«Арарат-Армения» выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

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14 июля 2020, 23:26

«Арарат-Армения» стал чемпионом первенства Армении.

В заключительном туре столичный клуб на своем поле обыграл «Ной», также претендовавший на чемпионство. На момент начала матча команды разделял 1 пункт в таблице.

«Арарат-Армения» был основан в 2017 году, этот титул стал вторым подряд и вторым за всю историю клуба.

Зимой этого года «Арарат-Армения» встречался в контрольном матче с российским «Уралом».