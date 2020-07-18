ГлавнаяНовости

Жорже Жезуш покинул «Фламенго»

18 июля 2020, 02:01

«Фламенго» объявил об уходе Жорже Жезуша с поста главного тренера.

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 65-летний специалист воспользовался пунктом в контракте и покинул «Фламенго», чтобы вернуться в Португалию.

Жезуш возглавлял «Фламенго» с июня прошлого года. Под его руководством «красно-чёрные» выиграли Лигу Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро), чемпионат и Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Суперкубок Южной Америки, а также дошли до финала клубного чемпионата мира, где уступили «Ливерпулю» (0:1).

Все новости
ОфициальноТалалаев стал новым главным тренером «Ахмата»
Вчера, 22:29 Комментарии12
СлухиТалалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года
Вчера, 20:39 Комментарии18
СлухиМатвеев станет главным тренером «Урала»
Вчера, 15:15 Комментарии19
СлухиТалалаев согласовал двухлетний контракт с «Ахматом»
25 июля Комментарии24
ОфициальноТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
25 июля Комментарии35
ОфициальноАйткулов назначен и. о. главного тренера «Оренбурга»
24 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kyxy
kyxy
18 июля в 10:59
Кариоку не любят а в Бразилии его именем лиги называют
Yurza
Yurza
18 июля в 07:07
Удачи ему в дальнейшем!
Ozabot
Ozabot
18 июля в 03:28
За год выиграл все возможные трофеи, кроме КЧМ. Конечно, ему там скучно стало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 02:37
Химия не произошла...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 02:11
Значит - судьба!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100