14, 30 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 1:0

Гол: Тошич, 46.

Перед последним туром РПЛ -2013/14 на титул претендовали ЦСКА , «Зенит» и «Локомотив». Встреча в Химках стала своеобразным финалом. Сами «железнодорожники» упустили инициативу в чемпионской гонке за тур до этого, проиграв «Ростову», так что победа в этой игре гарантировала «армейцам» первое место. «Золотой гол» в самом дебюте второго тайма забил Зоран Тошич, в концовке ЦСКА мог пропустить от Н`Дойе (штанга), и тогда бы чемпионом стал «Зенит», громивший в параллельной встрече «Кубань».

Суперкубок России-2018. «Локомотив» — ЦСКА — 0:1

Гол: Хосонов 106.