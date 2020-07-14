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«Арарат-Армения» выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

14 июля 2020, 23:26

«Арарат-Армения» стал чемпионом первенства Армении.

В заключительном туре столичный клуб на своем поле обыграл «Ной», также претендовавший на чемпионство. На момент начала матча команды разделял 1 пункт в таблице.

«Арарат-Армения» был основан в 2017 году, этот титул стал вторым подряд и вторым за всю историю клуба. 

Зимой этого года «Арарат-Армения» встречался в контрольном матче с российским «Уралом».

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Все комментарии
SpM_
SpM_ ответ minai (раскрыть)
16 июля в 07:07, ред.
Та нет, никакой не Зенит это.
Это московский Арарат, который играл в России. Даже добился выхода в ФНЛ. Но в последний момент снялся и перешёл в Армению. У них основная задача играть в ЛЕ, ну и в мечтах в ЛЧ. Нашли короткий путь через чемпионат Армении.
В любом случае с победой их и удачи в Европе.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 04:41
Там деньги быстро чемпионом делают.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 01:06
В 17ом году основались и уже дважды чемпионы - МОЛОДЦЫ!!!
minai
minai
15 июля в 00:20, ред.
Прям местный Зенит какой-то. Правда карликовый.
For56tas
For56tas
15 июля в 00:07
Арарат-Армению с победой в чемпионате!
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 00:05, ред.
    LOpp
    LOpp
    14 июля в 23:46
    Москва гуляет!
    Cat01
    Cat01
    14 июля в 23:40
    Хороший результат- Поздравляем !!!
    Columb
    Columb
    14 июля в 23:32
    С победой, молодцы!
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