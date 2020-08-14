Победитель в паре «Барселоны» и «Баварии» выигрывает ЛЧ. История повторяется

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вчера, 10:28

«Соккер.ру» предвкушает поединок самых именитых и опытных футболистов в плей-офф Лиги чемпионов.

В паре ПСЖ и «Аталанты» крутой пятизвездочный отель известной франшизы, расположенный в центре Парижа, противостоял намного более дешевой, но душевной гостинице в миловидном уголке Италии. Симпатии многих были на стороне тех, кто не тратил больше миллиарда только на игроков, однако Париж задавил Бергамо в конце матча.

В паре «Барселоны» и «Баварии» аналогии другие, тут участвует величие, трофеи, история. Недостроенная Саграда Фамилия соревнуется с площадью Мариенплац. Но есть разница между классической европейской площадью, которую можно увидеть во многих городах и знаменитым храмом. Любители безумного в футболе ссылаются на гениальность концепции каталонской команды, но нынешняя ее версия – скорее как краны строителей у Саграды.

И хотя «Бавария» не настолько роскошна внешне, это настоящая архитектурная машина, продуманная до мелочей. Сравнение в этой паре в другой плоскости, чем в предыдущих. В иных случаях всюду претенденты – ни разу не выигрывавшие кубок чемпионов. А тут готовый финал именитых соперников. И еще важнее – решающий матч как для «Баварии», что давно мечтает о новом финале, так и для «Барселоны».

Если испанцы вылетят громко и показательно, то клуб ждут перемены, причем серьезные, ведь прикрываться красивым прошлым больше нельзя, как и ждать, что Месси спасет всегда. Впрочем, даже достойный влёт тоже будет расценен как большое поражение Сетьена.

Что важно знать о «Барселоне» перед матчем?

- Бускетс и Видаль вернулись в состав после дисквалификаций, и хотя в основе нужен только Серхио, Артуро где-то рядом – играл за «Баварию», отпускает дерзкие комментарии о сопернике, ему будет интересно выйти на замену в таком матче;

- Умтити и Дембеле – травмированные, двух французов не ждали на поле, хотя «Барселона» заявила, что Усман готов к игре. Впрочем, когда они были здоровыми, то не являлись лучшими игроками команды, одному мешают повреждения, второму – отношение к работе;



- в этом сезоне Лиги чемпионов «Барселона» еще не проигрывала. Ничего не значит само по себе, когда на другой половине поля окажется «Бавария», да и тут скорее претензия к соперникам – даже «Наполи» мог сыграть успешнее против команды Месси. Но деталь любопытная, каталонцы вкладывают душу в результат в ЛЧ ;

- сегодня «Барселона» лишена фактора своего поля. С 2013 года на протяжении 36 матчей у каталонцев ни единого поражения в ЛЧ на «Камп Ноу». Мощный результат, но надо вспомнить – семь лет назад в полуфинале дома проиграли как раз «Баварии» (0:3). Посмотрим, что будет в Португалии;

- Лев Георгиевич, более известный вам как капитан «Барселоны», забил в Лиге чемпионов всего 3 мяча, отдав 3 голевые передачи. Вот только против «Наполи» был великолепен – заработал пенальти, забил два гола, один из которых отменили незаконно. Месси старается, это похвально;

- одновременно надо отметить, что как только доходит до стадии четвертьфиналов и выше, то Лионель обычно забывает выйти на поле. Если суммировать всю карьеру, то у Месси намного меньше голов в решающих матчах ЛЧ , чем у Роналду. А если брать свежие сезоны, то может похвастаться только дублем «Ливерпулю». Но вы помните, чем все закончилось;

- проблема «Барселоны» — тактика Сетьена не работает. Вспомните игру с «Наполи». Левый фланг недобрал, Гризманн на позиции якобы «десятки» потерялся, Месси был крут, но Суарес – нет. Центр поля выиграли, поскольку итальянцы его проиграли. А вот в защите не спасали – Гаттузо увидел 18 ударов в сторону ворот тер Штегена;



- «Барселона» в тринадцатый раз подряд прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, рекорд турнира. Достойный показатель, но если оценивать результаты после победного сезона в 2015 году, то в решающих матчах всегда ждет разочарование. Впрочем, теперь вместо двух игр – одна, а финалы ЛЧ каталонцы как раз выигрывали;

- поскольку потерь ключевых игроков нет, зато есть возвращение Бускетса, то интересно, какую схему применит Сетьен. Возможно, сыграют по классике – «4-3-3», но не исключено, что Месси будет работать высоко, а Гризманн с оттяжкой к левому флангу. В защите и центре ждем мало сюрпризов, разве что Серхи Роберто уйдет, отдав законное место в основе тезке Бускетсу:

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич (Видаль, Серхи Роберто), Бускетс, де Йонг – Месси, Суарес, Гризманн.

Что важно знать о «Баварии» перед игрой?

- у Флика длится серия из 18 побед подряд. Последний раз очки у «Баварии» отобрал «Лейпциг», что вчера прошел в полуфинал турнира. Дело было в феврале, еще в прошлой жизни, до коронавируса. Для немцев это и плюс, и минус – забыли как вести игру, если уступают и по счету, и по игре;

- Нойер частенько пропускает голы – шесть из десяти последних соперников огорчили оборону мюнхенцев. Немцы ошибаются, но класс оппонентов, даже самых крутых, вроде «Боруссии» Д или «Байера», не позволил этим клубам обыграть чемпионов Германии и обладателей Кубка страны;

- Левандовски – лучший снайпер сезона в ЛЧ . У Месси три гола, у Роберта уже тринадцать. Его никто не сможет обогнать, поскольку Холанд вылетел, как и Мертенс. А Жезус, Депай, Стерлинг и Гнабри забили по шесть мячей, им нужно собирать хет-трики в оставшихся матчах, чтобы хотя бы сравняться с поляком;

- сегодня Роберт очень хочет забить, ведь есть на нем тень неумения играть решающие матчи в ЛЧ (хотя в молодости хлопнул «Реал» в форме «Боруссии» Д, если кто забыл). Не лишним будет напомнить, что в 8 последних играх у поляка 12 голов и 3 ассиста. Еще были предпоследние передачи, Роберт в лучшей форме за всю свою жизнь;

- «Бавария» тоже не проигрывала в Лиге чемпионов в этом сезоне, как и «Барселона». Более того – у них 8 побед подряд. В 7 из этих поединков забивали минимум три мяча, так что «Барселона», которая пропускала от «Наполи» в двух играх, сегодня вряд ли сможет избежать огорчений у ворот тер Штегена. Вопрос лишь в количестве ошибок и реализации моментов немцами;

- Павар – потеря, но есть Киммих и Одриосола. Так что переживать надо из-за небольшого повреждения Дэвиса. Впрочем, и канадец, и француз Коман тренируются, так что скорее могут сыграть, нежели нет. Повреждение Боатенга тоже оказалось не самым серьезным, хотя по Жерому и Кингсли решение примут перед матчем.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер – Одриосола (Киммих), Боатенг (Зюле), Алаба, Дэвис – Алькантара, Киммих (Горецка) – Гнабри, Мюллер, Перишич (Коман) – Левандовски.

Что важно знать о противостоянии команд?

- в рамках Лиги чемпионов это будет пятое свидание «Барселоны» и «Баварии». И на данный момент каталонцы значительно уступают – 2 победы, 1 ничья и 5 поражений;

- последний раз команды играли в полуфинале 2015 года, и все решила победа «Барселоны» имени Месси в первом поединке. То самое падение Боатенга случилось именно тогда, в концовке дожали немцев;

- одновременно не лишним будет напомнить, что в 2013-м у «Баварии» есть полуфинальные победы над «Барселоной» — 4:0 и 3:0, и даже в ответной игре пять лет назад они победили 3:2. Немцы – неудобный соперник для каталонцев;



- у «Барселоны» могут выйти на поле в основе сразу семь участников матча на «Камп Ноу» в 2015-м, а вот у «Баварии» таких людей пятеро. Значит, многие помнят, как Луис Энрике обыграл Гвардиолу, немцы хотят отомстить, ждали этого долго;

- еще одна интересная деталь. В трех подряд случаях – в 2015-м, 2013-м и 2009-м, если «Барселона» и «Бавария» пересекались в плей-офф ЛЧ , то это был хороший знак для победителя. Триумфатор в паре выигрывал потом Лигу чемпионов.

Прогноз «Соккер.ру»: обе команды смогут забить. Но поставим на то, что «Бавария» окажется быстрее, а «Барселона» не сможет выдержать этот темп до конца. «Наполи» недостаточно успешно атаковал, а немцы давят круче.