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«Оренбург» лишился шансов на сохранение места в РПЛ

15 июля 2020, 22:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Оренбург» покинет Российскую Премьер-Лигу по окончании нынешнего сезона.

После поражения в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4) оренбургский клуб лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе. 

Команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» с 28 очками занимают 15-е место.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 11:35
жалко ... живые были, дышали ...
galem72
galem72
16 июля в 11:28
Просто отлично! миллер доволен. ))
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
16 июля в 09:42
Есть другие проблемы. Как говорится солдат вернётся, ты только жди. ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
16 июля в 09:19
Не тоже что Бенфика с ним
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июля в 06:46
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ cska vperiod (раскрыть)
    16 июля в 06:45
    Зачем нам Оренбург который с нами бьётся ?
    нам проще 0-4 у цска выигать или от динамо и спартака 12 очков взять без сопротивления..
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    16 июля в 06:42, ред.
    ростов заставили молодежкой играть, с оренбурга очки сняли а больным из динамо разрешили играть..
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 июля в 04:25
    Короновирус свалил Оренбург.
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    16 июля в 01:20
    Слили неликвид
    Glyba
    Glyba
    16 июля в 00:22
    Очень жаль, что такие команды покидают РПЛ.
    ошалевший
    ошалевший ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    16 июля в 00:16
      kotmyshka
      kotmyshka
      15 июля в 23:55
      Не факт
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      15 июля в 23:36
      Сезон могли бы и в восемнадцать команд протянуть. Но если уж считают , что это много то в следующем сезоне пусть вылетают 4 команды.
      Но выгонять Оренбург в данной ситуации просто кощунство над спортивными принципами. Не заслужила команда к себе такого отношения.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ спартак 1987 (раскрыть)
      15 июля в 23:36
        Брулин
        Брулин
        15 июля в 23:29
        Это конечно скандал, что команду сливают админресурсом. Или вернее скандал в том что это не скандал даже.
        спартак 1987
        спартак 1987
        15 июля в 23:18
          Footbolista
          Footbolista
          15 июля в 23:08
          Это потеря потерь)...замутят какую нибудь схему и оставят...
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          15 июля в 23:07
          В чемпионате возможно все!). Так что рано хоронить Оренбург, отправляя его впердив).
          cska vperiod
          cska vperiod
          15 июля в 23:07
          Зенит лишился шести очков.
          ЧиП
          ЧиП
          15 июля в 23:06
          Четко обозначили прогиб с начала игры и в ФНЛ.
          Денег на всех не хватает.
          ИГРОЧИШКА
          ИГРОЧИШКА
          15 июля в 23:03
          Жаль не Зенит
          Wolf77785
          Wolf77785
          15 июля в 23:01
          жалко, что не спартак!
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          15 июля в 23:00
          С Тамбовом соглашусь, а Сочи надолго. Там высокий интерес есть к этой команде.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          15 июля в 22:43
          Прощай фарм. Спасибо за иногда яркую игру, парочку хороших игроков и тренера, то что спартак шпуняли. Ну а так то без стадиона, болельщиков, с вечными организационными проблемами в РПЛ делать нечего.
          Но основную битву они проиграли не на поле, а короне.
          gidroponee
          gidroponee
          15 июля в 22:42
          Никогда такого не было ... и вот опять)
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          15 июля в 22:42
          Согласен, но задолго до этоо матча в кабинетах
          makkie
          makkie
          15 июля в 22:41
          Скатертью дорожка в ФНЛ!
          Пусть там проворачивают свои мутные схемы с игроками и тренерами.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          15 июля в 22:40
          Вот бы сочи выкинуть с тамбовом и тогда следующий год можно будет гонять пылесос
          ПОПОДИ в МЕНЯ
          ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          15 июля в 22:40
          Не че еще один найдете!
          VAN ARM
          VAN ARM
          15 июля в 22:36
          печальный итог))) ждём назад)))
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