Мюллер, Неймар и Дембеле – герои недели. Но не только атака важна для успеха в ЛЧ

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16 августа 2020, 20:59

О них говорят в предпоследнюю очередь, но «Соккер.ру» отмечает важность футболистов, загнанных в тень.

Рамоса не было, Варан был – «Реал» спекся

Рафаэль извинился за две результативные ошибки в матче против «Манчестер Сити», чем лишний раз подчеркнул важность именно центральных защитников в современном футболе. Без этих ляпов даже МС с их количеством моментов было бы сложнее. А защитники «Лиона» ошибались, но не привозили – Гвардиола покинул ЛЧ . А вот у ворот Эдерсона оборонцы «Сити» сыграли странно – теряли позиции, допускали контратаки, это сказалось на результате.

При этом о центральных защитниках в мире крутых вратарей, ярких латералей, результативных вингеров, милых опорников (вроде Канте) и ярких плеймейкеров (вроде Де Брюйне) говорят в последнюю очередь. Или предпоследнюю – иногда последними вспоминают опорников. Но каким будет «Реал» без того же старины Рамоса? Серхио, так уж вышло, пропустил не только ответный поединок против «Сити», но и второй матч против «Аякса» в прошлом сезоне.

После победы 1:2 в Амстердаме, когда защитник вел за собой, «Реал» получил унизительное домашнее поражение 1:4 дома. Голландцы ликовали, Варан и Начо не стали парой, которая остановила все атаки Зиеша, Нереса и Тадича. Центральный защитник может быть вожаком команды, доказывает это не только Рамос. А если такого человека нет – в тройке Гарсии, Фернандиньо и Ляпорта не нашлось цементного Ван Дейка, то Корне забьет очередной гол МС , а Дембеле ото всех убежит.

Каждой команде нужен собственный Ван Дейк

Вирджил есть только у Клоппа, но поверьте – многие клубы предлагали голландцу улучшенные контракты за последние годы. Но всем отказал, ведь «Ливерпуль» заходил в финалы ЛЧ и выиграл АПЛ . Ван Дейк, даже если играет просто хорошо, а не великолепно, добавляет солидности в защитные расчеты Юргена. Следовательно, получаете не просто классный состав, а оборону, где каждый на своем месте. Только если нет пробоины в тылу, но есть человек с первым пасом, можно смело отпускать сразу двух латералей в атаку, так делает Юрген.

Высокий прессинг и смелая игра в опорной зоне тоже растет из действий Ван Дейка. Конечно, один Вирджил не всегда спасет – проскакивали индивидуальные ошибки, хотя уже после завоевания титула в АПЛ . Также есть результат против «Атлетико». Но согласитесь, что без голландца «Ливерпуль» был другим. Матип или Гомес настолько крутые, поскольку рядом есть человек, на которого можно опереться. Тактика Клоппа в защите стоит на плечах двух титанов – Алиссона и Ван Дейка. Оба важны, ведь если бразилец не может играть, то Вирджилу сложнее.

Но Ван Дейк настолько хладнокровен в жизни и на поле, что именно он – первый, кто из крутого «Ливерпуля» сделал чемпионский. Зря не отдали ему «Золотой мяч-2019», полностью заслужил. И понятное желание каждого клуба найти своего Вирджила. Прямо сейчас «Барселона» перебирает защитников, чтобы найти нового лидера обороны, а «Манчестер Сити» готов переплатить за Кулибали, чтобы получить надежного понятного человека в штрафной площади Эдерсона.

«Ювентус» тоже страдает из-за ошибок защитников

Почему Бентанкур – центральный хавбек, делал подкат в своей штрафной площади против «Лиона»? Где были центральные защитники «Ювентуса»? Почему у Щесны так много работы в Серии А, откуда все эти сэйвы и удары? Почему «Лион» забил в двух матчах? Еще в прошлом сезоне «Ювентусу» достался «Аякс». Команда, которую через год остановил «Хетафе». Но даже золотой стартовый состав голландцев вылетел от Лукаса Моуры.

А «Ювентус» бездарно провел поединки против «Аякса», уже зная о судьбе «Реала» в плей-офф. Во многом из-за качества игры в защите. Щесны – не Алиссон, Бонуччи и Кьеллини уже не те, что раньше. А новичок (как раз из «Аякса») Де Лигт пока не второй Ван Дейк по опыту и умению строить вокруг себя целую команду. Буффон остается без «ушастого», поскольку «Ювентус» ошибался в защите против «Лиона» в двух матчах подряд. По той же причине вылетел еще один фаворит – «Манчестер Сити».

Чаще молодых забивают старые нападающие

Еще один важный момент при разговоре о роли центральных защитников. Игроки высокого класса в этом амплуа соседствуют с клоунами, хотя иногда в одном человеке живет чемпион – Давид Луис выдавал матчи не только в стиле Мальдини, но и цирковые номера. Но обратите внимание, кто геройствует в топ-5 в этом сезоне в атаке, прежде чем ругать центральных защитников.

Итак, в рейтинге «Золотой бутсы» видим Иммобиле (31 год), Левандовски (скоро 32), Роналду (35), Месси (33), Варди (33) и Обамеянга (31 год). Холанд и Мбаппе разбавили компанию, но перекос в сторону опытных форвардов очевиден. Без ошибок защитников не было бы футбола – остались бы без голов, все матчи завершались бы 0:0. Но, как видите, чаще самые опытные форварды уходящих поколений знают, как ломать защиту стабильно.

Получается, новые центральные защитники крутые, просто Роналду, Месси, Левандовски, Иммобиле и Обамеянг – еще круче. Да и старт Ибрагимовича в Серии А напомнил – пока именно старики лучше знают, как обманывать защитников. Но это если берем глобально, то шансы обыграть оборону именитого соперника получают многие клубы, ведь надо отметить старение защитников – Тьяго Силва, Бонуччи, Рамос и Пике скоро закончат карьеры.

От «Барселоны» до МЮ – все зависят от центрбеков

Вышибить фаворита Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» из турнира могут Магуайр и Линделеф – если допустят ошибки против «Севильи» сегодня. Вышибить «Барселону» из Лиги чемпионов смогла игра защитников в стиле Ливерпуля или Рима. Невнимательность в защите подводила каталонцев не раз задолго до позора против «Баварии», ругали и напарников Пике и самого Жерара.

А ведь были времена, когда даже Яя Туре или Маскерано вынужденно играли в центре у «Барселоны», но сохранялась структура. Как раз о структуре и умении не паниковать важно говорить. У «Лиона» не выдающиеся защитники, но у Руди Гарсия есть вожак обороны – опытный бразилец Марсело, поэтому выдерживают давление грандов. У «Баварии» в центре обороны есть великолепный по сезону Алаба – не смотрите на автогол, Давид крут.

О защитниках надо говорить, ведь гляньте на список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ . Неймар, Мюллер и Дембеле из атаки, только Упамекано из обороны. При этом если бы Кимпембе и Силва сыграли слабее против «Аталанты» — ПСЖ не хватило бы двух голов. Если бы Пике и Ленгле провели игру мирового уровня – «Бавария» могла пропустить бы парочку от Суареса и Месси, парочку бы забить и получили бы совершенно другой поединок, а не 2:8.

Также очевидно, что ошибки защиты «Атлетико» повлияли на результат матча с «Лейпцигом», идеальная игра обороны Облака завела бы Симеоне минимум к серии пенальти. И причина вылета «Манчестер Сити» понятная – Стерлинг мог мазать, сколько угодно, если бы Эдерсон вчера не пропускал ни разу. Гвардиола уже выложил дикие деньги на оборонцев, но ему нужны новые и новые люди, нынешние не справляются. Все команды в четвертьфиналах пропускали, в двух случаях была разница в один мяч, а в шок поверг полный провал «Барселоны» в защите.