Мастера бесполезных покупок. Шейхи снова дадут денег, но проблема «Сити» в другом

Снова платят за футболистов огромные деньги, но «Соккер.ру» не видит в действиях МС логики.
Часто люди говорят вроде бы про других, а на самом деле – о себе любимых. Так внимательный человек может определить, что на уме у близкого человека, ведь эгоизм сопряжен с инстинктом выживания. Люди выбирают себя.
Поэтому лицемерно смотрятся попытки британцев морализировать, после того как Гвардиола стал еще одним высокооплачиваемым адвокатом «Манчестер Сити», что защищал их юридически верную победу над УЕФА в суде.
Хотя бы потому, что весь АПЛ захватила мир футбола шальными деньгами. Там нет школы, как у испанцев в 2006-2012 годах, там нет тактики, как у итальянцев 90-х имени Сакки. У англичан есть деньги, причем привозные. Они уже сомнительным личностям дворянские титулы раздают – продаются легко.
И больше всего денег у «Манчестер Сити». Но возвращаемся к тому, что человек может сам рассказать о своей проблеме. Цитата из выступлений пастора Хосепа Гвардиолы:
Самый важный отдел в клубе – скаутский. Гораздо важнее тренера или футболистов. Когда Чики Бегиристайн с коллегами делают хороший выбор, 80 % работы уже выполнено. А когда они терпят неудачу, вы тратите много времени и энергии, пытаясь исправить ситуацию. Таково мое мнение.
Хитро сказано. С одной стороны, вроде бы скромно – перевесил успех на плечи Чики, с другой – нашел крайнего, сняв с себя как раз ответственность. Впрочем, Гвардиола имеет право на убеждения, тем более, сформулировал еще одну важную мысль на тему:
Я выигрывал, потому что у меня были невероятные футболисты и отличное руководство. Я хороший тренер, но лучший… Если дать мне не такую команду, как «Манчестер Сити», не буду побеждать. Не смогу.
Теперь напомним, что на данный момент у букмекеров есть два равноценных фаворита Лиги чемпионов с одинаковыми коэффициентами – «Бавария» и «Манчестер Сити». Логично, что выбрали именно бывший и нынешний клуб Гвардиолы. Флик наладил игру немцев, а Де Брюйне держит марку «Манчестер Сити».
Вот только есть ли у клуба реальный ресурс для победы? Не допущены ли системные просчеты при скаутинге? Не будут допускать знакомые ошибки дальше? С учетом, что британцы написали – шейхи дадут Гвардиоле еще 300 млн фунтов на новичков, а Хосеп уже потратил 710 млн фунтов, суммарно получите свыше миллиарда евро всего с 2016 года!
Шейхи могут выбрасывать столько сотен миллионов, сколько считают нужным – их дело. Но грамотно ли Чики и Хосеп тратят средства благодетелей? Очевидно, что доходы в дни матчей урезаются. За счет продаж, как делает Грановская в «Челси», «Манчестер Сити» не зарабатывает. Никто ведь не оправдал их в суде, нет. Дорогущие адвокаты сослались на суровость наказания и принесли компромат на других фаворитов.
Но нас интересует именно вопрос эффективности трансферов и логики набора заявки «Манчестер Сити». У «Ливерпуля», который потратил меньше денег, логика железная. Ван Дейк был нужен и все изменил. Алиссон был нужен. Салах и Мане окупили трансферы. Фирмино – тоже, пускай его еще могут заменить на более результативного центрального форварда. Все хавбеки и запасные на своих местах, Клопп собрал гармоничную заявку.
Чего не скажешь о составе Гвардиолы. Если тренер открыто говорит, что нуждается в новичках после нескольких серий больших закупок, то логично задать вопрос. А кто ответит за все предыдущие промахи? И если никто, на каком основании можно доверять селекционерам и скаутам «Манчестер Сити» в ближайшем будущем? Может, они наоборот отпустят тех, кто мог заиграть – упустили ведь Санчо, а пригласят людей, что будут наравне с худшими новичками клуба в истории.
Когда смотришь на состав «Манчестер Сити», то первым делом не видишь людей с харизмой. А это важно, не верите – спросите Серхио Рамоса. Мастерство есть, никто не сомневается, но для победы в ЛЧ и смещения «Ливерпуля» на второе место необходимо добавить к Де Брюйне тех, кто будет не любимчиком экспертов, как Давид Силва, а человеком в стиле Роя Кина – пришел, увидел, победил. Жезус, Канселу, Родри, Ляпорт, Уокер, Менди или Отаменди попросту другие.
Видно, что Бернарду Силва – наглый, как генерал полиции, португалец не аплодировал «Ливерпулю» в чемпионском коридоре. Понятно, что Де Брюйне с характером. Зинченко и Марез могут запрыгнуть в серьезную драку на поле, если Гвардиола им доверится, ведь Александра уже убрал в глубокий запас, хотя толку от Менди мало – Бенжамен в списке тех, кто тянет «Манчестер Сити» на дно, поскольку не позволяет сформировать банду вечных чемпионов, которые готовы стабильно быть в финалах ЛЧ.
Гвардиоле еще надо пройти «Реал» для начала, а потом стоит подумать, кого не хватает? Когда слышишь, что команда, где и так достаточно крайних атакующих игроков – потеря Сане мало что изменила, приглашает Торреса из «Валенсии», то остается развести руками. Зачем им испанец? Где сильный центральный защитник уровня Ван Дейка? Какой левый бек будет правильным выбором в основу следующего сезона? Нужен ли команде другой форвард, раз Жезус и Агуэро мягкотелые и нестабильные?
Серхио ведь результативный – объясняется тем, сколько моментов создавал «Манчестер Сити» в АПЛ последние годы, не только талантами аргентинца, которые есть, но Агуэро не второй Марадона. И не второй Месси. Недавняя девушка аргентинца сейчас встречается с Марезом, и это хороший символ того, как соперники в решающих матчах обходятся с «Манчестер Сити» Агуэро — уводят у них шансы на близкое общение с кубком Лиги чемпионов.
А теперь «Ливерпуль» еще и победу в АПЛ отобрал, как уже делал «Челси» чуть раньше. У «горожан» нет характерных персонажей в достаточных количествах, потому потеря лидера раздевалки Компани и лидера тренерского штаба Артеты так сказались на «Манчестер Сити». Когда после поражения от Микеля в Кубке Англии Гвардиолу спросили, как ему работа его ученика, то он ответил: «Возможно, это мы учились у Артеты». Неплохо, что Хосеп уважает тех, с кем дружит и работает, но пора бы уже зайти в фазу Зидана или Клоппа – вести за собой мощную команду в финал ЛЧ.
А дальше Гвардиоле надо не идти на поводу у селекционеров и спортивного директора, самому четче формулировать задачи. Например, тренер «Манчестер Сити» хотел Санчеса – не взяли, хотел Ван Дейка – посчитали слишком дорогим. Точно были идеи в центр атаки, но снова упустили шанс. И идею с приглашением Месси, что витала пару лет назад, Гвардиола не додавил, хотя с Лионелем могли получить другую команду. Как и с Бускетсом – Серхио тоже пытались забрать пару лет назад, когда был свежее и моложе.
Вот и проблема «Манчестер Сити» формируется. Они соглашаются на запасные варианты и редко вовремя дожимают правильные сделки. Кулибали был нужен пару лет назад, а приехать может лишь сейчас, когда постарел и пережил с «Наполи» немало поражений. На фланги, хотя для АПЛ латерали – ключевые персоны, набрали сомнительных исполнителей. Если суммировать пару лет, то чище всех выполнял установки атакующий хавбек Зинченко, переведенный в оборону.
К Жезусу и Агуэро вагон вопросов по результативности в важнейших играх, но где ставка на нового форварда? Ее нет, Гвардиола делает вид, что все под контролем, хотя результаты в АПЛ, Кубке Англии и в плей-офф ЛЧ последних лет говорят другое. Конечно, по сумме классных матчей «Манчестер Сити» наиграл на финал Лиги чемпионов – возможно, там и окажутся. Но плей-офф в Лиссабоне будет необычным, из одного матча на стадию, поэтому не исключено, что на первый план выйдет характер.
А где его взять, если нынешний состав «Манчестер Сити» сам Гвардиола считает несовершенным? «Ливерпуль» 2019-го, «Реал» 2018-го, 2017-го, 2016-го или «Барселону» 2015 года – победителей последних турниров в ЛЧ, объединяет гармоничность и монолитность стартовых составов. Там все были на своих местах, а у «горожан» такого нет. И центральные защитники плохо провели сезон, и фланговые беки не Трент с Эндрю. И Родри не второй Бускетс, и форварды не поддержали Де Брюйне так, чтобы не повторил, а побил рекорд Тьерри Анри по ассистам.
Есть Кевин, он – великолепен, но сам по себе. Бельгиец играет так, словно его вырвали из «Реала» Зидана или из «Барселоны» Гвардиолы, где хавбеки были как раз насколько яркими, полезными и уверенными в своих действиях. Но у «Манчестер Сити» ни среди новичков последних лет, ни среди тех, кого сватают или покупают уже сегодня, таких людей больше нет. Натан Аке будет их Ван Дейком? Есть сомнения. И футболисты такие ошибки потенциальных клубов секут, потому Де Брюйне и заявил, что если бы МС дисквалифицировали, то не отказался бы пасовать на Роналду в «Ювентусе».
Гвардиола и Бегиристайн не создали клуб, куда выстраивается очередь из чемпионов, а вот кадровых ошибок сделали немало. «Манчестер Сити» потратил за все сезоны с Хосепом 788 млн евро, а этим летом дойдут до миллиарда без гарантий реальных побед, коими будут лишь европейские. Когда ПСЖ берет Мбаппе, то все понятно, когда «Ювентус» подписывает Роналду – все очевидно, а Гвардиола без Месси в своем составе Лигу чемпионов никогда не брал. Может, в этом ошибка? Стоило тратить деньги не на просто классных ребят, а на чемпионов по духу?
английский клуб многие называют лучшим клубом мира по постановке игры....кем называют ювентус вы все прекрасно знаете....и какой футбол им поставил сарри тоже видите....
по трофеям за этот период....у сити их восемь....у ювентуса их семь....но если у ювентуса были бы в соперниках челси , ливерпуль или юнайтед....который даже в кризисе обыгрывал туринцев у них же дома....то трофеев там было бы в разы меньше....
два клуба с примерно одинаковыми тратами....что в статье и оценивается как главное заправило....и на голову сити эффективнее....если статья его критикует....то какими словами тогда будет описан ювентус ????.....
английский клуб многие называют лучшим клубом мира по постановке игры....кем называют ювентус вы все прекрасно знаете....и какой футбол им поставил сарри тоже видите....
по трофеям за этот период....у сити их восемь....у ювентуса их семь....но если у ювентуса были бы в соперниках челси , ливерпуль или юнайтед....который даже в кризисе обыгрывал туринцев у них же дома....то трофеев там было бы в разы меньше....
два клуба с примерно одинаковыми тратами....что в статье и оценивается как главное заправило....и на голову сити эффективнее....если статья его критикует....то какими словами тогда будет описан ювентус ????.....
а так конечно кдб - ведущий игрок мс
а так конечно кдб - ведущий игрок мс