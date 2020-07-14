Игра в поддавки. Как за спиной у «Зенита» делят путевки в Лигу чемпионов

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вчера, 22:01

За два тура до финиша на прямую путевку в Лигу чемпионов три претендента. «Соккер.ру» вычисляет, кому улыбнется удача.

Попадание в Лигу чемпионов из РПЛ — это возможность быть больно избитым ногами за деньги. Но деньги дают хорошие, поэтому все хотят попасть в основную сетку. А дальше — хоть трава не расти. Подсчитайте, сколько у представителей Российской Премьер-Лиги за последние годы было последних мест на групповой стадии ЛЧ , а сколько всех остальных. Счет получится разгромным. Как бы то ни было, в Лигу чемпионов хочется, вот только «можется» с трудом.

Со следующего сезона у нашего чемпионата отберут одну путевку в главный клубный турнир Старого Света, только у чемпиона останется прямо пропуск в компанию сильнейших клубов Европы, серебряному призеру придется проходить отбор, а это почти гиблое дело. Вот сейчас у нас формально три путевки в Лигу чемпионов, но мы говорим только двух: одну застолбил за собой «Зенит», а за вторую поборются «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА .

«Ростов» теоретически еще может стать третьим, но, во-первых, сугубо теоретически, а, во-вторых, квалификация Лиги чемпионов — это еще не баня, это предбанник. Российским клубам там тяжко. За все время, что у нас было формально три путевки в ЛЧ , никогда в основной сетке не было трех представителей РПЛ . Так что между вторым и третьим местом огромная пропасть, счастливчик получит гарантированные призовые от УЕФА — отличное средство для поддержания штанов в это непростое для клубов время.

Цель достойная и вожделенная, но погоня за ней — какой-то забег сильно выпивших атлетов: все петляют, падают, путают старт и финиш, но при этом громко требуют к себе уважения окружающих. Изначально должны были бежать четыре участника, но оглушенный стартовым выстрелом «Ростов» растерялся и по не вполне футбольным причинам выпал из борьбы за Лигу чемпионов. Гонку продолжают «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА . Кто же первым доползет до финишного створа?

«Локомотив» — 2 место = 28 матчей, 51 балл

Летние результаты: 10 из 18 очков

«Оренбург» (дома): 1-0

«Рубин» (выезд): 2-0

«Крылья Советов» (дома): 1-1

«Сочи» (дома): 0-0

«Спартак» (выезд): 1-1

«Уфа» (дома): 1-1

Оставшиеся матчи: ЦСКА (дома), «Урал» (выезд).

«Локомотив» не может выиграть в четырех турах кряду, но конкуренты делают все, чтобы «железнодорожники» продолжали удерживать второе место. Для менеджмента «Локомотива» и лично для Василия Кикнадзе, который беспардонно уволил Юрия Семина, жизненно необходимо, чтобы Марко Николич затащил команду в Лигу чемпионов, иначе у легендарного тренера появятся новые аргументы в его неустанной борьбе.

Определяющим для «Локомотива», конечно же, станет четверговый матч с ЦСКА , но все не так просто. Победа и даже ничья во встрече с «армейцами» гарантируют «железнодорожникам» место в тройке, но судьбу второй строчки держит в своих руках «Краснодар» (об этом чуть ниже). Как бы то ни было, «Локомотиву» нужно выигрывать оба оставшихся матча и надеяться, что «быки» допустят осечку, шанс которой довольно высок. Формально судьба Лиги чемпионов в руках краснодарцев, но «Локо» остается фактическим фаворитом.

«Краснодар» — 3 место = 27 матчей, 48 баллов

Летние результаты: 7 из 15 очков + игра в запасе

«Оренбург» (выезд): 3-0 — техническая победа

«Ростов» (выезд): 1-1

«Зенит» (дома): 2-4

«Рубин» (выезд): 0-1

«Урал» (дома): 3-0

Оставшиеся матчи: «Крылья Советов» (выезд), «Динамо» (дома), «Ахмат» (дома).

Казалось бы, у «Краснодара» было столько шансов обойти забуксовавший «Локомотив», однако у команды Мурада Мусаева свои проблемы — и кадровые, и игровые. «Краснодар» возобновил сезон позже других клубов РПЛ , ведь два первых летних соперника оказались не готовы из-за обнаруженного у футболистов коронавируса: в итоге, матч с «Динамо» перенесли, а встречу с «Оренбургом» «Краснодар» выиграл, не выходя на поле.

А вот на поле получалось не так ловко: упущенная победа в самой концовке матча с «Ростовом» — очень досадно, поражение от «Зенита» в домашней игре тоже событие не из приятных, но не смертельно, учитывая, что напротив была лучшая команда сезона, сделавшая последний шаг к титулу. Но фиаско в Казани от «Рубина» в продолжении этой серии непростительно для претендента на Лигу чемпионов. С учетом мартовского поражения от «Сочи» «быки» своими силами набрали 1 очко из 12 возможных.

Крупная победа над «Уралом» вкупе с результатами московских клубов вернула «Краснодар» в гонку. Более того, судьба второго места сейчас в руках команды Мурада Мусаева. Отставание от «Локомотива» составляет 3 очка, но у «быков» матч с «Динамо» в запасе. По личным встречам у этих команд паритет — обе встречи завершились со счетом 1:1, но у «Краснодара» лучше разница забитых и пропущенных мячей (следующий параметр при равенстве очков) — «+17» против «+10».

За два тура в РПЛ такое отставание честным путем не отыграть. Так что если «Краснодар» выиграет у «Крылышек», «Динамо» и «Ахмата», но серия из трех побед даже на бумаге не выглядит легкой. «Крылья Советов» ведут борьбу за выживание и преобразились при Андрее Талалаеве, «Динамо» метит на шестую строчку, а «Ахмат» летом неплох и там тренер Игорь Шалимов, у которого зуб на «быков». И да, эти три матча состоятся в течение 8 календарных дней, а состав «Краснодара» не может похвастаться качественной глубиной.

ЦСКА — 4 место = 28 матчей, 47 баллов

Летние результаты: 11 из 18 очков

«Зенит» (дома): 0-4

«Динамо» (выезд): 0-0

«Спартак» (дома): 2-0

«Ахмат» (выезд): 0-4

«Оренбург» (выезд): 0-4

«Рубин» (дома): 1-1

Оставшиеся матчи: «Локомотив» (выезд), «Тамбов» (дома).

ЦСКА — аутсайдер этой гонки, но «армейцы» не раз выходили победителями из самых непростых ситуаций. Да вот хотя бы недавно: проиграли в пух и прах «Зениту», тренер сбежал в Беларусь, поползли разговоры о разладе в команде и риске выпасть из первой пятерки. Но потом вдруг победа в дерби над «Спартаком» и две гостевых виктории по 4:0 — и ЦСКА снова на коне!

А если бы «армейцы» удержали победный счет в матче с «Рубином», то сейчас вообще считались бы фаворитами в борьбе за вторую строчку, но Леонид Слуцкий, который сам не раз водил «красно-синих» в Лигу чемпионов, на этот раз, возможно, лишил бывший клуб удовольствия и денег. Даже две победы в оставшихся матчах ничего не гарантируют «армейцам». «Локомотив» может проиграть в дерби, но оказаться выше ЦСКА , если возьмет верх над «Уралом» в заключительном туре, а «Краснодару» достаточно не совершать ошибок, чтобы опередить оба столичных клуба.