Победитель в паре «Барселоны» и «Баварии» выигрывает ЛЧ. История повторяется

«Соккер.ру» предвкушает поединок самых именитых и опытных футболистов в плей-офф Лиги чемпионов.
В паре ПСЖ и «Аталанты» крутой пятизвездочный отель известной франшизы, расположенный в центре Парижа, противостоял намного более дешевой, но душевной гостинице в миловидном уголке Италии. Симпатии многих были на стороне тех, кто не тратил больше миллиарда только на игроков, однако Париж задавил Бергамо в конце матча.
В паре «Барселоны» и «Баварии» аналогии другие, тут участвует величие, трофеи, история. Недостроенная Саграда Фамилия соревнуется с площадью Мариенплац. Но есть разница между классической европейской площадью, которую можно увидеть во многих городах и знаменитым храмом. Любители безумного в футболе ссылаются на гениальность концепции каталонской команды, но нынешняя ее версия – скорее как краны строителей у Саграды.
И хотя «Бавария» не настолько роскошна внешне, это настоящая архитектурная машина, продуманная до мелочей. Сравнение в этой паре в другой плоскости, чем в предыдущих. В иных случаях всюду претенденты – ни разу не выигрывавшие кубок чемпионов. А тут готовый финал именитых соперников. И еще важнее – решающий матч как для «Баварии», что давно мечтает о новом финале, так и для «Барселоны».
Если испанцы вылетят громко и показательно, то клуб ждут перемены, причем серьезные, ведь прикрываться красивым прошлым больше нельзя, как и ждать, что Месси спасет всегда. Впрочем, даже достойный влёт тоже будет расценен как большое поражение Сетьена.
Что важно знать о «Барселоне» перед матчем?
- Бускетс и Видаль вернулись в состав после дисквалификаций, и хотя в основе нужен только Серхио, Артуро где-то рядом – играл за «Баварию», отпускает дерзкие комментарии о сопернике, ему будет интересно выйти на замену в таком матче;
- Умтити и Дембеле – травмированные, двух французов не ждали на поле, хотя «Барселона» заявила, что Усман готов к игре. Впрочем, когда они были здоровыми, то не являлись лучшими игроками команды, одному мешают повреждения, второму – отношение к работе;
- в этом сезоне Лиги чемпионов «Барселона» еще не проигрывала. Ничего не значит само по себе, когда на другой половине поля окажется «Бавария», да и тут скорее претензия к соперникам – даже «Наполи» мог сыграть успешнее против команды Месси. Но деталь любопытная, каталонцы вкладывают душу в результат в ЛЧ;
- сегодня «Барселона» лишена фактора своего поля. С 2013 года на протяжении 36 матчей у каталонцев ни единого поражения в ЛЧ на «Камп Ноу». Мощный результат, но надо вспомнить – семь лет назад в полуфинале дома проиграли как раз «Баварии» (0:3). Посмотрим, что будет в Португалии;
- Лев Георгиевич, более известный вам как капитан «Барселоны», забил в Лиге чемпионов всего 3 мяча, отдав 3 голевые передачи. Вот только против «Наполи» был великолепен – заработал пенальти, забил два гола, один из которых отменили незаконно. Месси старается, это похвально;
- одновременно надо отметить, что как только доходит до стадии четвертьфиналов и выше, то Лионель обычно забывает выйти на поле. Если суммировать всю карьеру, то у Месси намного меньше голов в решающих матчах ЛЧ, чем у Роналду. А если брать свежие сезоны, то может похвастаться только дублем «Ливерпулю». Но вы помните, чем все закончилось;
- проблема «Барселоны» — тактика Сетьена не работает. Вспомните игру с «Наполи». Левый фланг недобрал, Гризманн на позиции якобы «десятки» потерялся, Месси был крут, но Суарес – нет. Центр поля выиграли, поскольку итальянцы его проиграли. А вот в защите не спасали – Гаттузо увидел 18 ударов в сторону ворот тер Штегена;
- «Барселона» в тринадцатый раз подряд прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, рекорд турнира. Достойный показатель, но если оценивать результаты после победного сезона в 2015 году, то в решающих матчах всегда ждет разочарование. Впрочем, теперь вместо двух игр – одна, а финалы ЛЧ каталонцы как раз выигрывали;
- поскольку потерь ключевых игроков нет, зато есть возвращение Бускетса, то интересно, какую схему применит Сетьен. Возможно, сыграют по классике – «4-3-3», но не исключено, что Месси будет работать высоко, а Гризманн с оттяжкой к левому флангу. В защите и центре ждем мало сюрпризов, разве что Серхи Роберто уйдет, отдав законное место в основе тезке Бускетсу:
Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич (Видаль, Серхи Роберто), Бускетс, де Йонг – Месси, Суарес, Гризманн.
Что важно знать о «Баварии» перед игрой?
- у Флика длится серия из 18 побед подряд. Последний раз очки у «Баварии» отобрал «Лейпциг», что вчера прошел в полуфинал турнира. Дело было в феврале, еще в прошлой жизни, до коронавируса. Для немцев это и плюс, и минус – забыли как вести игру, если уступают и по счету, и по игре;
- Нойер частенько пропускает голы – шесть из десяти последних соперников огорчили оборону мюнхенцев. Немцы ошибаются, но класс оппонентов, даже самых крутых, вроде «Боруссии» Д или «Байера», не позволил этим клубам обыграть чемпионов Германии и обладателей Кубка страны;
- Левандовски – лучший снайпер сезона в ЛЧ. У Месси три гола, у Роберта уже тринадцать. Его никто не сможет обогнать, поскольку Холанд вылетел, как и Мертенс. А Жезус, Депай, Стерлинг и Гнабри забили по шесть мячей, им нужно собирать хет-трики в оставшихся матчах, чтобы хотя бы сравняться с поляком;
- сегодня Роберт очень хочет забить, ведь есть на нем тень неумения играть решающие матчи в ЛЧ (хотя в молодости хлопнул «Реал» в форме «Боруссии» Д, если кто забыл). Не лишним будет напомнить, что в 8 последних играх у поляка 12 голов и 3 ассиста. Еще были предпоследние передачи, Роберт в лучшей форме за всю свою жизнь;
- «Бавария» тоже не проигрывала в Лиге чемпионов в этом сезоне, как и «Барселона». Более того – у них 8 побед подряд. В 7 из этих поединков забивали минимум три мяча, так что «Барселона», которая пропускала от «Наполи» в двух играх, сегодня вряд ли сможет избежать огорчений у ворот тер Штегена. Вопрос лишь в количестве ошибок и реализации моментов немцами;
- Павар – потеря, но есть Киммих и Одриосола. Так что переживать надо из-за небольшого повреждения Дэвиса. Впрочем, и канадец, и француз Коман тренируются, так что скорее могут сыграть, нежели нет. Повреждение Боатенга тоже оказалось не самым серьезным, хотя по Жерому и Кингсли решение примут перед матчем.
Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер – Одриосола (Киммих), Боатенг (Зюле), Алаба, Дэвис – Алькантара, Киммих (Горецка) – Гнабри, Мюллер, Перишич (Коман) – Левандовски.
Что важно знать о противостоянии команд?
- в рамках Лиги чемпионов это будет пятое свидание «Барселоны» и «Баварии». И на данный момент каталонцы значительно уступают – 2 победы, 1 ничья и 5 поражений;
- последний раз команды играли в полуфинале 2015 года, и все решила победа «Барселоны» имени Месси в первом поединке. То самое падение Боатенга случилось именно тогда, в концовке дожали немцев;
- одновременно не лишним будет напомнить, что в 2013-м у «Баварии» есть полуфинальные победы над «Барселоной» — 4:0 и 3:0, и даже в ответной игре пять лет назад они победили 3:2. Немцы – неудобный соперник для каталонцев;
- у «Барселоны» могут выйти на поле в основе сразу семь участников матча на «Камп Ноу» в 2015-м, а вот у «Баварии» таких людей пятеро. Значит, многие помнят, как Луис Энрике обыграл Гвардиолу, немцы хотят отомстить, ждали этого долго;
- еще одна интересная деталь. В трех подряд случаях – в 2015-м, 2013-м и 2009-м, если «Барселона» и «Бавария» пересекались в плей-офф ЛЧ, то это был хороший знак для победителя. Триумфатор в паре выигрывал потом Лигу чемпионов.
Прогноз «Соккер.ру»: обе команды смогут забить. Но поставим на то, что «Бавария» окажется быстрее, а «Барселона» не сможет выдержать этот темп до конца. «Наполи» недостаточно успешно атаковал, а немцы давят круче.
Испанцы покажут класс, игра может быть не такой простой для Флика, как думают, поскольку для команды Сетьена это уже финал, они могут цепляться за ничью. Но поставим на формального фаворита из Германии – «Бавария» выйдет в полуфинал ЛЧ.
Это как раз такой случай)
Это как раз такой случай)
Против Баварии в 2009 и 2015 Месси доказал на деле. Надеюсь и сегодня Барса пройдёт!
Против Баварии в 2009 и 2015 Месси доказал на деле. Надеюсь и сегодня Барса пройдёт!
2. Бавария - Барселона это лишь 1/4 финала. В полуфинале их будет ждать победитель Манчестер сити- Лион.
2. Бавария - Барселона это лишь 1/4 финала. В полуфинале их будет ждать победитель Манчестер сити- Лион.
Гений Месси...?!
С Баварией будет недостаточно одного гения Месси, да и гениальность Месси с такой командой, как Бавария, может остаться только на словах и в мечтах...
Гений Месси...?!
С Баварией будет недостаточно одного гения Месси, да и гениальность Месси с такой командой, как Бавария, может остаться только на словах и в мечтах...
Что касается 2-й пары, ПСЖ-Лейпциг, то нравится этот вундеркинд Мбапе и вроде по составу, они легко должны пройти РБЛ, но..... также думали Челси и Атлетико М. Вот будет "номер", если РБ Лейпциг выигрывает у ПСЖ, выйдет в финал, а там ещё уделает победителя сегодняшнего матча, скажем Баварию. Это будет самая большая сенсация всех времён ЛЧ, Кубок Чемпионов и т.д...))
Удачи Баварии!😉✌
Что касается 2-й пары, ПСЖ-Лейпциг, то нравится этот вундеркинд Мбапе и вроде по составу, они легко должны пройти РБЛ, но..... также думали Челси и Атлетико М. Вот будет "номер", если РБ Лейпциг выигрывает у ПСЖ, выйдет в финал, а там ещё уделает победителя сегодняшнего матча, скажем Баварию. Это будет самая большая сенсация всех времён ЛЧ, Кубок Чемпионов и т.д...))
Удачи Баварии!😉✌
И что с того, что шансов почти нет ?!
И что с того, что шансов почти нет ?!