Жорже Жезуш покинул «Фламенго»

«Фламенго» объявил об уходе Жорже Жезуша с поста главного тренера.
Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 65-летний специалист воспользовался пунктом в контракте и покинул «Фламенго», чтобы вернуться в Португалию.
Жезуш возглавлял «Фламенго» с июня прошлого года. Под его руководством «красно-чёрные» выиграли Лигу Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро), чемпионат и Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Суперкубок Южной Америки, а также дошли до финала клубного чемпионата мира, где уступили «Ливерпулю» (0:1).
#ObrigadoMister https://t.co/DTekDcCA0O pic.twitter.com/xgSjWs1JX1— Flamengo (@Flamengo) July 17, 2020