VAR снова душит «Спартак». Разгром в ответ на спорное судейство

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вчера, 21:10

Фанаты «красно-белых» и Федун не верят арбитрам накануне боя с «Зенитом», а «Соккер.ру» мечтает о победе футбола.

В РПЛ все одинаково реагируют на судейство

Широков пошутил, что и Сухого отправят на полиграф. А взрослые фанаты «Спартака», награжденные причинно-следственными связями, согласятся – не все решения в летних матчах были незаконными. Одновременно трудно найти другую такую серию не в пользу одной команды.

Разве что «Оренбург» подобное видел. Словно судьба болела осенью за клубы из Сочи, Грозного и Казани. Хотела, чтобы тренер Федотов сменил клуб, а команда из Оренбурга финишировала на последнем месте, отдав путевку в РПЛ «Ротору», у которого нет бюджета для высшей лиги.

На арбитров накидывались Семак, Дзюба, Ганчаренко и Семин. Теперь Тедеско дисквалифицирован. Но нельзя найти другой клуб, кроме «Спартака», который сможет собрать настолько долгую серию решений даже безотносительно к характеру эпизодов. Математически такая цепочка роковых событий – редкость.

И чем больше решений – тем сложнее упрекать «Спартак» в желании опорочить честное имя арбитров. Что москвичи делают не так? Ничего, играют в футбол, а вывести из себя серией однотипных решений можно любую команду лиги. Вам кажется, что Семак, Ганчаренко, Николич, Новиков, Шалимов, Федотов или любой другой иначе отреагируют? Ошибаетесь. Футбол всегда об эмоциях, особенно если впереди игра «Зенита» против «Спартака».

У серии судейских решений есть паттерн

Особенность не в том, что «убивают „Спартак“». Широков прав, команда не претендует на высокие места, а близкие к клубу люди пишут: Федун переживет без Лиги Европы, ему важнее достойная игра в полуфинале Кубка России, чем шестое место в РПЛ . У «Спартака» титул не отбирают, но концентрация решений арбитров высокая.

Из-за количества перемешали понятные эпизоды с сомнительными моментами. Это позволяет конкурентам заявить, что «Спартак» сам виноват – отчасти так и есть, ведь сегодня играли здорово и отмена гола не помешала. Плюс на старте сезона помним ошибки в пользу «красно-белых», оцениваем весь длинный чемпионат.

Но есть системные претензии к арбитрам. Не ходят смотреть повторы, имея право. Также сегодня помощник судьи отпраздновал отмену гола «Спартака». Очень непрофессионально. Рефери не имеет права радоваться отмене гола. Особенно после заявления Кашшаи, в котором фактически обвинил москвичей в дискредитации арбитров.

Но несправедливо заявлять, что «Спартак» виноват, ведь они не отвечают за судейство. Разговор о компетенции арбитров, об их реакции на ошибки. Например, Лапочкин не получил высокую оценку за московские дерби, перевели на VAR – сами признали, что не должен быть в поле.

Более того, Сергея Сергеевича, потомственного арбитра, зачем-то проверили на бесполезном полиграфе, который ничего не доказывает и не помогает расследовать любые подозрения, что почему-то возникли у РФС . В этой ситуации странно ведет себя как раз Кашшаи, который еще реже, чем Егоров, признает очевидные ляпы и не разбирает эпизоды.

Заявление, что глава судейства и не должен руководствоваться правилами, аргументируя правоту подопечных, смешит – конечно же, хотелось увидеть не общие фразы в стиле «болельщики ставят под сомнение честность судей» (свобода слова дает гражданам РФ право на оценочные суждения, в том числе, ошибочные), а спокойный и компетентный разбор.

Кашшаи не объяснил, почему встреча Понсе и Заболотного — не пенальти, но аналогичное падение Алексея Миранчука в матче против «Арсенала» — пенальти. Почему избегают конкретики и перекладывают вину на болельщиков и клубы? Клубы не влияют на арбитраж, им это запрещено делать по закону. А с них спрашивают, их обвиняют. Странно смотрится.

Сегодня игра «Спартака» затмила действия рефери

Счет позволяет смотреть на эпизоды флегматично, изучая нюансы правил. Например, фол на Айртоне случился до штрафной площади. Но нарушение Алексея Миранчука на Умярове в дерби тоже было до линии – «спартаковца» схватили за футболку. Но в одном эпизоде судья указал на «точку», а его коллега поставил штрафной – и только Сухой прав.

Также сегодня был вопрос по активности позиции Жиго при голе Понсе. Цитируем правила:

Игрок в положении «вне игры» наказывается за это, если:

- мешает сопернику, препятствуя сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника;

- или вступая с соперником в борьбу за мяч;

- или очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это действие влияет на соперника;

- или совершая очевидное действие, которое явно влияет на возможность соперника в мяч.

Защитник «Ахмата» был перед Жиго, Самуэль находился в офсайде за чужой спиной, но все-таки вел борьбу за мяч. Сложный момент, арбитр имел право и отменить гол, и не отменять. На поле был «Спартак» — гола нет.

По игре рукой Семенова тоже вопросы, ведь положение руки не было естественным – таким при падении называют только то, когда рука твердо на земле, а вот расстояние, которое прошел мяч, уже не имеет значение, если есть касание конечности, которая в полете на землю.

И это только один матч, а были и другие. Иногда правильные трактовки, иногда – нет, но всегда не в пользу «Спартака», что похоже на программу «Розыгрыш». Вот только хочется верить, что «красно-белые» тремя голами Зобнина, Соболева и Тиля – все красивые и породистые, закончили войны арбитра и клуба.

Войну, которую Кашшаи сам подтвердил в интервью и проверкой Лапочкина по итогам матча «Локомотива» и «Спартака». Можно и дальше воевать, но тогда нам испортят матч «Зенита» и «Спартака». А можно запретить рефери праздновать отмену гола любой команды, можно главному смотреть повторы – например, руку Семенова надо было оценить своими глазами, логично при таком накале страстей.

Теперь важно, чтобы полуфинал Кубка России прошел идеально с точки зрения судейства – никакого Вилкова (часто ошибался в сезоне) и без методических ляпов, к которым можно отнести отказ от просмотра повторов. И этот разговор важен, поскольку «Спартак» слабее «Зенита», любой перекос убьет полуфинал. Это сегодня сыграли легко и сломали уставший «Ахмат».

Но у Семака основа намного мощнее и отдохнула. Хватит одной маленькой ошибки судьи в дебюте матча, чтобы все испортить. Фанаты конкурентов пишут, что «Спартак» просто столкнулся с серией роковых случайностей? Тогда хотелось бы, чтобы сегодня был последний эпизод сериала, а в воскресенье начался большой футбол с арбитром на десятом плане. Игра куда интереснее, если рефери не видно.

И прекрасно для интриги, что во втором тайме «Спартак» подтвердил оценки, которые пишем весь сезон – хотя есть разовые затмения в защите и странные эпизоды в атаке, в целом команда лучше, чем ее результаты. Как только появляется смелость, легкость и хлесткость – коллектив Тедеско уже не вялый и предсказуемый. Сегодня сработали индивидуальные действия, о которых тоже много говорили, и они нужны в воскресенье.

Для нейтральных болельщиков важно, что «Спартак» выиграл накануне полуфинала – так интереснее. Для «Зенита» тоже полезно – недооценка аутсайдера матча теперь точно исключена. А про поклонников «красно-белых» уточнять не нужно. Если длинная и изнуряющая серия обидных осечек и решений, о которых спорили, позади, то будет футбол, который долго ждем – как освежающий душ в жару.

Не нужно судить «Спартак», как «Зенит» — Федун издевается, но нужно судить всех по правилам – только так и нужно. Также полезно сильно играть самому. Зобнин, Жиго и Соболев сегодня работали смело и с яростью к прошлым неудачам, а Тиль напомнил о себе голом. Классно, когда футбол побеждает. Чаще бы такое видеть!