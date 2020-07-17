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РФС назовёт Дзюбу лучшим игроком сезона

17 июля 2020, 21:19

Руководство РФС уже подвело итоги нынешнего сезона.

Сообщается, что лучшим игроком сезона будет признан форвард «Зенита» Артем Дзюба, а тренером года — рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Лучшей командой будет объявлен «Зенит». По итогам предыдущего сезона лучшими игроком и тренером в РФС также были признаны Дзюба и Семак соответственно.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
20 июля в 19:29
РФС к сожалению не наградили Азмуна как лучший легионер, Кержакова лучшим вратарём и ещё 33 картона, лучшим болельщиком Мишу мушкетёра, и значки всем раздать с квитанцией за газ
ilhom0566
ilhom0566 ответ Союзник противников (раскрыть)
20 июля в 19:17
В этом году в финале тоже подарят, может и не одно, у меня почему то на этот счёт никаких сомнений нет. Перед игрой со Спартаком так же был уверен, что пенальти свое, хоть одно, но получит.
andreika20133
andreika20133 ответ beefs (раскрыть)
18 июля в 18:20
Не худший.
beefs
beefs ответ andreika20133 (раскрыть)
18 июля в 16:11
ты самый лучший...
ZaZizu
ZaZizu
18 июля в 11:38
Крыховяк -лучший игрок нашего чемпионата!
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Волгодон № 2 (раскрыть)
18 июля в 11:36
Зенит досрочно стал чемпионом России (второй год подряд)...!!!
Лучший нап в Зените!!!
Зенит продолжает играть в кубке...
Да и действительно с чего бы Семак лучший тренер России ?!?....
Волгодон № 2
Волгодон № 2
18 июля в 11:09
За какие заслуги Семак - лучший тренер года?
И зачем вручать звание "лучший клуб года"? Лучший клуб года - это чемпион.
galem72
galem72
18 июля в 10:57
Впору уже ордена выдавать древесине.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
18 июля в 09:49
Раз полыхает..
значит точно Дзюба - лучший!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Valeleo (раскрыть)
18 июля в 09:00
Да,в следующем сезоне наколотит двадцатку,и все с пенальти.
Арбалет
Арбалет
18 июля в 00:58
Дзюба и есть лучший.
Project Pandora
Project Pandora
18 июля в 00:20
Какая РФС, такая и дзюба
ALEX26659
ALEX26659
17 июля в 23:56
обьявили бы их с азмуном парой сезона рфс
Project Pandora
Project Pandora ответ andreika20133 (раскрыть)
17 июля в 23:41
Прокомментируй достижения зенита в ЛЧ.
trimetil
trimetil ответ LOpp (раскрыть)
17 июля в 23:14
Неофициальный чемпион Москвы - вот это титул!
Jantu
Jantu
17 июля в 22:59
Можно было спартаковца выбрать, да некого, только если Кралю для смеха по лучшей прическе.
cska1948
cska1948
17 июля в 22:50
У члена комитета по этике, А.Кавазашвили, на счёт того, что Дзюба лучший есть особое мнение.
Zenit_84
Zenit_84
17 июля в 22:30
Артемка достоин!
makkie
makkie ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июля в 22:27
Азмуна точно обидел... или поощрил... не разберешь, ну их 😂
makkie
makkie
17 июля в 22:27
Похоже, еще до начала сезона назначают.

Собрались как-то Дюков, Миллер и Медведев...
handreb
handreb
17 июля в 22:12
    Legend 6
    Legend 6 ответ Valeleo (раскрыть)
    17 июля в 22:12
    Кого обидел?
    Будет еще больше?
    Ему заканчивать пора)))
    LOpp
    LOpp
    17 июля в 22:09
    Сами себе какие-то не понятные титулы вручают, клоуны
    Valeleo
    Valeleo
    17 июля в 21:59
    Сколько Дзюба обидел в чемпионате своими голами, будет еще больше.
    Romkurch
    Romkurch
    17 июля в 21:51
    Спартак предлагал Шуррле.
    Footbolista
    Footbolista ответ andreika20133 (раскрыть)
    17 июля в 21:50, ред.
    А разве так бывает?)...как по заказу...палится Питер не по-детски...
    волгодон 2
    волгодон 2
    17 июля в 21:49
    всюду нетрадиционную деревяху пихают
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 июля в 21:45
    дзюба становится именем нарицательным)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 июля в 21:45
    лучшего тоже по распоряжению)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 июля в 21:33
    Больно уж склизкий этот лучший игрок.
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