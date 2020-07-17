РФС назовёт Дзюбу лучшим игроком сезона

Руководство РФС уже подвело итоги нынешнего сезона.
Сообщается, что лучшим игроком сезона будет признан форвард «Зенита» Артем Дзюба, а тренером года — рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.
Лучшей командой будет объявлен «Зенит». По итогам предыдущего сезона лучшими игроком и тренером в РФС также были признаны Дзюба и Семак соответственно.
Лучший нап в Зените!!!
Зенит продолжает играть в кубке...
Да и действительно с чего бы Семак лучший тренер России ?!?....
Лучший нап в Зените!!!
Зенит продолжает играть в кубке...
Да и действительно с чего бы Семак лучший тренер России ?!?....
И зачем вручать звание "лучший клуб года"? Лучший клуб года - это чемпион.
И зачем вручать звание "лучший клуб года"? Лучший клуб года - это чемпион.
значит точно Дзюба - лучший!!!
значит точно Дзюба - лучший!!!
Собрались как-то Дюков, Миллер и Медведев...
Собрались как-то Дюков, Миллер и Медведев...
Сегодня 22:09
Сами себе какие-то не понятные титулы вручают, клоуны
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На укроине Президент клоун и ничего.
Сегодня 22:09
Сами себе какие-то не понятные титулы вручают, клоуны
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На укроине Президент клоун и ничего.
Будет еще больше?
Ему заканчивать пора)))
Будет еще больше?
Ему заканчивать пора)))