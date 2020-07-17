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Уткин и Геркус запускают публичную любительскую лигу 8x8

17 июля 2020, 15:58

Известный журналист и блогер Василий Уткин и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объявили о создании новой футбольной лиги.

В любительской лиге под названием League F («Лига Пятницы») матчи будут проходить исключительно по пятницам в формате 8x8 на поле 70x40 метров и по стандартным правилам 8x8. Заявить в команды можно только двух профессиональных футболистов.

Согласно регламенту, 12 московских команд (подать заявку может любая) сыграют в один круг, после чего в стадии плей-офф разыграют денежный призовой фонд, сформированный из взносов всех участников.

Отмечается, что все матчи будут транслироваться.

«Предложим вам футбол в самом лучшем качестве. На следующем технологическом уровне после РПЛ. ФНЛ и ПФЛ это не снимут», — заявил Уткин.

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112910415
112910415
18 июля в 12:42
Эти люди любят футбол !
dzvinka
dzvinka
17 июля в 19:45
В стиле самого Уаси раскрою всю суть этой новости, конечно же в кружевах бесмысленного и беспощадного словоблудия:

"Друзья, во вселенной есть некие силы, силы, которые невозможно преодолеть. Они словно константа влияют на действия всех людей... это глобальные сили притяжения подобного. Так любовь притягивает любовь, дружба притягивает дружбу... ну а 77 притягивает 77. Если во вселенной есть больше чем одно 77, если их к примеру два, то они обязательно встретятся... не важно в каком измерении, в каком формате или проэкте. Эта встреча неизбежна... встреча двух кусков 77.
Так вот встречайте друзья, Уася и Иллюха..." .. ну и дальше по тексту.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 19:23
Есть ограничения по весу:Не меньше 100 кг.
handreb
handreb
17 июля в 18:04
Где Уткин там ничего хорошего не будет.
ДСА
ДСА
17 июля в 17:02
Небольшая доля от взносов участников осядет в кармане Уткина.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 16:14
А чего общего между Уткиным и Геркусом?
Legend 6
Legend 6 ответ номер 12 (раскрыть)
17 июля в 16:10
Возможно среди команд найдут новые таланты.
Профессиональные футболисты ведь не только в РПЛ и ФНЛ играют
Legend 6
Legend 6
17 июля в 16:09
Если пригласят судить кукуяна, то среди московских команд по-любому выигрывает самая Питерская.
номер 12
номер 12
17 июля в 16:08
"Заявить в команды можно только профессиональных футболистов."
Простите, а какой тогда вообще смысл от этой лиги?
shlomo
shlomo
17 июля в 16:00
Чем бы Вася не тешился, только бы лишнего ничего не говорил...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
17 июля в 15:59
Это очень хорошо
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