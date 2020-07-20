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Предали память великого Ано. «Золотого мяча» не будет

вчера, 19:03
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«Соккер.ру» комментирует странное и нелепое решение France Football.

Французское издание France Football и его первый главный редактор Габриэль Ано внесли огромный вклад в развитие футбола в Европе. В 1954 году после серии товарищеских матчей между венгерским «Гонведом», московским «Спартаком» и английским «Вулверхэмптоном» многие спортивные журналы Старого Света поспешили объявить «волков» сильнейшим клубом мира, в то время как дальновидный Ано написал судьбоносную статью «Предлагаем футбольный кубок Европы». Через 9 месяцев стартовал первый розыгрыш Кубка чемпионов, который в наши дни превратился в Лигу чемпионов.

А еще через год Габриэль Ано предложил награждать лучшего игрока Европы «Золотым мячом». Первую награду получил 42-летний Стэнли Мэтьюз, индивидуальный трофей быстро обрел популярность, и с 1956 года вручается постоянно. Призом распоряжается учредитель — France Football, кроме 2010-2015 годов, когда «Золотой мяч» вручался под эгидой ФИФА. Но в конце 2020 года никто не получит заветную статуэтку, о вреде и пользе, а также о значимости и справедливости которой мы так много рассуждали в последние годы. Трусливые последователи бравого революционера Габриэля Ано предали его дело, сам футбол и искусственно умертвили «Золотой мяч». Его больше нет:

Нам не хочется, чтобы в описании награды за 2020 год была звездочка со сноской: «Приз, выигранный в исключительных обстоятельствах, во время бушующего кризиса, вызванного коронавирусом». Когда речь идет о вручении столь почетного приза, крайне важна справедливость, а мы не можем гарантировать ее, в частности, из-за статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что для некоторых из них сезон резко оборвался. 

Для кого из потенциальных обладателей «Золотого мяча» сезон «резко оборвался»? Только для футболистов ПСЖ — Неймара и Мбаппе, ведь французский чемпионат точно так же, как сейчас France Football, выбросил белый флаг. Мы видели, как возвращение футбола в Германии, Испании, Англии и Италии, пусть даже без зрителей, помогает и клубам сводить концы с концами, и футболистам заниматься любимым делом, и людям чувствовать благодаря футболу хотя бы несколько часов в неделю иллюзию нормальной жизни. 

Франция отказала своему народу в такой милости, а теперь France Football облачается в шкуру лицемерного праведника, чтобы показать всему футбольному миру свое «смирение» в годину тяжких испытаний. Стыдно перед светлой памятью Габриэля Ано за весь этот фарс его потомков, тем более, якобы заботясь о не добравших в этом году статистики футбольных меньшинствах, господа из France Football дискриминируют большинство реальных претендентов на «Золотой мяч», которые, несмотря на COVID-19 и большую паузу, сыграли много сильных матчей. 

Есть ли вообще объективные причины для отмены «Золотого мяча» в 2020 году? Перенос Евро и Кубка Америки на следующий год? Как будто награду раньше не вручали по нечетным годам, когда не было крупных международных турниров. Четыре сильнейших европейских чемпионата доиграли, Лигу чемпионов и Лигу Европы закончат, из больших турниров остановились только Лига 1 и Эредивизие, но много футболистов оттуда выиграли «Золотой мяч» за последние 30 лет? Подсказка — один. Жан-Пьер Папен из «Марселя». В 1991-м. 

Но это частности. «Золотой мяч» — это символ, без которого оставлять футбол негоже. И в вопросе выбора лауреатов нужно мыслить в позитивном ключе: победителю — лавры, а раз сумел показать классный футбол в непростое время, значит, заслужил двойные аплодисменты. France Football отказом от вручения награды подчеркивает негативный контекст: не рассчитывают на радость за победителя, но стелют соломку проигравшим. А вдруг кто-то обидится? 

С таким подходом лучше вообще не браться за столь ответственное дело. Сегодняшний поступок редакции — свинство в чистом виде. И ведь объявили об этом не в начале пандемии в марте, а на исходе седьмого месяца 2020 года, когда фавориты уже определились. Лига чемпионов всех бы рассудила, а для того же Роберта Левандовски это вообще, может быть, уникальная возможность выиграть «Золотой мяч». 

Польский форвард или любой другой достойный футболист должен получить награду, пусть даже она будет называться не «Золотой мяч», а как-то иначе. Сейчас самое время на сцене появиться новому Габриэлю Ано и выбить из рук France Football честь вручать самую престижную награду в мировом футболе. Сегодняшним поступком французы лишили себя этой привилегии. Нет, конечно, запретить France Football вручать «Золотой мяч» мы не можем, это их наследие по праву, но консолидированная позиция клубов и футболистов моментально лишит церемонии в Париже шарма и обаяния: достаточно просто не приезжать на них. 

Мало ли кто учреждает и вручает награды за достижения в футболе, «Золотой мяч» шел впереди планеты всей, потому что в столице Франции собирался весь цвет футбольного общества, но с тем же успехом это можно делать в Лондоне, Мадриде, Риме, Берлине, Вене или где-нибудь еще. А можно устраивать церемонию каждый раз в разном городе, как финалы Лиги чемпионов — вот будет здорово! 

Систему выбора обладателя «Золотого мяча» тоже пора поменять, очевидно, что нынешний подход, хоть и глобален географически, но на практике имеет мало общего со справедливостью. Я бы предложил собрать «суд присяжных» — дюжину авторитетнейших футбольных экспертов (можно устроить предварительный отбор), глубоко погруженных в текущие события мирового футбола. И пусть они придут к единому мнению в формате открытой дискуссии. Шикарное же выйдет шоу! А France Football и «Золотой мяч»… Их время ушло. 

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Все комментарии
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 04:22
Если на трофей не претендует Лео Месси, то этот трофей можно смело убирать.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков ответ Данила Кравцов (раскрыть)
вчера в 23:14
Окей.
Тогда пускай Англичане запретят футбол , это их детище и пускай его закроют
Шатаут
Шатаут
вчера в 22:33
Жаль Левандовского... Он был достоин в этом году... Но, я точно знаю, что он не будет эгоистом в этом случае и переживет это, потому что был скромным и никогда не называл себя лучшим... В отличии от португальской шавки, которая точно теперь будет рвать свою химзавивку на башке по поводу того, что ему не дали шанс догнать Месси... Знай свое место, нарцисс!!!!...
Данила Кравцов
Данила Кравцов
вчера в 21:50
категоричная статья....но весомого в ней только последний абзац....да , никто не запрещает быть новатором и внедрить свой новый приз....только сделать это ну очень тяжело....французы в свое время сделали и теперь могут поступать со своим детищем как захотят , в том числе и отменяя вручение приза....решение спорное согласен , но хозяин барин....на соккере есть пункт в правилах , что в чужой монастырь не нужно лезть со своим уставом , и тут же сам соккер свое же правило нарушает....хе хе....
все последние годы золотой мяч все поливали помоями , мол изжил себя, давно несправедлив и прочее....а как его отменили пусть и на год всего , так резко все этим недовольны.....этот народ не понять.........
NGYRZ
NGYRZ ответ GrafDrakula (раскрыть)
вчера в 21:33
ну если у Роналду в 2013 году, тогда у Месси еще и за 12 надо забрать.

А так, мяч Роналду у Модрича!
Inquisitor...
Inquisitor...
вчера в 21:19
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Пока была монополия французского издательства, ЗМ вручались более-менее по делу, но стоило сойтись с ФИФА, как начался театр абсурда. И хотя четыре года назад все вернулось на круги своя, шесть лет сотрудничества оказались настолько пагубными, что метастазы остаются и по сей день.
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    вчера в 20:20
    Систему награждения менять надо! Монополию французкого издательства пресечь.
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    вчера в 20:19
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 20:18
      Левандовский наверно расстроился,у него был шанс взять золотой мяч,а теперь не ясно выиграет он его когда нибудь!
      juvenale
      juvenale
      вчера в 20:18
      кретины!!все играется,а мяч не дают
      GrafDrakula
      GrafDrakula ответ NGYRZ (раскрыть)
      вчера в 20:10
      или Роналду в 13 году, потом Модричу в 18, тут согласен
      Roman73
      Roman73
      вчера в 19:40
      Предлагаю голосование провести и определить просто лучшего футболиста Европы по итогам сезона 2019-2020.
      ilyafrom
      ilyafrom
      вчера в 19:36
      игрок года ФИФА еще есть
      NGYRZ
      NGYRZ
      вчера в 19:24
      Память великого Ано, они предали когда в 2010 году отдали золотой мяч Месси, и продолжили в 2015 и 2019 годах.
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 19:08
      Странно
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      вчера в 19:06
      Лева или Кдб должны были получить зм в этом году очень жаль
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 19:06
      Хрень какая то!Нельзя было вручиь?
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