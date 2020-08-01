«Арсенал» выиграл Кубок, но у «Челси» есть вопросы к арбитру

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вчера, 22:27

«Соккер.ру» отмечает, что Артета связал футболистов Лэмпарда. Но и рефери повлиял на игру.

5 наблюдений об игре «Арсенала»

1. Артета играет от соперников

Испанец делал комплименты «Челси» до игры, но снова хорошо изучил соперника, как и в полуфинале с «Манчестер Сити». Конечно, «канониры» пользовались грубыми ошибками соперника, но так было и против «Ливерпуля». Микель не случайно находился в штабе Гвардиолы – понятно, кто помогал выделять слабые зоны у оппонентов. «Арсенал» играл с учетом «Челси», потому команде Лэмпарда и было настолько сложно.

2. Обамеянга точно нельзя терять

Не то чтобы откровение, но Пьер-Эмерик снова показал, что делает разницу. Обамеянг стартовал со своей половины поля, и хотя ему немало лет, добежал и спровоцировал Аспиликуэту на фол, заработав пенальти. Одиннадцатиметровый чистый, как и его исполнение. А второй гол – маленький шедевр. До матча правильно отмечали – когда есть такой парень, как Обамеянг, игру можно развернуть одним моментом. А выиграть – двумя.

3. Защита «канониров» не привезла

А могла! Конечно, на первых минутах была ошибка, но скорее из-за резкости Пулишича и ляпа опорников. Защита имени Давида Луиса позволила редко вступать в игру голкиперу Дамиану Мартинесу, который давно ждал такого финала и мечтал пригласить на трибуны родственников – сожалеет, что не получилось. Но и после того как Артета перестроился, оборона «Арсенала» не стала ошибаться чаще.

4. «Арсенал» сыграл аритмично

Не забывайте, что команды уставшие – насыщенный отрезок АПЛ позади. Не удивительно, что «Арсенал» на старте таймов был незаметным, а потом посыпался. И можно было выжидать, особенно после второго мяча Пьера-Эмерика и удаления. Если бы пропустили – ходили бы пешком в овертайме, но удалось сохранить ворота в неприкосновенности до конца добавленного рефери времени.

5. Трио атаки — органичное

Пепе рядом с Ляказеттом, что играет роль Фирмино, смотрится лучше, чем раньше. И Обамеянгу с левого фланга удобно врываться в штрафные. Когда Пьер-Эмерик играет по центру, к нему приковано больше лишнего внимания. А так капитан «Арсенала» получает достаточно свободного пространства или времени, чтобы показать себя. Конечно же, финал выиграли благодаря индивидуальному классу Обамеянга, но не только из-за него. Трио атаки теперь грамотнее двигается.

5 наблюдений об игре «Челси»

1. Успех Пулишича — индивидуальный

После первых атак «Челси» важно было отметить, что команда Лэмпарда не играла хорошо. Классно между линиями прятался конкретно Пулишич. Хотя когда Кристиан работает на своей половине поля, или когда его начинают поджимать – получается хуже. Но в дебюте американцу дали разгуляться, сам разогнал атаку и сам ее завершил после красивой скидки.

2. Обороной «Челси» не руководят

Изнутри, с поля. Аспиликуэта скорее тот, что пытается исправить чужие ошибки, а не исключает их появление. Но Сезар сегодня заработал пенальти (повезло, что не был удален – все-таки Обамеянга не лишили удара по пустому углу, на вираже потерял позицию), а потом травмировался. Появившийся Кристиансен, как и Зума или Рюдигер – часть проблемы. И старичок Кабальеро – не ее решение. «Челси» нужен ведущий центральный защитник, не только основной вратарь уровня Тер Штегена.

3. Лэмпард не пользовался хавами

Ковачич и Жоржиньо могут откатать мяч лучше, чем Себальос (тонкий, но не второй Хави по напору) и Джака (угловатый, не может играть в короткий пас так четко и чисто), однако Лэмпард не смог настроить линию прессинга так, чтобы стартовое высокое давление сохранить после перерыва. «Челси» забирал мяч, но уступал в игре – не подчеркнули свободные зоны у «Арсенала».

4. Травмы подкосили «Челси»

Когда теряешь своего Обамеянга – игрока, что все может сделать сам, как Пулишич, то сразу становится сложнее. Когда теряешь опытного ветерана Аспиликуэту – риск, что твоего защитника легко обыграют с места, выше. Педро тоже не смог доиграть до финального свистка, похоже, повредил плечо или ключицу. Лэмпарда подкосили сегодня травмы, не только нелепое удаление, о котором чуть ниже.

5. Перестроиться не получилось

Перемены в составе во втором тайме были, но как не реализовал Пулишич свой второй полумомент – так и не было ярких подходов с конкретикой. Конечно, если бы в концовке Педро заработал опасный штрафной, можно было помечтать, но Виллиана на поле не было. «Челси» не сумел перестроиться так, чтобы «Арсенал» испугался.

5 выводов по финалу

1. Быстрый гол расслабил «Челси»

Гол это всегда классно, ведь можно было не реализовать тот момент, но «Арсенал» пошел бы вперед, независимо от дебюта. Но было видно, что «Челси» поймали на удочку Артеты – формальным гостям финала показалось, что «канониров» можно взять «тепленькими». И это была наивная ошибка, что стоила трофея.

2. «Арсенал» нашел слабину у соседа

В схемах «3-4-3» вроде бы оба полуфланга закрыты – крайний центральный защитник страхует латераля. Но если речь о Джеймсе, который не помогал Аспиликуэте, располагаясь высоко по схеме, на уровне хавбеков, то можно надавить и получить пользу. Обамеянг атаковал по естественной траектории, но Мэйтленд-Найлз, Пепе, а потом разок даже Бельерин оказывались в зоне левого инсайда сознательно.

3. С мячом «Челси» не впечатлил

На старте второго тайма «канониры» отдали мяч соседям, а толку? Жиру, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Джеймс и Абрахам – все, кто участвовал в атаках, кроме Пулишича и Педро, провалили этот поединок. Хотя по владению получили 40 на 60 % в пользу «Челси», по точным ударам счет 3:3. У команды Лэмпарда почти не было явных моментов, более того – по сумме ударов проиграли 11:9. Команда без мяча – «Арсенал», контролировала матч на ключевых отрезках.

4. Арбитр ошибся с удалением

Можно поспорить, где именно сыграл руками вратарь «Арсенала», когда вышел к линии – ноги были за штрафной, а по рукам надо смотреть повтор. Также повтор показал, что против Педро сфолили перед штрафной площадью – судья лишил «Челси» штрафного. А если бы в правилах VAR не было глупейшего ограничения – почему-то рефери с повторами не может помочь главному судье, когда считает нужным, то Энтони Тэйлор не допустил бы грубую ошибку. После перерыва Ковачич точно не фолил против Джаки – удалили хорвата зря, соперник симулировал. На 73-й минуте судья помог «Арсеналу». Это ошибка, что упростила концовку для победителя.

5. Артета тоже герой финала

Лэмпарду мешала тактика «Арсенала», мешала грамотно, по капле, медленно, изнуряющее. Волевая победа «канониров» заслуженная, хотя есть вопросы по судейству или отдельным мелким моментам. Но эти вопросы не к победителю. Артете вручили ужасную команду, которую Эмери загнал в яму. А молодой испанец в результате прошел «Манчестер Сити» и обыграл «Челси» в финале. Микель – герой финала, поскольку его команда изменилась. Конечно, «Арсенал» немного остался собой – Обамеянг сломал Кубок Англии, поскольку уронил. И это тоже символично, в стиле «канониров».

Но рациональные подопечные Микеля успешнее тех, что были раньше. Артета точно переиграл невезучего Лэмпарда, а Обамеянг дважды озадачил защиту «Челси», чего хватило.