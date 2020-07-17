Уткин и Геркус запускают публичную любительскую лигу 8x8

Известный журналист и блогер Василий Уткин и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объявили о создании новой футбольной лиги.
В любительской лиге под названием League F («Лига Пятницы») матчи будут проходить исключительно по пятницам в формате 8x8 на поле 70x40 метров и по стандартным правилам 8x8. Заявить в команды можно только двух профессиональных футболистов.
Согласно регламенту, 12 московских команд (подать заявку может любая) сыграют в один круг, после чего в стадии плей-офф разыграют денежный призовой фонд, сформированный из взносов всех участников.
Отмечается, что все матчи будут транслироваться.
«Предложим вам футбол в самом лучшем качестве. На следующем технологическом уровне после РПЛ. ФНЛ и ПФЛ это не снимут», — заявил Уткин.
"Друзья, во вселенной есть некие силы, силы, которые невозможно преодолеть. Они словно константа влияют на действия всех людей... это глобальные сили притяжения подобного. Так любовь притягивает любовь, дружба притягивает дружбу... ну а 77 притягивает 77. Если во вселенной есть больше чем одно 77, если их к примеру два, то они обязательно встретятся... не важно в каком измерении, в каком формате или проэкте. Эта встреча неизбежна... встреча двух кусков 77.
Так вот встречайте друзья, Уася и Иллюха..." .. ну и дальше по тексту.
"Друзья, во вселенной есть некие силы, силы, которые невозможно преодолеть. Они словно константа влияют на действия всех людей... это глобальные сили притяжения подобного. Так любовь притягивает любовь, дружба притягивает дружбу... ну а 77 притягивает 77. Если во вселенной есть больше чем одно 77, если их к примеру два, то они обязательно встретятся... не важно в каком измерении, в каком формате или проэкте. Эта встреча неизбежна... встреча двух кусков 77.
Так вот встречайте друзья, Уася и Иллюха..." .. ну и дальше по тексту.
Профессиональные футболисты ведь не только в РПЛ и ФНЛ играют
Профессиональные футболисты ведь не только в РПЛ и ФНЛ играют
Простите, а какой тогда вообще смысл от этой лиги?
Простите, а какой тогда вообще смысл от этой лиги?