Призрачная путевка в Лигу Европы. Одно место – восемь претендентов

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вчера, 19:30

«Соккер.ру» обращает внимание на уникальную историю: в РПЛ даже 13-й клуб сезона не потерял шансы на еврокубки.

Почему не включаем в список «Химки»?

Их могло быть девять. Но даже если хватит денег на сезон в ФНЛ , то не убедят РФС пустить клуб в Лигу Европы, даже если команда выиграет у «Урала», а затем в финале Кубка у победителя матча «Зенита» и «Спартака». Будь в клубе все гладко, то не отказывались бы от повышения в классе, не ушел бы Талалаев и не кормили бы слухами о якобы желании все-таки играть в РПЛ .

Не смогут, даже «Ротор» будет просить деньги, чтобы оказаться в высшем дивизионе. Зато в борьбе за «призрачную путевку» в ЛЕ – ее может и не быть, если «Спартак» или «Урал» возьмут Кубок, остается восемь клубов РПЛ . Между 13-м и 6-м местами всего пять пунктов разницы, хотя в пяти последних сезонах речь была о 16-23 очках разрыва. Невероятно плотная борьба, недавний шестнадцатый клуб РПЛ сейчас стал претендентом на еврокубки.

8 место. «Рубин»

У руля опытный Слуцкий, до последнего места – четыре очка, до шестого – пять. Но календарь у «Рубина» непростой. Впереди ждут «Краснодар», ЦСКА , «Ростов» и «Спартак». Поэтому казанцы являются аутсайдерами в борьбе за шестое место, которое может стать еврокубковым. Если вспомнить, какой у казанцев огромный бюджет – странно, что они изначально не претендовали на еврокубки, но если посмотреть на состав и качество футбола – становится понятно, что «Рубин» не фаворит.

7 место. «Ахмат»

Команде Шалимова пауза пошла на пользу. Конечно, не каждый соперник «Ахмата» — «Крылья Советов», что привычно сливают им домашние матчи, но ничья с «Сочи» и победа над «Арсеналом» улучшила положение команды, что ушла на карантин на последнем месте. В Грозный приезжали люди из УЕФА – сняли запрет на матчи еврокубков в городе, вот только проблема та же, что у «Рубина». Впереди ЦСКА , «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — ужасный календарь. С другой стороны, все знают, как порой «Ахмат» против фаворитов играет злее и успешнее, чем с равными соперниками.

6 место. «Сочи»

Не заметно, чтобы южан явно готовили к еврокубкам. Но власть у них есть, поэтому «Сочи» разрешили уничтожить юношей из «Ростова». Сделали отрицательную разницу мячей положительной. Ротенберг видит – до шестого места рукой подать. Календарь у команды Федотова и Кокорина непростой, но тот же «Зенит» может им проиграть, если задача – шестое место. От чемпиона не убудет, а в Сочи петербуржское «Динамо» перевезли, чтобы арена Олимпиады не пустовала. Впрочем, если учесть, как порой забавно играет защита Федотова и с какими перепадами работают Заболотный и Полоз, то сделать «Сочи» фаворитом в борьбе за шестую строчку сложно. Шансы есть, но не самые высокие в списке.

5 место. «Динамо»

Без паузы и пандемии – в клубе достаточно людей переболели, Новиков мог стать Карпиным второго круга, показав серию побед, причем даже на пятое место попадали бы без влияния форс-мажора, ведь могли планомерно набирать. А сейчас все изменилось. Во-первых, потеряли такой важный для успешных серий темп. Во-вторых, футболисты явно не в лучшем физическом состоянии – а это резко изменить в нынешнем темпе в два матча в неделю сложно. В-третьих, у «Динамо» по-прежнему мало людей, что сами решат судьбу сложного матча, если у команды не идет игра. В-четвертых, «Урал», «Крылья Советов», «Уфа» и «Краснодар» — команды с задачами в концовке сезона. Со всеми соперниками будет сложно.

4 место. «Арсенал»

Смена тренера напоминает, что «оружейники» неудачно провели отрезок сезона – пять подряд поражений. Однако неудачи Черевченко не значат, что «Арсенал» разучился играть в футбол. Луценко играет очень результативно – забил «Динамо», коллектив упрямый и достаточно опытный, чтобы набирать очки. Не настолько хорошо и легко играют, как в прошлом сезоне, но посмотрите на календарь команды Сергея Подпалого – «Крылья Советов», «Тамбов», «Урал» и «Уфа». Если правильно сыграют с аутсайдерами и конкурентами, то получат еще один шанс пройти в группу Лиги Европы. И тогда шансы увидеть Семина в Туле заметно вырастут.

3 место. «Урал»

Команда Парфенова так высоко не из-за того, что сильнее всех, а по другой причине – «Урал» может с третьей попытки выиграть в финале Кубка России, если пройдет «Химки», а в решающей игре бывший спартаковец встретит именно москвичей, а не петербуржцев. «Уралу» вовсе не обязательно ждать победы «Зенита» в Кубке России и стремиться на чистое шестое место для путевки в Лигу Европы. Пока Бикфалви на борту – «Урал» может воспользоваться тем, что у него рабочий календарь. Команда способна добиться успеха и в Кубке, и в чемпионате. По игре тоже не худший коллектив в списке, поэтому учитываем, что у «Урала» два пути в Лигу Европы – через кубковый успех и чемпионат.

2 место. «Спартак»

В этом списке «Урал» и «Спартак» в особом статусе – клубов, что могут пройти в Лигу Европы, выиграв Кубок России. Но Парфенову и Тедеско будет сложно, ведь первому надо переиграть победителя полуфинала «Зенита» против «Спартака» — если будет в финале, а Доменико надо пройти петербуржцев. Если же «красно-белые» не возьмут Кубок, то им нужно шестое место для попадания в еврокубки. Календарь подбросит матчи с теми, с кем будет сложно – «Локомотив», «Сочи», «Ахмат» и «Рубин». Не исключено, что москвичи останутся без еврокубков, хотя в таблице они достаточно высоко для удачного финишного рывка. Но это «Спартак» — могут проиграть «Зениту» и не справиться с давлением упрямых соперников в РПЛ .

1 место. «Уфа»

Скучные – да, но стабильные. Команда Евсеева встретит прямых конкурентов в этой борьбе – «Урал», «Динамо» и «Арсенал». Уфимцы шикарно держат удар, Беленов умеет уйти с поля без пропущенных мячей, хотя атака у «Уфы» не настолько крутая, в целом получаем последовательный коллектив, который знает свои плюсы и готов играть на результат. И не откажется от премиальных УЕФА . Всем соперникам будет сложно совладать с «Уфой», но если оценивать шансы команды на Лигу Европы, то нужно отметить ничьи – они могут помешать, Евсеев пока спасается от вылета, а не стремится в Европу. С другой стороны, аппетит приходит во время еды – если ближайшие матчи сложатся для «Уфы» удачно, то именно самая упрямая и понятная в этом списке банда окажется фаворитом в борьбе за шестое место, которое сделает еврокубковым победа «Зенита» в Кубке России.