Предали память великого Ано. «Золотого мяча» не будет

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вчера, 19:03

«Соккер.ру» комментирует странное и нелепое решение France Football.

Французское издание France Football и его первый главный редактор Габриэль Ано внесли огромный вклад в развитие футбола в Европе. В 1954 году после серии товарищеских матчей между венгерским «Гонведом», московским «Спартаком» и английским «Вулверхэмптоном» многие спортивные журналы Старого Света поспешили объявить «волков» сильнейшим клубом мира, в то время как дальновидный Ано написал судьбоносную статью «Предлагаем футбольный кубок Европы». Через 9 месяцев стартовал первый розыгрыш Кубка чемпионов, который в наши дни превратился в Лигу чемпионов.

А еще через год Габриэль Ано предложил награждать лучшего игрока Европы «Золотым мячом». Первую награду получил 42-летний Стэнли Мэтьюз, индивидуальный трофей быстро обрел популярность, и с 1956 года вручается постоянно. Призом распоряжается учредитель — France Football, кроме 2010-2015 годов, когда «Золотой мяч» вручался под эгидой ФИФА . Но в конце 2020 года никто не получит заветную статуэтку, о вреде и пользе, а также о значимости и справедливости которой мы так много рассуждали в последние годы. Трусливые последователи бравого революционера Габриэля Ано предали его дело, сам футбол и искусственно умертвили «Золотой мяч». Его больше нет:

Нам не хочется, чтобы в описании награды за 2020 год была звездочка со сноской: «Приз, выигранный в исключительных обстоятельствах, во время бушующего кризиса, вызванного коронавирусом». Когда речь идет о вручении столь почетного приза, крайне важна справедливость, а мы не можем гарантировать ее, в частности, из-за статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что для некоторых из них сезон резко оборвался.

Для кого из потенциальных обладателей «Золотого мяча» сезон «резко оборвался»? Только для футболистов ПСЖ — Неймара и Мбаппе, ведь французский чемпионат точно так же, как сейчас France Football, выбросил белый флаг. Мы видели, как возвращение футбола в Германии, Испании, Англии и Италии, пусть даже без зрителей, помогает и клубам сводить концы с концами, и футболистам заниматься любимым делом, и людям чувствовать благодаря футболу хотя бы несколько часов в неделю иллюзию нормальной жизни.

Франция отказала своему народу в такой милости, а теперь France Football облачается в шкуру лицемерного праведника, чтобы показать всему футбольному миру свое «смирение» в годину тяжких испытаний. Стыдно перед светлой памятью Габриэля Ано за весь этот фарс его потомков, тем более, якобы заботясь о не добравших в этом году статистики футбольных меньшинствах, господа из France Football дискриминируют большинство реальных претендентов на «Золотой мяч», которые, несмотря на COVID-19 и большую паузу, сыграли много сильных матчей.

Есть ли вообще объективные причины для отмены «Золотого мяча» в 2020 году? Перенос Евро и Кубка Америки на следующий год? Как будто награду раньше не вручали по нечетным годам, когда не было крупных международных турниров. Четыре сильнейших европейских чемпионата доиграли, Лигу чемпионов и Лигу Европы закончат, из больших турниров остановились только Лига 1 и Эредивизие, но много футболистов оттуда выиграли «Золотой мяч» за последние 30 лет? Подсказка — один. Жан-Пьер Папен из «Марселя». В 1991-м.

Но это частности. «Золотой мяч» — это символ, без которого оставлять футбол негоже. И в вопросе выбора лауреатов нужно мыслить в позитивном ключе: победителю — лавры, а раз сумел показать классный футбол в непростое время, значит, заслужил двойные аплодисменты. France Football отказом от вручения награды подчеркивает негативный контекст: не рассчитывают на радость за победителя, но стелют соломку проигравшим. А вдруг кто-то обидится?

С таким подходом лучше вообще не браться за столь ответственное дело. Сегодняшний поступок редакции — свинство в чистом виде. И ведь объявили об этом не в начале пандемии в марте, а на исходе седьмого месяца 2020 года, когда фавориты уже определились. Лига чемпионов всех бы рассудила, а для того же Роберта Левандовски это вообще, может быть, уникальная возможность выиграть «Золотой мяч».

Польский форвард или любой другой достойный футболист должен получить награду, пусть даже она будет называться не «Золотой мяч», а как-то иначе. Сейчас самое время на сцене появиться новому Габриэлю Ано и выбить из рук France Football честь вручать самую престижную награду в мировом футболе. Сегодняшним поступком французы лишили себя этой привилегии. Нет, конечно, запретить France Football вручать «Золотой мяч» мы не можем, это их наследие по праву, но консолидированная позиция клубов и футболистов моментально лишит церемонии в Париже шарма и обаяния: достаточно просто не приезжать на них.

Мало ли кто учреждает и вручает награды за достижения в футболе, «Золотой мяч» шел впереди планеты всей, потому что в столице Франции собирался весь цвет футбольного общества, но с тем же успехом это можно делать в Лондоне, Мадриде, Риме, Берлине, Вене или где-нибудь еще. А можно устраивать церемонию каждый раз в разном городе, как финалы Лиги чемпионов — вот будет здорово!

Систему выбора обладателя «Золотого мяча» тоже пора поменять, очевидно, что нынешний подход, хоть и глобален географически, но на практике имеет мало общего со справедливостью. Я бы предложил собрать «суд присяжных» — дюжину авторитетнейших футбольных экспертов (можно устроить предварительный отбор), глубоко погруженных в текущие события мирового футбола. И пусть они придут к единому мнению в формате открытой дискуссии. Шикарное же выйдет шоу! А France Football и «Золотой мяч»… Их время ушло.