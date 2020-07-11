Последний шанс выбить чемпионский кубок из рук Роналду

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сегодня, 17:59

«Соккер.ру» предвкушает яркую битву после сенсационного поражения «Ювентуса» от «Милана».

«Аталанта» — самая симпатичная атакующая машина сезона. Не только из-за лидерства по ударам в топ-5 при отставании по проценту владения мячом от команд Гвардиолы, Флика или Сарри. Не только из-за количества мячей в Серии А, где у клуба из Бергамо не самый сильный состав, в отличие от той же «Баварии» в Бундеслиге, что первая и единственная пока с 100 голами в чемпионате.

У Гасперини крутая команда, поскольку даже страшная пандемия, что убила в Бергамо сотни людей, не сказалась на моральной готовности команды. «Аталанта» вернулась серией из шести побед подряд, забили 15 мячей, переиграли и «Наполи», и «Лацио». В ПСЖ пусть не обольщаются, их будущий соперник остается опасным. «Ювентус» в курсе, уже сегодня попробуют остановить «Аталанту».

Если Роналду в ночь с субботы на воскресенье победит, то вряд ли у «Лацио» хватит моральных и физических сил, чтобы возродить чемпионскую интригу в Италии в очном матче с «Ювентусом». Интрига бы прямо сейчас пахла свежим базиликом и лучшим оливковым маслом, если бы «орлы» Симоне Индзаги не уступили «Милану» и «Лечче». В случае побед имели бы на шесть пунктов больше и отставали бы от «Ювентуса» всего на одно очко.

Но и нынешнюю разницу за семь туров можно отыграть, если «Аталанта» поможет. Туринцев ведь ждет поединок против «Лацио», поэтому если сегодня Гасперини сыграет за себя и за римлян, то интрига еще может вернуться. Шансы не самые высокие, поскольку «Ювентус» является упрямым соперником, зато нет сомнений, что «Аталанта» не отступит от своей философии. Можем увидеть яркий поединок.

Составы и тактические рисунки

У Сарри не работает схема «4-3-3», в чем убедил еще раз Пиоли, ведь его «4-4-2» заставили «Ювентус» много ошибаться в защите, причем трижды за пять минут. Пенальти? Да, можно спорить, но излишняя компактность подвела туринцев, когда отличались Кессье и Леау. Но «Аталанта» сейчас быстрее и агрессивнее «Милана».

Проблемой Гасперини может стать усталость из-за плотности календаря, однако бергамаски умеют дозировать силы, а их схема «3-4-1-2» (при пяти заменах и хорошей скамейке) позволяет компенсировать минусы отдельных игроков. «Ювентус» так хорошо не перестраивается, как его будущий соперник. У фаворита скучный футбол, о чем говорим целый сезон.

Паузы не сделали чемпионов легче или веселее, а защитная линия медлит. Просто многие соперники в Серии А проигрывают Роналду до выхода на поле, но если «Аталанта» не повторит их ошибок – «Ювентус» вспомнит, как непросто остановить бурю из Бергамо. Интересно, кто сегодня получит мяч, ведь у команд высокие показатели владения и точности пасов.

У Гасперини есть Де Рон, Гомес, Малиновский и Пашалич, давление гостей на середину поля «Ювентуса» может стать решающим. Там у чемпионов находится Пьянич – формальный опорник, но трио с Рабьо и Бентанкуром не отличается гениальными ходами в разрушении. А поскольку Де Лигт и Бонуччи не выдвигаются высоко, встречают соперников с опозданием, то у Сапаты, Иличича и остальных из линии атаки «Аталанты» должны быть моменты.

Потерь в составе «Аталанты» нет, можно выпустить 16 игроков за матч. Команда Гасперини опасна для соперников, ведь у них все играют в линии атаки, но никто не чистый нападающий. Исключение - Сапата. Перетекание из линии в линию, из роли в роль – отсылка к тотальному футболу. А поскольку у «Ювентуса» не всё гладко в игре, ведь победили тех, кто сдался, то сегодня фавориту точно будет сложно.

А дальше все зависит от готовности «Аталанты». Многое поймем уже по скоростям матча и тому, сумеют ли гости вновь забить. Если ребята из Бергамо взвинтят темп – чемпиону будет сложно, причем далеко не первый раз за сезон.

Ориентировочные составы

«Ювентус» (4-3-3): Щесны – Куардадо, Бонуччи, Де Лигт, Данило (Алекс Сандро) – Бентанкур, Пьянич, Рабьо – Коста, Дибала, Роналду.

«Аталанта» (3-4-1-2): Голлини – Джимсити (Толой), Кальдара, Паломино – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Малиновский (Иличич) – Сапата, Гомес.

Факты, которые помогут сделать прогноз

• «Аталанта» учится быть неудобным соперником для «Ювентуса». Хотя дома они уступили 1:3, до этого были две ничьи и кубковая победа 3:0, которая отправила Гасперини в полуфинал Кубка Италии;

• «Ювентус» проиграл «Милану», прервав серию из семи матчей без поражений, которую после осечки в Лионе начали против «Интера». Но на этом отрезке были ничьи, не всегда успехи давались легко;

• у «Аталанты» серия из 11 побед подряд – впечатляет, ведь по ходу играли против «Ромы», «Валенсии», «Лацио» и «Наполи». Клуб из Бергамо в великолепной форме. И хотя нельзя выносить всех по 4:0, сегодня нужны очки, а не разгром;

• «Ювентус» не проигрывал дома в Серии А на протяжении 36 матчей, с 22 апреля 2018 года, когда уступили 0:1 «Наполи» Сарри. «Аталанте» будет непросто повторить тот результат, но Гасперини готовится к ПСЖ – надо учиться смело играть с грандом;

• встречаются результативные клубы. У «Аталанты» ровно по четыре гола на две команды за вечер, у «Ювентуса» — по 3. А поскольку и между собой последний раз сыграли 0:0 в 1997-м году, то ждем голы;

• Роналду забил 26 мячей в Серии А и пытается догнать и перегнать Иммобиле. После карантина на счету португальца голы в пяти играх подряд – 5 мячей и 2 ассиста, его напарники не врали, когда отмечали, что Криштиану не потерял, а набрал форму;

• дома «Аталанта» обыгрывала «Ювентус» совсем недавно, а вот в гостях у них серия из 22 матчей во всех турнирах без успеха для клуба из Бергамо. Последний раз покоряли Турин в 1989-м году, когда единственный гол забил Клаудио Каниджа – друг Диего Марадоны;

• «Аталанта» словно планомерно готовила защиту к «Ювентусу», у них «сухари» в трех играх подряд. Лишь в одном поединке Серии А после карантина (в гостях против «Кальяри») забили один мяч, а не два и больше;

• «Ювентус» на три из четырех выездных поражений отреагировал домашними победами, но там соперники были не настолько сложные. Впрочем, сам факт, что чемпион потерял очки в 7 играх из 31, намекает на интригу сегодня;

• если «Лацио» ответил победами на последние неудачи, то при помощи «Аталанты» можем получить долгожданную чемпионскую интригу, ведь впереди еще семь туров, а команда Роналду не дышит победной легкостью.

Прогноз «Соккер.ру»: во-первых, ждем яркий матч, хотя всегда есть опасность в таком плотном графике, что качество футбола подведет. Во-вторых, если «Аталанта» будет собой, то «Ювентус» потеряет очки. Вряд ли прервется серия из 36 домашних матчей в чемпионате без поражений – упрутся, чтобы не проиграть дважды подряд, но ничья с голами не исключена.