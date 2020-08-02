Бахрейн бросил вызов Катару в чемпионате Франции. В Париже будут новые герои?

1596358903

вчера, 12:01

«Соккер.ру» о продолжении соперничества стран-соседей в необычном формате.

И Катар, и Бахрейн расположены в Персидском заливе. Катар на материке, а Бахрейн — на островах. Обе монархии весьма успешны в экономическом отношении благодаря месторождениям нефти. Однако две страны очень малы. На политической карте мира их непросто найти. Нужно прочитать ссылку с цифрами и только потом найти соответствующую цифру между Саудовской Аравией и Ираном.

Страны поддерживают хорошие отношения (в отличие от Саудовской Аравии и Катара), что не мешает им мериться, сами знаете, чем. Бахрейн гордится этапом «Формулы-1», Катар сумел всеми правдами (а злые языки утверждают, что и неправдами) заполучить чемпионат мира по футболу. Который хоть и является событием разовым, но куда более престижным, чем проводимый регулярно Гран-при Бахрейна. Ещё один предмет гордости королевства Катар — «Пари Сен-Жермен», который после прихода ближневосточных хозяев с их бешеными деньгами превратился из хронического больного французского футбола — в гегемона и бессменного чемпиона, а также собирателя иных домашних трофеев. С международными вершинами парижанам пока не везёт. Во Франции ПСЖ мало кто любит, кроме его болельщиков. Но это уже вторично. А первично то, что скромный по территории Катар смог подмять под себя клубный футбол большой футбольной страны.

Бахрейн девять лет смотрел на все эти успехи, копил деньги, собирался с духом и вот, наконец, созрел. Во время пандемии коронавируса представители королевской семьи Бахрейна решились. Приобрели пакет акций одного французского клуба (20%). Но самое главное, какой именно клуб выбрали носители бахрейнской короны, выступающий в Лиге 2 ФК «Париж». Интересный выбор. Вложись новые инвесторы в клуб Лиги 1, успех был более близким и более реальным. Но, видимо, в Бахрейне не ищут лёгких путей, поэтому решили взяться за не самый сильный клуб Лиги 2. Зато парижский.

«Соккер.ру» уже писал о «Париже» прошлой осенью. Поэтому только самое основное о том, как связаны «Париж» и «Пари Сен-Жермен». В 1969 году в столице Франции был создан клуб. Но ему нужно было как можно быстрее вскарабкаться наверх по пирамиде французского футбола. Поэтому новый коллектив объединили с клубом Д-2 «Стад Сен-Жермен». Таким образом, клубу из Сен-Жермена была уготована роль суррогатной матери, с которой он справился. «Пари Сен-Жермен» очень быстро оказался в элите, и надобность во второй составляющей отпала. Но в плане случился сбой. «Пари Сен-Жермен» никуда не делся, просто появился ещё и «Париж», который оказался менее успешным.

Конечно, «синие волки», как называют во Франции «Париж», пытались что-то изменить. Например, в середине 80-х объединились с другим столичным клубом — «Расингом». Проект обещал быть очень громким. Привлекли сильных игроков (таких звёзд, как немец Пьер Литтбарски и уругваец Энцо Франческоли, из ПСЖ вытащили лидера — Луи Фернандеса). Но «Расинг» быстро пришёл в негодность, «Париж» снова откололся и продолжил одиночное плавание. Или хождение по мукам, ибо о существовании «синих волков» стали забывать даже во французской столице.

Но нашёлся добрый человек по имени Пьер Ферраччи, который приобрел клуб. «Париж» выбрался в Лигу 2. Более того, в сезоне-2018/19 он чуть было не пробился в элиту. Сошёл в дополнительном турнире. Однако следующий сезон парижане едва не провалили. Долго сидели в зоне вылета и сумели выбраться из неё незадолго до пандемии коронавируса. На момент досрочного завершения сезона «синие волки» оказались на семнадцатом месте, что и спасло их от понижения в классе.

«Париж» остался в Лиге 2, но и проблемы никуда не делись. Даже усугубились. Пандемия больно ударила по карману и банковским счетам главного инвестора, поэтому Пьер Ферраччи был вынужден продать часть акций. И тут, как рояль в кустах, появился фонд «Explore Bahrain», принадлежащий королевской семье. Пока он выкупил 20% акций. Но доля ближневосточных хозяев будет увеличиваться. Как и бюджет «Парижа», который сразу вырастет на 35%.

Перед клубом поставлена задача — выйти в Лигу 1. Не сразу, за три года. Торопиться не надо. Но и медлить тоже. Иначе их королевские высочества могут остыть к новой игрушке. Но что-то подсказывает, что в Лиге-1 будет два парижских клуба. А значит, два ближневосточных королевства смогут продолжить свой спор.

Насколько успешным окажется «Париж»? Трудно судить. Деньги на поле не выпустишь, да и болельщиков на них не купишь. Поэтому предстоит кропотливая работа и по укреплению состава, и по раскрутке «синих волков». И неизвестно, что ещё труднее. За долгие годы пребывания на задворках клуб успел растерять болельщиков. Надо вербовать новых. А как их наберёшь в городе, где правит чемпион. Примерно, как в Санкт-Петербурге. Где вытащить «Динамо» можно, а раскрутить и сделать его конкурентом «Зенита» — нет. Конечно, есть в Париже те, кто отвернулся в ПСЖ после прихода катарского шейха Нассера с его большим кошельком. Но большинство из них уже отбросило чистоплюйство и вернулось на трибуны «Парк де Пренс». Переманить идейных, брезгующих деньгами заморских богачей тоже непросто. Для них, как пели, кажется в Камеди Клаб: «Катар? Бахрейн? Да не один ли хрен». Пойти по пути питерского «Динамо» и перевезти команду куда-нибудь в Антиб или Сен-Тропе? Можно, но зачем тогда было покупать парижский клуб. При желании можно оживить некогда славный «Канн». Или приобрести, например, «Ниццу» и бросить перчатку шейху Нассеру уже через год.

Но сама ситуация, согласитесь, интересная. Посмотрим, насколько успешным будет «Париж» и насколько последовательные будут его совладельцы. Как показывает практика, приход богатого щедрого дяди ещё не гарантирует процветания.