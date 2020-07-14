«Арарат-Армения» выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

«Арарат-Армения» стал чемпионом первенства Армении.
В заключительном туре столичный клуб на своем поле обыграл «Ной», также претендовавший на чемпионство. На момент начала матча команды разделял 1 пункт в таблице.
«Арарат-Армения» был основан в 2017 году, этот титул стал вторым подряд и вторым за всю историю клуба.
Зимой этого года «Арарат-Армения» встречался в контрольном матче с российским «Уралом».
Это московский Арарат, который играл в России. Даже добился выхода в ФНЛ. Но в последний момент снялся и перешёл в Армению. У них основная задача играть в ЛЕ, ну и в мечтах в ЛЧ. Нашли короткий путь через чемпионат Армении.
В любом случае с победой их и удачи в Европе.
Это московский Арарат, который играл в России. Даже добился выхода в ФНЛ. Но в последний момент снялся и перешёл в Армению. У них основная задача играть в ЛЕ, ну и в мечтах в ЛЧ. Нашли короткий путь через чемпионат Армении.
В любом случае с победой их и удачи в Европе.
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