Мастера бесполезных покупок. Шейхи снова дадут денег, но проблема «Сити» в другом

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вчера, 19:00

Снова платят за футболистов огромные деньги, но «Соккер.ру» не видит в действиях МС логики.

Часто люди говорят вроде бы про других, а на самом деле – о себе любимых. Так внимательный человек может определить, что на уме у близкого человека, ведь эгоизм сопряжен с инстинктом выживания. Люди выбирают себя.

Поэтому лицемерно смотрятся попытки британцев морализировать, после того как Гвардиола стал еще одним высокооплачиваемым адвокатом «Манчестер Сити», что защищал их юридически верную победу над УЕФА в суде.

Хотя бы потому, что весь АПЛ захватила мир футбола шальными деньгами. Там нет школы, как у испанцев в 2006-2012 годах, там нет тактики, как у итальянцев 90-х имени Сакки. У англичан есть деньги, причем привозные. Они уже сомнительным личностям дворянские титулы раздают – продаются легко.

И больше всего денег у «Манчестер Сити». Но возвращаемся к тому, что человек может сам рассказать о своей проблеме. Цитата из выступлений пастора Хосепа Гвардиолы:

Самый важный отдел в клубе – скаутский. Гораздо важнее тренера или футболистов. Когда Чики Бегиристайн с коллегами делают хороший выбор, 80 % работы уже выполнено. А когда они терпят неудачу, вы тратите много времени и энергии, пытаясь исправить ситуацию. Таково мое мнение.

Хитро сказано. С одной стороны, вроде бы скромно – перевесил успех на плечи Чики, с другой – нашел крайнего, сняв с себя как раз ответственность. Впрочем, Гвардиола имеет право на убеждения, тем более, сформулировал еще одну важную мысль на тему:

Я выигрывал, потому что у меня были невероятные футболисты и отличное руководство. Я хороший тренер, но лучший… Если дать мне не такую команду, как «Манчестер Сити», не буду побеждать. Не смогу.

Теперь напомним, что на данный момент у букмекеров есть два равноценных фаворита Лиги чемпионов с одинаковыми коэффициентами – «Бавария» и «Манчестер Сити». Логично, что выбрали именно бывший и нынешний клуб Гвардиолы. Флик наладил игру немцев, а Де Брюйне держит марку «Манчестер Сити».

Вот только есть ли у клуба реальный ресурс для победы? Не допущены ли системные просчеты при скаутинге? Не будут допускать знакомые ошибки дальше? С учетом, что британцы написали – шейхи дадут Гвардиоле еще 300 млн фунтов на новичков, а Хосеп уже потратил 710 млн фунтов, суммарно получите свыше миллиарда евро всего с 2016 года!

Шейхи могут выбрасывать столько сотен миллионов, сколько считают нужным – их дело. Но грамотно ли Чики и Хосеп тратят средства благодетелей? Очевидно, что доходы в дни матчей урезаются. За счет продаж, как делает Грановская в «Челси», «Манчестер Сити» не зарабатывает. Никто ведь не оправдал их в суде, нет. Дорогущие адвокаты сослались на суровость наказания и принесли компромат на других фаворитов.

Но нас интересует именно вопрос эффективности трансферов и логики набора заявки «Манчестер Сити». У «Ливерпуля», который потратил меньше денег, логика железная. Ван Дейк был нужен и все изменил. Алиссон был нужен. Салах и Мане окупили трансферы. Фирмино – тоже, пускай его еще могут заменить на более результативного центрального форварда. Все хавбеки и запасные на своих местах, Клопп собрал гармоничную заявку.

Чего не скажешь о составе Гвардиолы. Если тренер открыто говорит, что нуждается в новичках после нескольких серий больших закупок, то логично задать вопрос. А кто ответит за все предыдущие промахи? И если никто, на каком основании можно доверять селекционерам и скаутам «Манчестер Сити» в ближайшем будущем? Может, они наоборот отпустят тех, кто мог заиграть – упустили ведь Санчо, а пригласят людей, что будут наравне с худшими новичками клуба в истории.

Когда смотришь на состав «Манчестер Сити», то первым делом не видишь людей с харизмой. А это важно, не верите – спросите Серхио Рамоса. Мастерство есть, никто не сомневается, но для победы в ЛЧ и смещения «Ливерпуля» на второе место необходимо добавить к Де Брюйне тех, кто будет не любимчиком экспертов, как Давид Силва, а человеком в стиле Роя Кина – пришел, увидел, победил. Жезус, Канселу, Родри, Ляпорт, Уокер, Менди или Отаменди попросту другие.

Видно, что Бернарду Силва – наглый, как генерал полиции, португалец не аплодировал «Ливерпулю» в чемпионском коридоре. Понятно, что Де Брюйне с характером. Зинченко и Марез могут запрыгнуть в серьезную драку на поле, если Гвардиола им доверится, ведь Александра уже убрал в глубокий запас, хотя толку от Менди мало – Бенжамен в списке тех, кто тянет «Манчестер Сити» на дно, поскольку не позволяет сформировать банду вечных чемпионов, которые готовы стабильно быть в финалах ЛЧ .

Гвардиоле еще надо пройти «Реал» для начала, а потом стоит подумать, кого не хватает? Когда слышишь, что команда, где и так достаточно крайних атакующих игроков – потеря Сане мало что изменила, приглашает Торреса из «Валенсии», то остается развести руками. Зачем им испанец? Где сильный центральный защитник уровня Ван Дейка? Какой левый бек будет правильным выбором в основу следующего сезона? Нужен ли команде другой форвард, раз Жезус и Агуэро мягкотелые и нестабильные?

Серхио ведь результативный – объясняется тем, сколько моментов создавал «Манчестер Сити» в АПЛ последние годы, не только талантами аргентинца, которые есть, но Агуэро не второй Марадона. И не второй Месси. Недавняя девушка аргентинца сейчас встречается с Марезом, и это хороший символ того, как соперники в решающих матчах обходятся с «Манчестер Сити» Агуэро — уводят у них шансы на близкое общение с кубком Лиги чемпионов.

А теперь «Ливерпуль» еще и победу в АПЛ отобрал, как уже делал «Челси» чуть раньше. У «горожан» нет характерных персонажей в достаточных количествах, потому потеря лидера раздевалки Компани и лидера тренерского штаба Артеты так сказались на «Манчестер Сити». Когда после поражения от Микеля в Кубке Англии Гвардиолу спросили, как ему работа его ученика, то он ответил: «Возможно, это мы учились у Артеты». Неплохо, что Хосеп уважает тех, с кем дружит и работает, но пора бы уже зайти в фазу Зидана или Клоппа – вести за собой мощную команду в финал ЛЧ .

А дальше Гвардиоле надо не идти на поводу у селекционеров и спортивного директора, самому четче формулировать задачи. Например, тренер «Манчестер Сити» хотел Санчеса – не взяли, хотел Ван Дейка – посчитали слишком дорогим. Точно были идеи в центр атаки, но снова упустили шанс. И идею с приглашением Месси, что витала пару лет назад, Гвардиола не додавил, хотя с Лионелем могли получить другую команду. Как и с Бускетсом – Серхио тоже пытались забрать пару лет назад, когда был свежее и моложе.

Вот и проблема «Манчестер Сити» формируется. Они соглашаются на запасные варианты и редко вовремя дожимают правильные сделки. Кулибали был нужен пару лет назад, а приехать может лишь сейчас, когда постарел и пережил с «Наполи» немало поражений. На фланги, хотя для АПЛ латерали – ключевые персоны, набрали сомнительных исполнителей. Если суммировать пару лет, то чище всех выполнял установки атакующий хавбек Зинченко, переведенный в оборону.

К Жезусу и Агуэро вагон вопросов по результативности в важнейших играх, но где ставка на нового форварда? Ее нет, Гвардиола делает вид, что все под контролем, хотя результаты в АПЛ , Кубке Англии и в плей-офф ЛЧ последних лет говорят другое. Конечно, по сумме классных матчей «Манчестер Сити» наиграл на финал Лиги чемпионов – возможно, там и окажутся. Но плей-офф в Лиссабоне будет необычным, из одного матча на стадию, поэтому не исключено, что на первый план выйдет характер.

А где его взять, если нынешний состав «Манчестер Сити» сам Гвардиола считает несовершенным? «Ливерпуль» 2019-го, «Реал» 2018-го, 2017-го, 2016-го или «Барселону» 2015 года – победителей последних турниров в ЛЧ , объединяет гармоничность и монолитность стартовых составов. Там все были на своих местах, а у «горожан» такого нет. И центральные защитники плохо провели сезон, и фланговые беки не Трент с Эндрю. И Родри не второй Бускетс, и форварды не поддержали Де Брюйне так, чтобы не повторил, а побил рекорд Тьерри Анри по ассистам.

Есть Кевин, он – великолепен, но сам по себе. Бельгиец играет так, словно его вырвали из «Реала» Зидана или из «Барселоны» Гвардиолы, где хавбеки были как раз насколько яркими, полезными и уверенными в своих действиях. Но у «Манчестер Сити» ни среди новичков последних лет, ни среди тех, кого сватают или покупают уже сегодня, таких людей больше нет. Натан Аке будет их Ван Дейком? Есть сомнения. И футболисты такие ошибки потенциальных клубов секут, потому Де Брюйне и заявил, что если бы МС дисквалифицировали, то не отказался бы пасовать на Роналду в «Ювентусе».