Травмированный «Краснодар» и дерзкий «Ростов». Борьба за путевку в Лигу чемпионов

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сегодня, 13:40

«Соккер.ру» измеряет температуру южного дерби, в котором сыграют прямые конкуренты.

О «Ростове»

1. Победа сравняет «Ростов» с «Краснодаром» по набранным очкам и оставит команде Валерия Карпина хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

2. После рестарта чемпионата «желто-синие» проиграли 1:10 «Сочи» юношеским составом, после чего одолели «Арсенал» со счетом 2:1 основой.

3. Первые голы «Ростова» после перезапуска чемпионата забили Павел Мамаев и Алексей Ионов.

4. В домашних матчах нынешнего сезона команда Валерия Карпина одержала 8 побед, по два раза сыграв вничью и проиграв. Если удастся обыграть «Краснодар», у «Ростова» будет 29 очков после 13 матчей в таблице домашних матчей, как сейчас у «Зенита». Это лучший показатель в лиге.

5. После вояжа юношеского состава в Сочи и поражения со счетом 1:10 «Ростов» стал самой пропускающей командой РПЛ (45 голов) и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов (42:45).

О «Краснодаре»

1. Матч против «Ростова» станет первым для «Краснодара» после рестарта чемпионата: игра против «Динамо» перенесена на 19 июля, а «Оренбургу» засчитано техническое поражение.

2. Мурад Мусаев, который уже больше двух лет де-факто является главным тренером «Краснодара», сегодня дебютирует в качестве официального главного тренера «быков»: в середине июня Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и вступил в должность, которая ранее была недоступна для него из-за юридических формальностей.

3. Статистика «Краснодара» в гостевых матчах РПЛ 2019/2020: 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения. «Быки» проиграли на выезде «Ахмату», ЦСКА и «Сочи».

4. За последние 6.5 месяцев у «Краснодара» только три официальных матча: победы над «Уфой» (2:0) и «Спартаком» (1:0), а также поражение от «Сочи» (0:2).

5. «Краснодар» нацелен на второе место по итогам чемпионата и прямую путевку в Лигу чемпионов. По потерянным очкам «быки» опережают «Локомотив» уже сейчас, но чтобы оказаться выше «железнодорожников» в реальной таблице, нужно обыгрывать «Ростов» и «Динамо» в перенесенном матче.

О противостоянии «Ростова» и «Краснодара»

1. Встречу «Ростова» и «Краснодара» называют южным дерби, встречаются команды из соседних региональных центров. Я бы добавил, что это «молодое» южное дерби, ведь в классическом дерби Юга соперником «Ростова» была «Кубань».

2. Матч первого круга получился огненным! «Ростов» вел со счетом 2:0 после дубля Алексея Ионова, но пропустил от «Краснодара» два мяча в добавленное ко второму тайму время.

3. «Краснодар» и «Ростов» — большие любители играть вничью. В шести из восьми последних очных встреч победитель не был выявлен, а три из четырех свежайших официальных матчей завершились со счетом 2:2.

4. У Валерия Карпина блестящая тренерская статистика против «Краснодара». В 12 матчах против «быков» у руля «Спартака» и «Ростова» Карпин одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл.

5. Лучший период в своей карьере полузащитник «Ростова» Мамаев провел в «Краснодаре». У Павла 146 матчей за «быков», в которых он забил 35 голов и отдал 30 результативных передач. За «Ростов» Мамаев начал с места в карьер: 2 гола в 2 официальных матчах, причем один свой бывший клуб — ЦСКА , Павел уже огорчил. Его гол в ворота «армейцев» оказался победным.

Отдел кадров

1. В состав «Ростова» смогут вернуться футболисты, переболевшие коронавирусом: Матиас Норманн, Роман Еременко, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов. Эти футболисты сдали по три отрицательных теста, с них сняты все ограничения.

2. Валерий Карпин не может рассчитывать на Алексея Козлова и Данилу Прошлякова, которые в матче с «Арсеналом» заработали дисквалификации: опытный защитник получил четвертую желтую карточку в сезоне, а молодой форвард наиграл на удаление меньше, чем за тайм.

3. Дисквалификация Прошлякова — полбеды, если бы не травма Элдора Шомуродова, который, скорее всего, не сыграет в южном дерби. Валерию Карпину придется изобретать атаку своей команды заново.

4. У «Краснодара» тоже проблемы в атаке: не сыграет до конца сезона Ари, уже больше года восстанавливается после тяжелейшей травмы Виктор Классон, да и Реми Кабелья пока не готов играть в стартовом составе.

5. На этом кадровые потери «Краснодара» не заканчиваются: Урош Спаич продолжает восстановление после операции, под вопросом участие в матче с «Ростовом» Руслана Камболова, Тонни Вильены и Дмитрия Стоцкого.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-2-3-1): Песьяков — Байрамян, Чистяков, Осипенко, Чернов — Норманн, Мамаев — Глебов, Ионов, Еременко — Попов.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Сорокин, Рамирес — Газинский, Олссон — Сулейманов, Фернандеш, Вандерсон — Берг.

Прогноз «Соккер.ру»: «Краснодар» свеж, но без игрового тонуса; «Ростов» уже провел один матч, однако у команды был период без полноценных тренировок в разгар подготовки. И те и другие будут драться. Сейчас маловато данных для анализа соперников, но самый вероятный результат в южном дерби — результативная ничья. Почему бы снова не 2:2?