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«Реал» — чемпион! Первый большой трофей «сливочных» без Роналду

вчера, 13:00
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Спустя 2 года после ухода Криштиану «Реал» оказался выше «Барселоны» и Месси в таблице Ла Лиге. Алхимик Зидан и его формулы невероятны! 

Первая большая победа без Роналду

Когда летом 2018 года Флорентино Перес отправил Роналду в «Ювентус» и попрощался с Зинедином Зиданом после трех кряду побед в Лиге чемпионов, оставалось только гадать, сколько времени потребуется «Реалу», чтобы снова встать на ноги. Сезон 2018/19 получился худшим за десятилетие: третье место в Ла Лиге с 20-очковым отставанием от «Барсы», вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса», полтора десятка поражений и три главных тренера. 

И как же хорошо для «Реала», что Перес при всех своих минусах оказался человеком, который умеет признавать ошибки и исправлять их. После экспериментов с Лопетеги и Солари дон Флорентино извинился перед Зиданом и вернул ему контроль над командой вместе с королевскими полномочиями. Как же чертовски прав был Перес тогда, в марте 2019-го! Благодаря тому непростому для любого гордого человека решению президент «Мадрида» в 20-ю годовщину своего первого избрания на пост стал чемпионом. 

Этот титул во многом особенный, и я сейчас говорю не о странностях сезона как такового, а о внутренней кухне «сливочных». Победа в Ла Лиге означает, что двухлетняя перезагрузка команды прошла успешно, это ведь первый весомый трофей «Реала» после расставания с Криштиану Роналду. Да, зимой они выиграли Суперкубок Испании, но то был турнир из двух матчей, да и в число соискателей того трофея «сливочные» попали только из-за смелой реформы суперкубка. 

Скрытый потенциал

А еще «Реал» выиграл чемпионат при очень скромном участии Эдена Азара (гол + 3 «ассиста») — 100-миллионного новичка прошлого лета и предполагаемого лидера атак. Как показал пример Тибо Куртуа, бельгийцы раскрываются в «Королевском клубе» во всей красе на второй сезон, что позволяет взглянуть на неудачный дебют Азара в «Королевском клубе» под другим углом: Эден — это козырь, который пока не был разыгран. Как и Асенсио, почти год пропустивший из-за разрыва крестообразных связок. 

Как и молодые Родриго, Винисиус, Вальверде, Эдер, которые как раз играли и набивали шишки, что поспособствует их дальнейшему росту. Некоторые чемпионские команды доезжают до финишной черты и за ней разваливаются, но этот «Реал» доехал до титула в Ла Лиге, строясь по пути. И если все пойдет по плану Зидана, то в ближайшие годы «сливочные» будут становиться только сильнее за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей и прогресса молодежи. 

Зидан — безумный алхимик

Казалось бы, еще совсем недавно не было пределов восторгам от игры Зидана на футбольном поле, а сегодня у Зизу уже 11 тренерских трофеев — всего на четыре меньше, чем у Зидана-футболиста. К такому нас жизнь не готовила! Остается только подписаться под словами Серхио Рамоса: 

Зидан играет ключевую роль. Мы верим в него и то, что он делает. Каждый раз, когда он приходит, всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он уникален.

Флорентино Перес называет француза «главным архитектором успеха» и «благословением небес». А как еще назвать человека, который каждые 19 матчей выдает трофей?! У Зидана все шансы стать лучшим тренером в истории «Королевского клуба», он уже в компании великих Висенте Дель Боске и Мигеля Муньоса. 

Муньос выиграл для «Реала» 9 чемпионских титулов, а вчера была 30-я годовщина со дня его смерти, так что этот успех и в память о Муньосе тоже. Сам Зидан был в полнейшем восторге после победы и не скрывал эмоций:

Это потрясающее чувство! То, что сделали игроки, впечатляет! У меня даже нет слов, чтобы описать, как я себя сейчас чувствую. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этот чемпионский титул делает меня по-настоящему счастливым, потому что Ла Лига удивительна. Мы были лучшими и заслужили этот успех, такие дни — лучшая награда для меня, но мне хочется поздравить футболистов. У меня своя роль, но на поле сражают именно они. Рад быть частью такой впечатляющей команды и работать в окружении таких личностей, даже те, кто играл мало, от начала до конца были преданы общей цели. Конечно, хотелось бы отметить триумф в окружении наших фанатов на Сибелес, но нас греет мысль, что все «мадридисты» счастливы дома. 

Как «Реалу» сделать этот сезон волшебным?

С титулом чемпионов Ла Лиги в кармане кампания-2019/20 для «Мадрида» уже будет считаться вполне успешной с учетом обстоятельств, но «Реал» не та команда, а Зидан не тот тренер, чтобы почивать на лаврах, когда еще остается возможность сделать этот сезон не просто хорошим, а чудесным. 7 августа «сливочных» ждет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и пусть «горожане» выиграли на «Сантьяго Бернабеу», что делает их фаворитами перед игрой на своем поле, команде Гвардиолы будет противостоять самая опытная по части Лиги чемпионов банда из ныне существующих. 

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Болельщик за ФУТБОЛ (раскрыть)
вчера в 18:37
интересный "факт" ) можно вопрос? Ливерпуль Забрал АПЛ, или же МС Отдал? Напомню, что Реал только строится, Барса же устоявшаяся команда, не потерявшая лидера. Не согласен, что барса видите ли позволила Реалу взять титул. НЕТ. РЕАЛ забрал Титул! С большим преимуществом в 7 очков и победой в Очных Встречах! Именно так.
NOVA
NOVA
вчера в 18:10
Поздравляю с Ла-Лигой, что по праву за Реалом!!! а теперь удачи в ЛЧ!!! да и кстати 19 можно провести матч на кураже, что и предстоит сделать с Сити!!!
dimagas2
dimagas2 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:37
Левандовски,как минимум лучше.
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:32
Я думаю все понимают что Реал может пройти Сити,да Реал поедет в Менчестер с минусом голов но это Реал и ЛЧ это его турнир и турнир Зидана!
DXTK
DXTK
вчера в 13:51
Могу лишь Зидана поздравить с очередным трофеев в качестве тренера.
Gelious
Gelious
вчера в 13:38
Нужно выигрывать ЛЧ. Каждый раз бороться за нее. Без нее сезон лишь просто неплохой, не более.
Брулин
Брулин
вчера в 13:35
Флорентино Перес: «Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него»
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
вчера в 13:14
Мои поздравления Реалу и его фанам! Не в обиду им, а констатация факта: Барселона сама отдала чемпионство.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:00
Мои поздравления болельщикам.
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