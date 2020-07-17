Бьелса почти вернул «Лидс» в АПЛ спустя 16 лет. Но на хвосте у «павлинов» пара проблем

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вчера, 14:00

«Соккер.ру» о горячем финише Чемпионшипа.

Во втором по силе дивизионе английского футбола осталось провести два тура. Но нерешённых вопросов пока больше. Неизвестны пока ни «продвиженцы» в Премьер-лигу, ни «ушельцы» в дивизион пониже. Кандидаты в те и другие есть, но пока никто не поднялся и никто не вылетел.

И тем не менее, болельщики «Лидса» готовятся к празднику, которого они ждали 16 лет. За это время те, кто видел крушение любимой команды совсем юными, успели вырасти, стать родителями. Возможно новых фанатов славного йоркширского клуба. А сколько возрастных поклонников «Лидса» и ветеранов не дождались дня возвращения. Например, чемпион мира Джек Чарльтон, о котором мы писали совсем недавно.

Но, повторюсь, «Лидс» ещё не вышел. Теоретически его могут отодвинуть на третье место «Вест Бромвич» и «Брентфорд». После 44 матчей у «павлинов» 87 очков, 82 очка у «дроздов» и 81 — у лондонских «пчёл». «Вест Бром» может обогнать, а «Бретнфорд» догнать. Только в этом случае команда Марио Бьелсы не сможет выйти напрямую. Но дополнительного турнира никто не отменял, стало быть шансы остаются.

Предвижу вопрос. Почему «Брентфорд» опередит «Лидс» в случае равенства очков? Следующий показатель, который учитывается при распределении мест — разница мячей. У «пчёл» она +44, а у «павлинов» — +36. Преимущество в очных встречах, а оно на стороне лидера — 1:0 в Лидсе и 1:1 в Лондоне, уже не имеет значения. Поэтому шанс пролететь у йоркширцев пока остаётся. Но всё может проясниться уже сегодня. Не выиграет «Вест Бромвич» в гостях у «Хаддерсфилда», и «Лидс» может откупоривать шампанское или что покрепче. Если «дрозды» возьмут три очка, то торжества будут отложены. На день, если «Брентфорд» не справится со «Сток Сити» на поле соперника. Если же и это условие окажется невыполненным, то «Лидс» сам решит свою судьбу в Дерби. Ничьей с «Дерби Каунти» будет достаточно. И на всякий случай — в последнем туре, запланированном на 22 июля, «Лидс» ждёт на «Элланд Роад» столичный «Чарльтон Атлетик». К «Брентфорду» приедет «Барнсли», а «Вест Бромвич» принимает «Куинз Парк Рейнджерс».

И если с первым место практически всё ясно, то за вторую прямую путёвку предстоит отчаянная схватка. «Вест Бромвич» опережает «Брентфорд» всего на очко, а разница мячей у «пчёл» — лучшая в лиге. Трудно спрогнозировать исход спора. Вернёт ли Славен Билич «дроздов» в элиту после небольшой паузы. Или пока малоизвестный тренер Томас Франк впервые вытащит в компанию сильнейших очередной столичный коллектив. «Брентфорд» ещё ни разу не забирался так высоко. В отличие от «Брэдфорда». Соседи «Лидса» сейчас занимают девятое место в Л-2 и о Премьер-лиге могут только мечтать. Хотя вот увидите. Если «Брентфорд» выйдет в АПЛ , то его иногда будут называть «Брэдфордом». Как в своё время часто путали «Бёрнли» и «Барнсли». Оказывается, и такое возможно.

Рассказ о Томасе Франке и его команде от меня непременно будет. Но пусть «Брентфорд» сначала заслужит это своим повышением. Напрямую или через «перестрелку», — дополнительный турнир за третье место. «Пчёлы» уже забронировали участие в турнире четырёх, равно как и «Вест Бромвич», не говоря уже о «Лидсе». Прочно сидит на четвёртом месте лондонский «Фулхэм», который поборется за возвращение в Премьер-лигу. А вот с двумя оставшимися вакансиями ясности нет.

«Ноттингем Форест» идёт пятым с 70 очками. У замыкающего шестёрку «Кардифф Сити» 67 очков. За гранью плей-офф ещё один столичный клуб — «Миллуолл» — 65 очков, валлийский «Суонси» (64), самый первый чемпион Англии «Престон Норт Энд» и «Бристоль Сити», уволивший в начале месяца тренера Ли Джонсона (у всех по 62 очка). Видно, что «Ноттингем» скорее примет участие в перестрелке, чем нет. Ему будет труднее туда не попасть. Зато за шестую строчку разгорается отчаянная схватка между тремя клубами. «Престон» с «Бристолем» больше имитируют борьбу. Уже сейчас ясно, что состав участников «перестрелки» будет интересным, а исход блиц-турнира будет непредсказуемым. Как и всегда.

Немного о расписании. «Ноттингем» играет в гостях с «Барнсли» и дома со «Сток Сити». «Кардифф» сначала отправится на север, а именно в Мидлсбро, а потом примет еле живой «Халл Сити». «Миллуолл» сначала сразится с соседями из « КПР », а потом ждёт в гости «Хаддерсфилд». В графике «Суонси» домашняя игра с «Бристолем» и гостевая с «Редингом».

Ещё одно событие прошлой недели, это публичная порка «Халл Сити». «Уиган Атлетик» отправил в ворота некогда успешных «тигров» восемь мячей. Семь из них до перерыва. И самое худшее для бывшей команды Леонида Слуцкого это не столько позорное поражение, сколько серия из четырёх проигрышей. «Халл» вывалился в зону вылета. Пока третьим с конца. Но пациент выглядит неважно. Шансы выбраться из реанимации имеются, тем более что «Чарльтон» с «Хаддерсфилдом» выглядят немногим лучше. Да и «Сток Сити», «Мидлсбро» и лишившийся тренера «Бирмингем Сити» недалеко ушли. В таком же положении, как «Халл Сити» пребывает «Лутон». На самом дне лежит «Барнсли». Однако в четверг «дворняги» оказали отчаянное сопротивление «Лидсу», причём на «Элланд Роад». Если бы не автогол Михаэля Зульбауэра, всё могло бы закончиться иначе. В том числе и для лидера Чемпионшипа.