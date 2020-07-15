«Оренбург» лишился шансов на сохранение места в РПЛ

«Оренбург» покинет Российскую Премьер-Лигу по окончании нынешнего сезона.
После поражения в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4) оренбургский клуб лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» с 28 очками занимают 15-е место.
а что ты с пылесосом то делаешь ?!?
а что ты с пылесосом то делаешь ?!?
нам проще 0-4 у цска выигать или от динамо и спартака 12 очков взять без сопротивления..
нам проще 0-4 у цска выигать или от динамо и спартака 12 очков взять без сопротивления..
Но выгонять Оренбург в данной ситуации просто кощунство над спортивными принципами. Не заслужила команда к себе такого отношения.
Но выгонять Оренбург в данной ситуации просто кощунство над спортивными принципами. Не заслужила команда к себе такого отношения.
Денег на всех не хватает.
Денег на всех не хватает.
Но основную битву они проиграли не на поле, а короне.
Но основную битву они проиграли не на поле, а короне.
Пусть там проворачивают свои мутные схемы с игроками и тренерами.
Пусть там проворачивают свои мутные схемы с игроками и тренерами.