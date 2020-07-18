Жорже Жезуш покинул «Фламенго»

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18 июля 2020, 02:01

«Фламенго» объявил об уходе с поста главного тренера.

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 65-летний специалист воспользовался пунктом в контракте и покинул «Фламенго», чтобы вернуться в Португалию.

Жезуш возглавлял «Фламенго» с июня прошлого года. Под его руководством «красно-чёрные» выиграли Лигу Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро), чемпионат и Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Суперкубок Южной Америки, а также дошли до финала клубного чемпионата мира, где уступили «Ливерпулю» (0:1).