«Локо» и ЦСКА дерутся за ЛЧ! Важнейший матч концовки сезона в РПЛ

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вчера, 12:30

Московское дерби в предпоследнем туре повлияет на распределение мест в таблице за спиной у «Зенита». «Соккер.ру» предвкушает битву!

О «Локомотиве»

1. В шести летних матчах «Локомотив» не проиграл ни разу, однако за двумя победами последовала серия из четырех ничьих, с которой «железнодорожники» и подошли к важнейшему матчу с ЦСКА .

2. После вчерашней осечки «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» судьба второй строчки и прямой путевки в Лигу чемпионов в руках «Локомотива»: две победы сделают команду Марко Николича недосягаемой для конкурентов в таблице.

3. Сравнявший счет в матче с «Уфой» в прошедшее воскресенье Джефферсон Фарфан прервал серию из пяти голов Алексея Миранчука, который был единственным футболистом «Локо», забивавшим в первых пяти матчах после рестарта сезона.

4. «Локомотив» имеет шанс в третий раз подряд сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов, последним российским клубом с такой серией был как раз ЦСКА .

5. Матч против ЦСКА — второе московское дерби для Марко Николича. В дебютном для сербского тренера дерби его команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), забив свой гол с пенальти.

О ЦСКА

1. Проиграв «Зениту» в первом летнем матче (0:4), ЦСКА соорудил беспроигрышную серию из двух ничьих и трех побед.

2. Не забивавший с ноября Федор Чалов прервал свою голевую засуху 4 июля в игре с «Ахматом», после чего отметился голами в играх с «Оренбургом» и «Рубином». Таким образом, форвард «армейцев» не уходит с поля без гола в трех последних матчах.

3. ЦСКА отстает от «Локомотива» на 4 очка, а у «Краснодара» матч в запасе, поэтому даже в случае победы в дерби «армейцы» могут остаться на четвертом месте, если «Локо» выиграет в последнем туре, а «Краснодар» — оба своих оставшихся матча.

4. Однако поражение и даже ничья совершенно точно лишают ЦСКА шансов на прямую путевку в Лигу чемпионов. Только победа оставляет надежду.

5. «Армейцы» в последнее время не отходят от схемы с тремя центральными защитниками, причем в фаворе конкретная спецификация этой расстановки с тройкой в атаке — 3-4-2-1.

О противостоянии «Локо» и ЦСКА

1. Матч первого круга между московскими командами завершился минимальной победой ЦСКА , единственный гол с пенальти забил Федор Чалов. После этого форвард еще трижды брался исполнять одиннадцатиметровые и провалил все попытки.

2. У «Локомотива» и ЦСКА в этом сезоне практически идентичные показатели владения мячом — 53.3% и 53.2%. Кто же сыграет первым номером в дерби?

3. Арбитр встречи Евгений Турбин в нынешнем сезоне трижды судил «Локомотив» — две ничьи и победа, и дважды ЦСКА — две победы.

4. В последних четырех официальных матчах «Локомотива» и ЦСКА , включая встречу за Суперкубок России 2018 года, была одна ничья 1:1 и трижды фиксировался результат 1:0 — два раза победили «армейцы», одну викторию одержали «железнодорожники».

5. В последний раз «Локомотив» проигрывал ЦСКА в домашнем матче РПЛ больше пяти лет назад — 10 мая 2015 года, когда «красно-синие» под руководством Леонида Слуцкого выиграли у команды Миодрага Божовича 3:1.

О составах

1. Основной вратарь «Локомотива» Гильерме не появлялся на поле с 30 июня, когда был заменен из-за травмы в матче с «Крыльями Советов». С тех пор натурализованного бразильца подменяет в воротах Антон Коченков. За несколько часов до игры нет ясности, кто будет защищать последний рубеж «Локо».

2. Марко Николич после матча с «Уфой» сообщил, что Дмитрий Баринов готовится к игре с ЦСКА , однако есть большие сомнения, что основной полузащитник сможет сыграть с первых минут. Точно не появится на поле Лука Джорджевич — его ждут уже в следующем сезоне.

3. Виктор Ганчаренко не может рассчитывать на Арнора Сигурдссона, который пропустит дерби из-за перебора карточек. В последних матчах исландец составлял атакующее трио вместе с Влашичем и Чаловым.

4. Травмирован и не сыграет до конца сезона Ильзат Ахметов.

5. Возвращается в состав «армейцев» отбывший автоматическую дисквалификацию из-за 8 желтых карточек Игорь Дивеев. Таким образом, оборона ЦСКА в дерби примет оптимальный вид: Набабкин — Дивеев — Магнуссон.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Коченков — Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус — Крыховяк, Магкеев — Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жоау Мариу — Эдер (Фарфан).

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев — Набабкин, Дивеев, Магнуссон — Фернандес, Марадишвили, Обляков, Щенников — Кучаев, Влашич — Чалов.

О чем говорят?

Мы сохраняем хорошее настроение, думаем о «Локомотиве» и делаем все возможное для того, чтобы выйти и качественно сыграть, найти оптимальную обойму — свежих футболистов, которые будут должным образом действовать в атаке и в обороне. Из практики — матчи с «железнодорожниками» получаются разными: игра может быть тяжелой и напряженной, а может изобиловать голевыми моментами. Мы и соперник находимся в одинаковом графике, на мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к матчу более свежей.

Дмитрий Хомуха:

Оба коллектива имеют равные шансы на успех — в последнее время у них были похожие проблемы. Поэтому встреча получится очень непредсказуемой. Но главное: ни ЦСКА , ни «Локомотиву» нельзя терять очки. Значит, ничья не устроит ни «железнодорожников», ни армейцев. Поэтому есть повод ждать от обоих коллективов обоюдоострой борьбы.

Евгений Ловчев:

Эта игра решит судьбу путевки в Лигу чемпионов. Фаворитом является «Локомотив», даже если учитывать не самые удачные последние матчи. Это уже устоявшаяся и опытная команда. На кону стоит много, раздражитель хороший. Поэтому они сыграют хорошо. Удержит ли «Локомотив» 2-е место? Два тура осталось. Думаю, удержит.