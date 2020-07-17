Уткин и Геркус запускают публичную любительскую лигу 8x8

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17 июля 2020, 15:58

Известный журналист и блогер Василий Уткин и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объявили о создании новой футбольной лиги.

В любительской лиге под названием League F («Лига Пятницы») матчи будут проходить исключительно по пятницам в формате 8x8 на поле 70x40 метров и по стандартным правилам 8x8. Заявить в команды можно только двух профессиональных футболистов.

Согласно регламенту, 12 московских команд (подать заявку может любая) сыграют в один круг, после чего в стадии плей-офф разыграют денежный призовой фонд, сформированный из взносов всех участников.

Отмечается, что все матчи будут транслироваться.