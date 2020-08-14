Битва «Барселоны» и «Баварии». Соберите идеальную основу! 

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вчера, 16:04

«Соккер.ру» сегодня попытается командное мастерство в футбольной битве гигантов противопоставить индивидуальному.

Тактически коллектив Флика превосходит команду Сетьена по сумме всех матчей сезона. Поэтому настолько важно перейти к сравнению индивидуальностей. А чтобы было совсем интересно, отменяем ничьи, ведь сегодня даже мировая приведет к серии пенальти и победе одной из сторон.

Разумеется, в комментариях составляйте свои комбинированные составы грандов, а в конце представим свой вариант такого оптимального старта. Формируем составы из тех, кто может выйти сегодня на поле. Классно, что потерь немного, увидим настоящую битву гигантов, причем во многих баттлах сложно найти победителя.

Вратари

Тер Штеген – Нойер

У Лёва есть проблема, Йоахиму надо поощрить Марка-Андре за прогресс в последние годы. Но капризный Нойер топает ногой каждый раз, когда сомневаются в его праве быть «нумеро уно» в сборной Германии. Тут вратари одного порядка, но Марк-Андре развивается резче в силу возраста, а Нойер – живой классик профессии. Тут ничья, но условились от них отказаться, поэтому миллиметровая победа того, от кого результат его команды зависит сильнее. Впрочем, учтите, что Марк-Андре любит странные спонтанные ошибки еще сильнее, чем Мануэль.

Результат: победа «Барселоны».

Защитники

Семеду – Киммих

Киммих перешел на привычный ему правый фланг, поскольку травмировался чемпион мира Павар. В принципе, Флик может сегодня поставить на край Одриосолу, а Йозуа вернуть в центр. Игрок «Реала» должен показывать максимум против «Барселоны», в матче с «Челси» баск отдал голевой пас. А что же Семеду? Португалец не тянет на роль второго Дани Алвеса. Он слабее Павара, Киммиха и Одриосолы.

Результат: победа «Баварии».

Пике — Боатенг

А вот здесь снова сложно. Были времена, когда Жерар был в тройке лучших защитников планеты. Были времена, когда Жером возглавлял список – короткий отрезок, когда искали новых героев из центра обороны. Но такую вершину чемпион мира из Германии покорял. Сейчас испанец и немец радуют реже, особенно Боатенг. Впрочем, Пике тоже ошибался. Но если искать победителя баттла по состоянию на август 2020 года, то это не Жером.

Результат: победа «Барселоны».

Ленгле – Алаба

А вот здесь проще, хотя Давид и был левым латералем значительную часть карьеру. Но ни покупка дорогого Люки Эрнандеса за 80 млн евро, ни наличие в заявке Зюле, что вернулся после травмы, не мешает австрийскому универсалу занимать место в центре защиты. Если бы Никлас успел набрать форму, то могли бы увидеть его в паре с Давидом, но если сравнивать прилежного француза и звездного австрийца, то берем того, кто интересен МС и «Реалу».



Результат: победа «Баварии».

Альба – Дэвис

Чемпион мира и Европы, многократный победитель Ла Лиги и обладатель Лиги чемпионов против сенсации сезона. Если говорим об опыте, то Жорди, конечно же, намного круче, чем Дэвис. Но мы выбираем победителя сегодня, а не вчера, поэтому констатируем: лучше готов канадец с либерийскими корнями, который в детстве жил в лагере для беженцев, а сейчас стал не только лучшим молодым игроком Бундеслиги, но и основным левым латералем чемпионской «Баварии».

Результат: победа «Баварии».

Полузащитники

Бускетс – Горецка

У «Баварии» нет чистого опорника. Впрочем, роль Серхио, если Сетьен ставит кого-то глубже и ближе к центру поля, меняется. Также задачи Бускетса зависят от роли Месси в конкретной игре. У Горецки похожая история – он бывал и в центре довольно глубоко, и выше играет. Но если сравнивать на данный момент, то Леон пока не превзошел Серхио. Понятно, что тут роли немножко разные, но у команд иначе расположены хавбеки – учитываем это.

Результат: победа «Барселоны».

Ракитич – Алькантара

У Сетьена есть выбор, Ракитича могут заменить как Видаль – знает «Баварию», так и Серхи Роберто – прикрывает ошибки Семеду и одновременно следит, чтобы Месси реже по ногам получал и спокойно мог нырять глубоко по схеме. У Алькантары же изменилась роль в «Баварии», ему явно не нравится играть глубоко – раз открыто попросился в «Ливерпуль», что боссы немцев подтвердили. Но если в целом сравнивать двух хавбеков формата «Барселоны» и со школой этого клуба, то есть победитель.

Результат: победа «Баварии».

Де Йонг – Мюллер

По смыслу игры Томаса надо сравнивать с Лионелем, но схемы команд немножко отличаются, поэтому главный плеймейкер «Баварии» в этом сезоне формально в тройке полузащиты. И одновременно в тройке атаки. Но поскольку Бускетс возвращается на поле, то Фрэнки будет больше атаковать. Голландец в «Барселоне» даже в линии атаки выходил в этом сезоне, пытаясь копировать де Брюйне. Но Мюллер вернулся к ассистам, Томас великолепен, а у де Йонга не всегда идет игра.

Результат: победа «Баварии».

Нападающие

Месси – Коман

Лионель формально привязан к правому флангу, а если вспомните, где играл против «Наполи», — то и не формально привязан. Аргентинец окажется выше любого из группы атаки «Баварии», кого можно поставить на правый фланг. Месси показал мощный футбол и на днях, и в Ла Лиге. Конечно же, один из претендентов на звание игрока года (если «Барселона» победит в ЛЧ ), выше молодого француза, как выше Дембеле в самой «Барселоне».

Результат: победа «Барселоны».

Суарес – Левандовски

Пару лет назад в этой паре было сложнее найти лучшего. Сейчас же Луис играет прилично, но ему ищут замену – мечтали о Лаутаро, говорили про Обамеянга и Фирмино, а Левандовски выше — в открытый космос. Поляк ставит личные рекорды по результативности, забил два гола и отдал два результативных паса против «Челси», пока Суарес не настолько заметно сыграл против «Наполи». Победитель здесь и сейчас очевиден.

Результат: победа «Баварии».

Гризманн – Гнабри

Не исключено, что Коман не будет готов, тогда Перишич передвинется на левый фланг, а Гнабри сыграет справа. Но есть шансы увидеть немца на левом фланге, где он играл чаще. Хотя бы потому, что Семеду надо придавить, заставить хавбека «Барселоны», что будет опекать Месси, переключить внимание на защиту. Флику выгоднее поставить Сержа на левый фланг, и тогда в бою с Гризманном именно этот атакующий фланговый хавбек получит победу при сравнении до матча.

Результат: победа «Баварии».

Главные тренеры

Сетьен – Флик

Важно сравнить, поскольку «Барселона» может обыграть «Баварию» только в трех случаях. Если сами немцы сенсационно провалят поединок по неизвестной пока причине. Если Месси разнесет соперника практически в одиночку (этот сценарий связан с предыдущим). Или если Сетьен обыграет Флика как тренер, причем это обязательный сценарий. Если наставники потеряют контроль над тем, что происходит на поле, то скорее «Бавария» покажет высокую самоорганизацию. Новый тренер каталонцев в команде на правах Сарри в «Ювентусе», если сегодня позорно вылетит – его уволят. А Флик – герой сезона, возродил «Баварию», которая при Коваче выглядела примерно как «Барселона» при Вальверде в конце.

Результат: победа «Баварии».

Суммарный счет баттла. «Барселона» — «Бавария» — 4:8

Немцы ожидаемо победили, а вот разница получилась внушительной. Но чем полезно данное сравнение? Можно для удобства расписать по пунктам:

- очевидно, что «Бавария» — формальный фаворит, в чем еще раз убедились. Команда из Германии благополучнее идет по сезону, но и на индивидуальном уровне не уступает испанцам;

- каталонцев сегодня могут спасти ключевые звезды. Идеальная игра тер Штегена, Пике, Бускетса и Месси может не совсем уравнять шансы, но заставить «Баварию» нервничать, как это случилось в прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» обыграл немцев;



- сравнение позволяет отметить выдающуюся форму Алабы, Дэвиса, Киммиха, Мюллера, Гнабри и Левандовски. У «Баварии» бежит почти вся команда. У «Барселоны» против Гаттузо бежал скорее один Месси, ведь обратите внимание – испанцы лишь 4 раза попали в створ ворот «Наполи», им повезло, что реализация была такой высокой, да и арбитр начудил;

- парадокс комбинированного состава в том, что в нем больше воспитанников «Барселоны», чем «Баварии». Пике, Бускетс, Месси и Алькантара – из Ла Массии, тогда как школу «Баварии» прошел только Мюллер, а Киммих, Алаба, Дэвис, Гнабри и Левандовски – воспитанники других клубов;

- «Баварии» важно не зазнаваться, осознавая собственное преимущество. В единственном матче на вылет аутсайдер может удивить. Сейчас играют подготовительные финалы вместо традиционного раунда плей-офф, например, ПСЖ и «Аталанта» повторили развязку финала МЮ и «Баварии» в 1999-м.

Следовательно, никто не мешает каталонцам как включить режим Рима или Ливерпуля, так и уничтожить «Баварию» вопреки большинству прогнозов. Самые хитрые сегодня ставят на 1:1 и ждут, что будет в овертайме? С немецкой командной случались странности в решающих матчах Лиги чемпионов, давно не были в финале, хотя всегда рядом с ним.

Учитываем, что факты говорят в пользу «Баварии» — если ее победа будет не совсем легкой, но уверенной, вы точно не удивитесь. Но отмечаем – «Барселоне» нечего терять. Сегодня или окончательно умрет концепция Гвардиолы (ее смертельно ранили в прошлых сезонах ЛЧ , но Бартомеу упрямо воскрешает подход, приглашая тренеров, что держат мяч) и увидим начало новой эры, или Сетьен при помощи Месси (без него никак) получит шанс выйти в финал и выиграть его в итоге.

Зверски интересный поединок, особенно если «Бавария» сыграет на космическом уровне, а «Барселона» выдержит этот темп. Но не стесняйтесь развлекаться и до матча – ждем ваш комбинированный состав грандов в комментариях.