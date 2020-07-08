Дерби ньюсмейкеров. «Спартак» без Цорна vs «Локомотив» без Сёмина

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сегодня, 12:20

Цорн и Сёмин — несопоставимые по масштабам фигуры, но их уход из московских клубов на «Соккер.ру» обсуждался одинаково горячо. А кто сильнее на футбольном поле?

О «Спартаке»

1. Накануне матча с «Локомотивом» в «Спартаке» грянула отставка генерального директора: Томас Цорн освободил свое кресло, временно «красно-белые» остались обезглавленными. Впрочем, обещают в течение недели назвать имя преемника, согласно инсайдерским сводкам, управление «Спартаком» Леонид Федун доверит Шамилю Газизову, который добился немалых успехов в «Уфе».

2. Выиграв у тульского «Арсенала» в первом матче после рестарта сезона, «Спартак» перешел на темную сторону: нулевая ничья с «Уфой», поражение в дерби от ЦСКА и апофеоз в виде домашнего фиаско в игре с «Тамбовом».

3. «Спартак» никогда прежде так плохо не играл в домашних матчах: 3 победы, 3 ничьи и 7 поражений. 12 набранных очков в 13 матчах на «Открытие Арене». Хуже в РПЛ к своим болельщикам относятся только «Крылья Советов»: 10 очков в тех же 13 домашних матчах.

4. Доменико Тедеско вцепился в схему 3-5-2 и не собирается от нее отказываться, хотя в игре с «Тамбовом» немецкий тренер презентовал интересное нововведение: Самуэль Жиго в фазе перехода команды в атаку поднимался на одну линию с опорным хавбеком Алексом Кралом. Любопытная задумка, хотя она и не помогла «Спартаку» победить.

5. Гол в ворота «Тамбова» позволил Джордану Ларссону единолично стать самым результативным футболистом «Спартака» в РПЛ , у шведа 6 голов, второе место делят Бакаев и Понсе, у которых по 5 забитых мячей. Все трое отметились результативными действиями в матче первого круга против «Локомотива»: Понсе забил гол, Ларссон оформил дубль, Бакаев сделал хет-трик из «ассистов».

О «Локомотиве»

1. «Железнодорожники» возобновили сезон с новым тренером: Марко Николич заменил на мостике легендарного Юрия Сёмина. Фанаты до сих пор не смирились с этим решением и протестуют против генерального директора Василия Кикнадзе, а Юрий Палыч не устает подливать масла в огонь.

2. «Локомотив» после рестарта РПЛ выиграл у «Оренбурга» (1:0) и у «Рубина» (2:0), а в следующих двух матчах довольствовался ничьими: 1:1 с «Крыльями Советов» и 0:0 с «Сочи».

3. Все четыре гола «Локо» в летних матчах забил один футболист — Алексей Миранчук. Был у полузащитника отличный шанс и на пятый гол, который наверняка стал бы победным, однако на 98-й минуте матча с «Сочи» Алексей не реализовал пенальти — штанга.

4. Марко Николич строго придерживается схемы 4-2-3-1, которая досталась ему еще от Сёмина. Во всех четырех матчах при сербском наставнике «Локо» начинал именно по такой расстановке.

5. В четырех летних матчах «Локомотива» арбитры пять раз доставали красную карточку: дважды для самих «железнодорожников», трижды для их противников. Ставим на удаление в дерби со «Спартаком»?

О противостоянии

1. Матч первого круга на « РЖД Арене» завершился со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Это был второй матч Доменико Тедеско и первая победа немца у руля «красно-белых», которые идеально сработали на контратаках.

2. Сегодня первое московское дерби в карьере Марко Николича и пятое для Доменико Тедеско. Тренер «Спартака» обыграл «Локомотив» (3:0) и «Динамо» (2:0) в РПЛ , взял верх над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2), но в недавнем матче с теми же «армейцами» подпортил идеальную статистику (0:2).

3. Первый матч «Спартака» и «Локомотива» с ноября 2014 года, когда обеими командами руководят иностранные специалисты. Почти шесть лет назад «Локо» Миодрага Божовича выиграл у «Спартака» Мурата Якина со счетом 1:0 благодаря голу Алана Касаева.

4. Сергей Лапочкин впервые рассудит дерби «Спартак» и «Локомотив», но он уже отработал по три матча с участием московских команд в нынешнем сезоне. Начал с игры за Суперкубок России, в которой «Локо» обыграл «Зенит», оба матча «железнодорожников» в РПЛ под свисток Лапочкина завершались с одинаковым счетом 2:1, только «Ростову» «красно-зеленые» проиграли, а у тульского «Арсенала» выиграли. У «Спартака» с Лапочкиным полный набор: победа над «Крыльями Советов» (2:1), ничья с «Рубином» (0:0) и поражение от «Краснодара» (0:1).

5. У «Локомотива» всего лишь одна победа над «Спартаком» в последних восьми матчах Премьер-Лиги: в том памятном матче «красно-белые» вели 2:0 на «Открытие Арене», но, оставшись в меньшинстве, уступили 3:4.

Отдел кадров

1. Роман Зобнин и Самуэль Жиго не смогут сыграть против «Локомотива» — у ключевых футболистов «Спартака» дисквалификации. Зато вернулся в строй Илья Кутепов, пропустивший первые матчи после рестарта сезона.

2. У «Локомотива» большие кадровые проблемы: дисквалифицирован Гжегож Крыховяк, Фарфан и Джорджевич пока не готовы вернуться на поле, под вопросом участие Гильерме, Баринова, Рыбуса и Эдера.

3. Каким будет сочетание центральных защитников «Спартака»? Если Кутепов не готов выйти в стартовом составе, то Джикия, вероятно, сыграет в окружении молодых Гапонова и Маслова, как Жиго в матче с «Уфой» (ту игру из-за дисквалификации пропускал сам Георгий).

4. «Локомотив» останется без опорной зоны, если Баринов не сможет выйти на поле. Вероятно, в таком случае в глубину будет отодвинут Жоау Мариу, а компанию ему составит Магкеев или Куликов. А может быть, они сыграют вместе, а португалец останется в атакующем блоке?

5. Доверит ли Доменико Тедеско третий матч подряд место в стартовом составе Наилю Умярову или, наконец, получит полноценный шанс самый дорогой новичок «Спартака» Гус Тиль?

Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Максименко — Маслов, Гапонов, Джикия — Рассказов, Крал, Умяров (Тиль), Бакаев, Айртон — Ларссон, Соболев.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Коченков — Игнатьев, Чорлука, Серкейра, Идову — Куликов, Магкеев — Ан. Миранчук, Жоау Мариу, Ал. Миранчук — Жемалетдинов.