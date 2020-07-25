«Манчестер Сити» — «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:46

В 38-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Норвич». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.07.2020.

«Манчестер Сити»

«Горожане» выиграли четыре последних матча в АПЛ с общим счетом 16:1. Под горячую руку подопечных Хосепа Гвардиолы попали «Уотфорд» (4:0), «Борнмут» (2:1), «Брайтон» (5:0) и «Ньюкасл» (5:0).

Победная серия команды в домашних матчах чемпионата насчитывает шесть встреч, в которых хозяева стадиона «Этихад» пропустили только один гол.

«Норвич»

«Канарейки» еще две недели назад официально вылетели из АПЛ . Худшая команда чемпионата проиграла девять матчей подряд, показав ужасную игру в атаке – один забиты гол.

В 37-ми матчах текущего сезона «Норвич потерпел 26 поражений, а общая разница забитых и пропущенных голов составляет 26:70. Последним обидчиком „Канареек“ стал „Бернли“, победивший соперника в гостях (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Манчестер Сити“ — 1.057

Ничья – 14.960

Победит „Норвич“ — 38.610

Статистика

В 8 и 10 последних очных встреч команд сыграла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). „Сити“ забивал минимум 2 гола в 8 из 10 последних матчах против „Норвича“.

В 6 последних домашних матчах АПЛ „Манчестер Сити“ пропустил только один гол.

Прогноз

В первом круге АПЛ „Норвич“ сенсационно одолел „Манчестер Сити“, поэтому у хозяев есть отличный повод взять у обидчика уверенный реванш.

Учитывая мощь атаки хозяев и проблемы гостей в обороне, ставка на Ф1(-2,5) несет в себе определенную ценность. За этот исход букмекерская контора Pinnacle предлагает коэффициент 1.507.