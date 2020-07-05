Финал сезона РПЛ: «Зенит» идет за титулом, а «Краснодар» — в ЛЧ

1593943215

вчера, 13:00

«Соккер.ру» с интересом ждет поединок, который может стать чемпионским и влияет на судьбу второго места в РПЛ .

Команды Николича, Карпина и Мусаева в прошлом туре подписали мировые, последние две – между собой. Напомнили, что будут терять очки. «Локомотив» теперь не обыграл «Сочи», «Ростов» — «Крылья Советов». А «Краснодару» нужна победа над чемпионом, чтобы с учетом перенесенного матча с «Динамо» иметь шанс на чистое второе место.

Но выиграть будет сложно. «Зенит» потерял очки в 7 из 25 поединков, «Краснодар» — в 11 из 23, то есть разница в умении дожимать заметная. «Быки» уступили лишь троим соперникам, в том числе не проиграли Семаку в гостях. Получается, что их подвело неумение превращать ничьи в победы. Именно поэтому сегодня не бой за титул.

Но матч, в котором победа гарантирует «Зениту» «золото». Мотивация у двух команд. После того как «Ростов» на тысяче первой минуте матча с «Краснодаром» реализовал пенальти, «быкам» для реальной борьбы с «Локомотивом» и командой Карпина за прямую путевку в группу ЛЧ со второго места нужен один результат в домашней игре против «Зенита» — победа.

Тактические нюансы и составы команд

Семак обкатывает «4-3-1-2». А если схема не работает – переходят на «4-4-2» с оттяжкой Дзюбы в глубину – фактически «4-4-1-1». Но против «Краснодара» может сработать как раз новая модель. Она позволит Кузяеву, Барриосу и Оздоеву включить агрессивный прессинг. Например, без основных хавбеков «Ростова» и их давления команда Карпина натерпелась от Газинского, Вильены и Вандерсона, что играли необычно вертикально.

«Зениту» важно остановить «быков» в центре, даже прессинг Малкома пригодится, как и силовые характеристики Дзюбы. Также понятно, что если Петров и Рамирес не покажут класс – чемпион получит преимущество на флангах, поскольку Караваев и Дуглас проводят хороший сезон. А вот как оценить игру пары Кайо и Мартыновича в центре защиты? Неплохо, Сафонов против «Ростова» увидел два точных удара с игры.

«Краснодар» нормально смотрелся, но все-таки без Ари – вместе со Спайичем и Классоном в лазарете, не хватало агрессивности на передовой. Причем «Зенит» в гостях вряд ли использует тактику первого круга – тогда удивили «быков» игрой первым номером и намного агрессивнее атаковали. Впрочем, благодаря матчам против «Порту» и «Байера» у Мусаева появился вариант успешной игры вторым номером против топового соперника.

В Санкт-Петербурге гости дождались автогола Дугласа имени Лунева, но на 91-й минуте потеряли победу. У «Краснодара» так часто – осечки крайне обидные, многие ничьи – глупые, поскольку играют лучше соперников. Не против «Ростова» в гостях, когда сами сравняли счет на последних секундах, но были и другие матчи. У «Зенита» тоже игры разного качества. Зато состав и тактика у Семака понятные – даже новая схема логичная и строится на том, что Малком может сыграть не только на фланге, а Азмун не так хорошо готов физически, поэтому Дзюба нужен ему в одной линии ближе к воротам.

У «Краснодара» сегодня больше возможностей удивить не столько составом, как тактическими фишками. Интересно, что Мусаев предложит Семаку, и как Сергей Богданович решит все задачки соперника. У «быков» есть люди для правильной игры в центре – Уткин и Газинский, есть отличные Фернандес и Сулейманов, которые — или выйдут в основе, или усилят игру со скамейки, Вильена неплохо готов, не устал. Конечно, хотелось бы иметь запас в атаке – Берга некем подменить, когда Ари травмирован, а Игнатьев – игрок «Рубина».

Но жаловаться на составы оба соперника не могут. Игра может получиться многослойной, первое же результативное действие вряд ли станет последним, разве что усталость из-за плотности календаря скажется.

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-2-3-1): Сафонов – Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес – Газинский, Вильена – Сулейманов (Уткин), Фернандес, Вандерсон – Берг.

«Зенит» (4-3-1-2): Лунев – Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос – Оздоев, Барриос, Кузяев – Малком – Дзюба, Азмун.

Факты, которые помогут сделать ставку на матч

- у «Зенита» две подряд гостевые победы над «Краснодаром». Прошлогоднее шоу 3:2 стало украшением целого чемпиона, роскошный футбол, а в 2017-м выиграли 2:0. Получается, что в последнее время «быки» чаще отбирали очки у «Зенита» на выезде, чем дома;

- если взять пять последних матчей подряд, то получите три победы «Зенита», одну ничью и один успех «Краснодара» в гостевом матче два с половиной года назад. Причем не сказать, что петербуржцам победы даются легко – обе минимальные;

- в четырех подряд матчах между «Краснодаром» и «Зенитом» обе стороны забивают. Поскольку Иванович и Ракицкий не стали на десять лет моложе на карантине, а Мартынович и Кайо – вынужденная пара центральных, они не сыгрывались годами, поэтому ждем ошибок и голов от двух команд;

- не исключено, что в штабе Семака присматриваются к Сафонову. Луневу лишь двадцать восемь лет, но он проигрывал место в старте старенькому Кержакову, а в сборной отдал первый пост Гильерме – тоже не юному. Матвей из «Краснодара» сегодня сыграет против клуба, который придет за ним, если понадобится новый вратарь. Учтите, мотивация у Сафонова будет, но и давление присутствует;

- учтем судейство. В предыдущем туре и «Зенит», и «Краснодар» получили в свои ворота пенальти, которые не поняли. Вилков указал на точки у ворот Лунева после эпизода, где не было фола, а «быки» не оценили пенальти против «Ростова», Мусаев назвал то решение «неоднозначным». Второй год подряд «Краснодар» в шаге от второго места, но в прошлый раз все решил левый пенальти имени Вилкова против «Локомотива». Надеемся, сегодня обойдемся без судейского скандала;

- благодаря паузе «быки» дождались возвращения Кабелья, однако их потери влияют – Классон был однозначным лидером коллектива, Ари – самый наглый форвард команды, который может раскрыться в центральном матче. Стоцкий и Камболов нужны для борьбы, и только по Спайичу нет уверенности, что сыграл бы надежнее, чем физически крепкий Кайо. А вот у «Зенита» нет заметных проблем с кадрами – к травмам Мамманы привыкли, а Шатов не игрок основы;

- у Семака в «Уфе» и «Зените» шесть матчей против «Краснодара» — 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У Мусаева против «Зенита» нормальная статистика – 1 победа, 1 ничья и 2 поражения, а вот лично Сергея Богдановича наставник «быков» пока ни разу в своей карьере не обыгрывал. Сегодня для Мурада Олеговича ключевой матч сезона – получил нужную лицензию, официально главный, и от результата зависит судьба «Краснодара» по пути в группу Лиги чемпионов, не говоря о моральном состоянии. Важно показать, что они примерно равны «Зениту» с глазу на глаз, или даже круче.

Прогноз «Соккер.ру»: Семак сегодня защитит титул, хотя учтите, что «Зениту» было физически непросто в двух последних матчах, а «Краснодар» подсел в концовке первого поединка после длительной паузы. Возможно, на ярчайшее представление сил не хватит.

Но поскольку команды атакующие, ставим на обмен голами. Не исключаем результативную ничью, но допустим, что «быкам» не хватит характера, а «Зенит» захочет завоевать титул сегодня, а не против «Сочи», и им в этом удовольствии не откажут.