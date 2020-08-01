Клуб Ибры плетётся в середине, лидер — команда, созданная школьниками. Изучаем ситуацию в Аллсвенскан

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вчера, 19:31

«Соккер.ру» рассказывает о положении дел в чемпионате Швеции.

Одни национальные чемпионаты уже закончились, другие только собираются стартовать. А первенство Швеции уже приближается к экватору. Одиннадцать туров из тридцати уже сыграны. И Кубок страны разыгран.

Швеция — одна из немногих стран, которая не вводила жёстких ограничений из-за пандемии коронавируса. Однако старт Аллсвенскан, запланированный на 4 апреля, был отложен. Турнир начался только 14 июня. Чемпионат проходит в бешеном темпе. Матчи проходят через два-три дня. Однако климатические условия обязывают. Лучше ударно поработать летом, пока тепло и поля в хорошем состоянии, да и еврокубков нет, чем загнать себя осенью.

Чемпионат Швеции, как известно, проводится по схеме весна-осень. Однако розыгрыш Кубка проходит по иной схеме. На прошлой неделе определился его новый владелец. Матчи группового этапа прошли в феврале-марте, ещё до пандемии. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал уместились в месяц с небольшим — с 25 июня по 30 июля. В решающем матче сошлись два гранда — «Гётеборг» и «Мальмё». «Ангелы» из Гётеборга 15 раз завоёвывали трофей, на счету «небесно-голубых» 19 победных финалов.

Встреча проходила на стадионе «Уллеви» в Гётеборге. Ввиду схожести цветовых гамм двух клубов, «Мальме» пришлось играть не в традиционной форме, а в коричневой. Однако «небесно-голубые» даже в коричневом одеянии чувствовали себя неплохо и были близки к победе в основное время. Ула Тойвонен, вернувшийся в «Мальмё» после одиннадцатилетних странствий по миру, забил мяч за пять минут до перерыва. Но «Гётеборг» спасся за четыре минуты до окончания основного времени благодаря голу Патрика Карлссона-Лагемира. Победу «ангелам» принёс 36-летний Александр Форнеруд, поигравший и в Германии, и в Италии, и во Франции. «Гётеборг» взял свой шестнадцатый Кубок и сыграет в Лиге Европы. Лига чемпионов подопечным шведского иранца Пойя Асбахи не светит. В Аллсвенскан «ангелы» плетутся на одиннадцатом месте.

В Швеции существует большая «тройка» клубов. Даже две больших «тройки». В Стокгольме считают, что трио грандов должно выглядеть так — АИК , «Гётеборг» и «Мальмё». Но если брать объективные показатели, — количество чемпионских титулов, то «тройка» должна выглядеть так — «Мальмё» — 23 победы в чемпионате, «Норрчёпинг» и «Гётеборг» по 13. АИК с шестью чемпионствами вообще делит с «Эльфсборгом» 6-7 места в табели о рангах. Столичный «Юргорден» 8 раз становился чемпионом, а «Хельсингборг» — 7. Если учитывать призовые места, то АИК всё равно только четвёртый после «Мальмё», «Гётеборга» и «Норрчёпинга».

Но вернёмся в день сегодняшний. Схватка за чемпионский титул разгорается между «Норрчёпингом» и «Мальмё». «Норрчёпинг», созданный в 1987 году двумя школьниками и имеющий весьма оригинальные прозвища «товарищи» и «Пекин», захватил лидерство во втором туре и пока не отдаёт его никому. «Мальмё» несколько засиделся на старте, но потом выбрался на второе место и идёт в двух очках от лидера. Ещё на два очка отстаёт «Эльфсборг», в спину которому дышит «Хэккен». Все четыре коллектива лишь по одному разу покинули поле побеждёнными. И борьба за единственную путёвку в Лигу чемпионов-2021/22 разгорится между ними. Ещё две команды сыграют в следующем году в новорожденной Лиге конференций. А в следующей Лиге Европы выступит обладатель уже следующего Кубка страны.

«Норрчёпинг», за который в прошлом году играл спартаковец Джордан Ларссон, в прошлом году был пятым. Сейчас «товарищи» прилично разогнались. Что несколько удивительно. Состав у них далеко не чемпионский. Вратарь Исак Петтерсон и нападающий Кристофер Ниман ещё не стали постоянными игроками сборной Швеции. «Норрчёпинг», скорее, команда на вырост. Посмотрим, хватит ли у «Пекина» сил бороться за победу в чемпионате. Повторяю, летом команды играют через каждые два-три дня. А это и нагрузка, и риск получить травму.

В «Мальмё» зимой сменился тренер. Известный в прошлом датский нападающий Йон Даль Томассон ради такого случая отказался от должности второго тренера своей национальной сборной. Также зимой состав пополнили два сильных нападающих. Про 33-летнего Улу Тойвонена вы уже знаете. Второй это Исаак Кисе Телин, одолженный у «Андерлехта». Нападающий сборной Швеции, не игравший дома пять лет, лихо взялся за дело. В текущем сезоне он забил уже семь мячей. Столько же у лидера «товарищей» Нимана.

Возможно, «Мальмё» мечтал о другом возвращенце. О Златане Ибрагимовиче. Однако самый известный шведский футболист не только не захотел примерить вновь небесно-голубую майку. Златан совершил святотатство с точки зрения болельщиков самого титулованного клуба страны — купил пакет акций враждебного «Хаммарбю». С тех пор статуя Ибрагимовича, воздвигнутая в Мальмё, несколько раз подвергалась нападению фанатов.

«Мальмё» несколько задержался на старте. Издержки перемен в межсезонье — новый тренер, вернувшиеся из дальних странствий нападающие. Опять же кубковая кампания, завершившаяся неудачно. Но постепенно «небесно-голубые» набирают ход и поборются за чемпионство. Однако первая встреча с «Норрчёпингом», прошедшая в Мальмё, завершилась вничью, поэтому некоторое преимущество у нынешнего лидера.

Смогут ли «Эльфсборг» и «Хаккен» составить конкуренцию двум первым командам? Как и чемпион страны «Юргорден»? Теоретически да. На практике — вряд ли. «Юргордену» вообще мало что светит, его отставание от лидера уже семь очков. «Эльфсборг» — на четыре. Вроде бы немного, но по подбору игроков «жёлтые» уступают и «Норрчёпингу», и «Мальмё». Особенно второму.

Проваливает сезон «королевский клуб» — АИК . Клуб плетётся на двенадцатом месте, в трёх очках от зоны вылета. Пришлось сменить тренера. Неделю назад Рикард Нурлинг был отправлен в отставку, и только в пятницу исполняющим обязанности назначили Бартоша Гржелака.

Ещё один столичный коллектив «Хаммарбю», к которому теперь имеет отношение Златан Ибрагимович, расположился в серединке — на восьмом месте. Возможно, показатели были бы лучше, если бы Златан играл не в «Милане», а в собственном клубе. Основания были. Во время коронавирусной паузы Ибрагимович поддерживал форму в «Хаммарбю». Но в итоге Златан снова очутился в «Милане» и хочет там остаться ещё на год. Увидим ли легенду шведского футбола в бело-зелёной футболке, не знаю. Учитывая вечную молодость Златана, не стоит исключать подобной возможности.