Сетьен предложил Месси забыть о разногласиях ради победы в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен наладил отношения с лидером команды Лионелем Месси, пишет испанская пресса.
Специалист предложил аргентинцу забыть о разногласиях ради победы в Лиге чемпионов. Месси предложение принял. В августе каталонцам предстоит провести ответный поединок 1/8 финала ЛЧ против «Наполи». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Ранее Сетьен прокомментировал высказывание Месси о нестабильной игре команды.
Этим стилем может руководить только Гвардиола и более менее Лапотеги а не Сетьен.
Этим стилем может руководить только Гвардиола и более менее Лапотеги а не Сетьен.
Вот потеха будет если Физрузо его вышвырнет из ЛЧ)
Вот потеха будет если Физрузо его вышвырнет из ЛЧ)