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Сетьен предложил Месси забыть о разногласиях ради победы в ЛЧ

20 июля 2020, 11:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен наладил отношения с лидером команды Лионелем Месси, пишет испанская пресса.

Специалист предложил аргентинцу забыть о разногласиях ради победы в Лиге чемпионов. Месси предложение принял. В августе каталонцам предстоит провести ответный поединок 1/8 финала ЛЧ против «Наполи». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее Сетьен прокомментировал высказывание Месси о нестабильной игре команды.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Levadia (раскрыть)
20 июля в 16:06
Хороший тренер атаку не тормозит в центре поля ради тики таки,так может любая команда в Испании но другие не передают друг другу ради паса,чтобы заработать 70% влаление мячом.
Этим стилем может руководить только Гвардиола и более менее Лапотеги а не Сетьен.
Levadia
Levadia ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 июля в 15:31, ред.
Глупости не пиши!Тренер хороший,но команда не под него.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 июля в 12:20
Сетьен слабейший тренер,он не для грандов ЛЧ,с ним они могут дойти до середины штрафной площадки и тер Штегену передачи делать, но даже дойти до полуфинала ЛЧ это как победа Гондураса над США в тотальной войне,такое не бывает
112910415
112910415
20 июля в 11:53
правильно, но бесполезно
Belgie2020
Belgie2020 ответ eleven LC (раскрыть)
20 июля в 11:32
    eleven LC
    eleven LC
    20 июля в 11:27
    Пожелаю Барселоне дойти до полуфинала и встретиться там с Реалом,такой сценарий маловероятен но возможен!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    20 июля в 11:22
    Барсе в ЛЧ ловить нечего
    Bom Bom
    Bom Bom
    20 июля в 11:18
    Если Барса действительно возьмет ЛЧ после всех неприятной в сезоне, то этот сюжет впору будет экранизировать в Голливуде.
    ДСА
    ДСА
    20 июля в 11:13
    Похоже Лигу Чемпионов они тоже не выиграют.
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    20 июля в 11:04
    Блоха всё не угомонится.
    Вот потеха будет если Физрузо его вышвырнет из ЛЧ)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    20 июля в 11:04
    Опять опозорятся осасунцы в очередной раз.
    Zenit_84
    Zenit_84
    20 июля в 11:02
    Надо в Лиге Чемпионов собраться
    Columb
    Columb
    20 июля в 11:01
    Очень правильно сделал.
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