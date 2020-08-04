Рекордный «Арсенал» и забытый «Уондерерз». Лучшие в Кубке Англии

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вчера, 10:01

«Арсенал» на минувших выходных выиграл Кубок Англии, разбавив горечь сезона. «Соккер.ру» — о том, почему для «канониров» победа не выглядит чем-то уникальным.

Самым древним известным футбольным турниром является Кубок Англии, который ведет свой отсчет с 1871 года. Поэтому победа в таких соревнованиях означает прикосновение к истории. Но кому-то удавалось «потрогать» ее чаще, кому-то – реже. Победа «Арсенала» над «Челси» в финале последнего Кубка Англии заставила подумать о том, а кто же чаще других был успешен в этом легендарном турнире. О том, что это важно, говорили и сами игроки «Арсенала», которые щеголяли в футболках с номером «14» — по числу побед клуба в Кубке Англии. Значит, это важно. Посмотрим, кому удавалось чаще других добиваться тут успеха.

10-12. «Уондерерз» (побед в Кубке Англии – 5, вторых мест – 0)

И сразу с истоков, конечно. Лондонский клуб «Уондерерз» выиграл пять из семи первых розыгрышей Кубка Англии – между 1872 и 1878 годами. Команда перестала существовать в 1887 году, но ее имя осталось в истории турнира.

10-12. «Вест Бромвич» (побед в Кубке Англии – 5, вторых мест – 5)

«Вест Бром» выиграл свой первый Кубок Англии тоже в 19-м веке, победив в финале «Престон Норт Энд» со счетом 2:1 на поле для крикета. А последний триумф клуба в Кубке Англии датирован аж 1968 годом. Хотя в 2008 году он добрался до полуфинала, где уступил «Портсмуту».

10-12. «Эвертон» (побед в Кубке Англии – 5, вторых мест – 8)

Последний триумф «Эвертона» в этом турнире произошел в 1995 году. Тогда в финале был обыгран «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. И это фактически последний случай, когда «ириски» вообще выиграли трофей. 25-летняя засуха преследует этот клуб по сей день. Хотя порой в «Эвертон» заходят богатые инвесторы и сильные тренеры.

7-9. «Блэкберн» (побед в Кубке Англии – 6, вторых мест – 2)

Шесть побед «Блэкберна» пришлись на границу веков: с 1884 по 1928 год. Причем три раза они выигрывали турнир в 1880-х годах. Но уже очень давно «Роверс» не преуспевают в этом турнире. В последний раз в финале они были в 1960 году, а в полуфинале – в 2007-м.

7-9. «Манчестер Сити» (побед в Кубке Англии – 6, вторых мест – 5)

Еще одно напоминание о том, что «Манчестер Сити» — клуб-новодел. Сейчас он претендует на победу во всех турнирах, где принимает участие. Но история его не так богата, на что не забывают указать фанаты клубов-конкурентов. Хотя любопытно, что «Сити» после 1969 года только два раза выиграл Кубок Англии. То есть большая часть успехов в этом турнире была давно. И именно современный «Ман Сити» знает одно из самых обидных поражений, связанное с этим турниром. Когда в финале в 2013 году «горожане» проиграли «Уигану».

7-9. «Ньюкасл» (побед в Кубке Англии – 6, вторых мест – 7)

Неплохо «сорокам» удалась первая часть 20-го века. На отрезке с 1910 по 1955 год «Ньюкасл» выиграл Кубок Англии шесть раз. И с тех пор не смог ни разу повторить успеха. В финале в последний раз «сороки» играли в 1999 году. Тогда Тедди Шерингем и Пол Скоулз забили по разу в ворота «Ньюкасла», принеся победу «Манчестер Юнайтед».

5-6. «Астон Вилла» (побед в Кубке Англии – 7, вторых мест – 4)

Времена успехов «Астон Виллы» тоже остались далеко позади. Последний триумф «вилланов» в этом турнире состоялся в 1957 году, когда был побежден МЮ на «Уэмбли». В 2000-х годах «Астон Вилла» дважды добиралась до финала: в 2000-м уступила «Челси», а в 2015-м – «Арсеналу».

5-6. «Ливерпуль» (побед в Кубке Англии – 7, вторых мест – 7)

Эта позиция кажется невысокой для такой легендарной команды. С другой стороны, можно вспомнить, что и чемпионат Англии до нынешнего года «красные» не выигрывали 30 лет. Интересно, что как раз чемпионат «Ливерпуль» выигрывали аж 19 раз, а Кубок Лиги – восемь раз, что является рекордом турнира. Но с Кубком Англии как-то не ладится. Последняя победа случилась в 2006 году. Тот финал назвали «финалом Стивена Джеррарда». «Ливерпуль» сыграл со счетом 3:3 с «Вест Хэмом» и победил в серии пенальти.

3-4. «Тоттенхэм» (побед в Кубке Англии – 8, вторых мест – 1)

Тут интересно соотношение побед с финалами, в которых команда играла. «Шпоры» выиграли восемь из девяти финалов Кубка Англии, в которых участвовали. Только в 1987 году было поражение от «Ковентри Сити» со счетом 2:3. Кажется, если эта команда добирается до финала, то уже не отпускает.

3-4. «Челси» (побед в Кубке Англии – 8, вторых мест – 5)

Всего 25 лет назад у «Челси» была только одна победа в Кубке Англии – со счетом 2:1 был обыгран «Лидс» в финале 1970 года. Однако с 1997 года «синие» победили в турнире семь раз, причем четырежды – за шесть лет в период между 2006 и 2012 годами. В последний раз этот трофей брали в 2018 году, победив МЮ со счетом 1:0 в финале.

2. «Манчестер Юнайтед» (побед в Кубке Англии – 12, вторых мест – 8)

МЮ играл в финалах Кубка Англии аж 20 раз. Пять побед из 12 пришлись на эпоху правления Алекса Фергюсона. А последняя победа случилась с Луи ван Галом в 2016 году. Тогда в финале победили «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

1. «Арсенал» (побед в Кубке Англии – 14, вторых мест – 7)

Вот почему «канониры» щеголяли в специальных футболках и всячески подчеркивали, что для них нынешняя победа стала 14-й. Потому что они – рекордсмены турнира, которые свой рекорд упрочили. А ведь такая статистика набирается не просто годами, а поколениями. Самым успешным тренером в Кубке Англии, кстати, является Арсен Венгер, который с «канонирами» брал турнир семь раз. Теперь вот и Микель Артета подхватил.