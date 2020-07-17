«Реал» — чемпион! Первый большой трофей «сливочных» без Роналду

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вчера, 13:00

Спустя 2 года после ухода Криштиану «Реал» оказался выше «Барселоны» и Месси в таблице Ла Лиге. Алхимик Зидан и его формулы невероятны!

Первая большая победа без Роналду

Когда летом 2018 года Флорентино Перес отправил Роналду в «Ювентус» и попрощался с Зинедином Зиданом после трех кряду побед в Лиге чемпионов, оставалось только гадать, сколько времени потребуется «Реалу», чтобы снова встать на ноги. Сезон 2018/19 получился худшим за десятилетие: третье место в Ла Лиге с 20-очковым отставанием от «Барсы», вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса», полтора десятка поражений и три главных тренера.

И как же хорошо для «Реала», что Перес при всех своих минусах оказался человеком, который умеет признавать ошибки и исправлять их. После экспериментов с Лопетеги и Солари дон Флорентино извинился перед Зиданом и вернул ему контроль над командой вместе с королевскими полномочиями. Как же чертовски прав был Перес тогда, в марте 2019-го! Благодаря тому непростому для любого гордого человека решению президент «Мадрида» в 20-ю годовщину своего первого избрания на пост стал чемпионом.

Этот титул во многом особенный, и я сейчас говорю не о странностях сезона как такового, а о внутренней кухне «сливочных». Победа в Ла Лиге означает, что двухлетняя перезагрузка команды прошла успешно, это ведь первый весомый трофей «Реала» после расставания с Криштиану Роналду. Да, зимой они выиграли Суперкубок Испании, но то был турнир из двух матчей, да и в число соискателей того трофея «сливочные» попали только из-за смелой реформы суперкубка.

Скрытый потенциал

А еще «Реал» выиграл чемпионат при очень скромном участии Эдена Азара (гол + 3 «ассиста») — 100-миллионного новичка прошлого лета и предполагаемого лидера атак. Как показал пример Тибо Куртуа, бельгийцы раскрываются в «Королевском клубе» во всей красе на второй сезон, что позволяет взглянуть на неудачный дебют Азара в «Королевском клубе» под другим углом: Эден — это козырь, который пока не был разыгран. Как и Асенсио, почти год пропустивший из-за разрыва крестообразных связок.

Как и молодые Родриго, Винисиус, Вальверде, Эдер, которые как раз играли и набивали шишки, что поспособствует их дальнейшему росту. Некоторые чемпионские команды доезжают до финишной черты и за ней разваливаются, но этот «Реал» доехал до титула в Ла Лиге, строясь по пути. И если все пойдет по плану Зидана, то в ближайшие годы «сливочные» будут становиться только сильнее за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей и прогресса молодежи.

34 🏆 Es nuestraaaaa! Por vosotros! HALAMADRID!!!! pic.twitter.com/SIOtvii2KA — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) July 16, 2020

Зидан — безумный алхимик

Казалось бы, еще совсем недавно не было пределов восторгам от игры Зидана на футбольном поле, а сегодня у Зизу уже 11 тренерских трофеев — всего на четыре меньше, чем у Зидана-футболиста. К такому нас жизнь не готовила! Остается только подписаться под словами Серхио Рамоса:

Зидан играет ключевую роль. Мы верим в него и то, что он делает. Каждый раз, когда он приходит, всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он уникален.

Флорентино Перес называет француза «главным архитектором успеха» и «благословением небес». А как еще назвать человека, который каждые 19 матчей выдает трофей?! У Зидана все шансы стать лучшим тренером в истории «Королевского клуба», он уже в компании великих Висенте Дель Боске и Мигеля Муньоса.

🏆🙌⚽ ¡Victoria y CAMPEONES de @LaLiga!



🎥📰📸 El resumen en vídeo, la galería y la crónica del partido. 👇#34Ligas | #RealFootball — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 17, 2020

Муньос выиграл для «Реала» 9 чемпионских титулов, а вчера была 30-я годовщина со дня его смерти, так что этот успех и в память о Муньосе тоже. Сам Зидан был в полнейшем восторге после победы и не скрывал эмоций:

Это потрясающее чувство! То, что сделали игроки, впечатляет! У меня даже нет слов, чтобы описать, как я себя сейчас чувствую. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этот чемпионский титул делает меня по-настоящему счастливым, потому что Ла Лига удивительна. Мы были лучшими и заслужили этот успех, такие дни — лучшая награда для меня, но мне хочется поздравить футболистов. У меня своя роль, но на поле сражают именно они. Рад быть частью такой впечатляющей команды и работать в окружении таких личностей, даже те, кто играл мало, от начала до конца были преданы общей цели. Конечно, хотелось бы отметить триумф в окружении наших фанатов на Сибелес, но нас греет мысль, что все «мадридисты» счастливы дома.

Как «Реалу» сделать этот сезон волшебным?

С титулом чемпионов Ла Лиги в кармане кампания-2019/20 для «Мадрида» уже будет считаться вполне успешной с учетом обстоятельств, но «Реал» не та команда, а Зидан не тот тренер, чтобы почивать на лаврах, когда еще остается возможность сделать этот сезон не просто хорошим, а чудесным. 7 августа «сливочных» ждет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и пусть «горожане» выиграли на «Сантьяго Бернабеу», что делает их фаворитами перед игрой на своем поле, команде Гвардиолы будет противостоять самая опытная по части Лиги чемпионов банда из ныне существующих.