Европейская классика и дебют «Аталанты». Самый сок четвертьфиналов Лиги чемпионов

До конца недели будем знать полуфиналистов Лиги чемпионов, а пока «Соккер.ру» подмечает самое интересное в четвертьфинальных парах.
- Впервые в истории победитель Лиги чемпионов будет определен в формате «Финала восьми», который пройдет в Лиссабоне. Все оставшиеся противостояния будут одноматчевыми.
- Со среды по субботу каждый вечер в 22:00 включайте телевизор и наслаждайтесь Лигой чемпионов: есть возможность посмотреть все решающие матчи в прямом эфире!
- Из последних двенадцати финалов Лиги чемпионов целых пять, в том числе последний, были мононациональными. Исходя из турнирной сетки, в этом розыгрыше все еще возможны три варианта финала с командами из одной страны: «Барселона» — «Атлетико», «Бавария» — «РБ Лейпциг» и ПСЖ — «Лион».
«Аталанта» (Италия) — ПСЖ (Франция)
Когда? 12 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Эштадиу да Луж».
- «Аталанта» проводит свой дебютный сезон в Лиге чемпионов и с ходу добралась до четвертьфинала, причем клуб из Бергамо был единственным новичком на групповой стадии ЛЧ.
- ПСЖ в восьмой раз подряд играет в плей-офф Лиги чемпионов, но ни разу с момента прихода в клуб катарских денег парижане не забирались выше четвертьфинала престижнейшего турнира. Лучшим результатом клуба остается полуфинал в сезоне-1994/95.
- Первая встреча в истории этих команд.
- Ориентировочная стоимость состава ПСЖ примерно в три раза выше, чем у «Аталанты» — 801 миллион против 262.
- За последние 7 лет «Пари Сен-Жермен» потратил на трансферы 887 миллионов евро, в то время как «Аталанта» за тот же период в сумме выплатила за футболистов 227 млн.
- В первом раунде плей-офф «Аталанта» расправилась с «Валенсией» (общий счет — 8:4), а ПСЖ переломил ход дуэли с дортмундской «Боруссией» после выездного поражения (3:2).
- ПСЖ в восьми матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пропустил всего лишь 4 мяча — лучший результат среди всех участников.
Форвард парижан Килиан Мбаппе и полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич вместе выступали за «Монако» в сезоне-2015/16.
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
Когда? 13 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Жозе Алваладе».
- Команды встречаются впервые.
- Для «Лейпцига» это всего лишь второе участие в Лиге чемпионов и первый выход в плей-офф; «Атлетико» трижды бился в финалах за главный трофей, но все три раза уступал («Баварии» и дважды «Реалу»).
- В 1/8 финала «Атлетико» и «РБ Лейпциг» избавили Лигу чемпионов от действующего победителя и прошлогоднего финалиста турнира: «матрасники» оказались сильнее «Ливерпуля» (3:2), а немцы безжалостно вышвырнули из плей-офф «Тоттенхэм» (4:0).
- В предыдущих десяти сезонах «Атлетико» пять раз добирался до финалов еврокубков: дважды мадридцы принимали участие в решающих матчах Лиги чемпионов (два поражения) и трижды играли в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы (три победы).
- «Атлетико» выиграл восемь последних двухматчевых противостояний у немецких клубов в турнирах под эгидой УЕФА. Последнее поражение датировано сезоном-1979/80, когда дрезденское «Динамо» выбило «матрасников» из Кубка УЕФА (1:2 в Мадриде, 0:3 в Дрездене).
«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия)
Когда? 14 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Эштадиу да Луж».
- Классика Лиги чемпионов! Четвертая встреча «Барселоны» и «Баварии» в плей-офф ЛЧ в XXI веке. Предыдущие дуэли:
2008/09. Четвертьфинал. «Барселона» — «Бавария» — 4:0; 1:1
2012/13. Полуфинал. «Бавария» — «Барселона» — 4:0; 3:0
2014/15. Полуфинал. «Барселона» — «Бавария» — 3:0; 2:3
- В первом раунде плей-офф «Бавария» не оставила шансов «Челси» (7:1), а «Барселона» выбила «Наполи» (4:2).
- В составе «Баварии» играет лучший бомбардир Лиги чемпионов 2019/20. Роберт Левандовски забил уже 13 мячей. На счету лидера «Барселоны» Лионеля Месси всего лишь 3 гола.
- «Бавария» выиграла 8 из 8 матчей в нынешней Лиге чемпионов; «Барселона» не проигрывала (5 побед и 3 ничьи).
- В трех предыдущих случаях, когда «Барселона» и «Бавария» сходились в плей-офф ЛЧ, победитель противостояния выигрывал турнир.
- Суммарная стоимость составов испанского и немецкого грандов даже после коронавирусного падения футбольного рынка составляет 1.9 млрд евро.
- Оба главных тренера — Кике Сетьен и Ханс-Дитер Флик, возглавили «Барселону» и «Баварию» соответственно по ходу сезона-2019/20.
«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция)
Когда? 15 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Жозе Алваладе».
- «Манчестер Сити» и «Лион» сойдутся во втором кряду розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 команды из Англии и Франции встречались на групповой стадии, тогда очное двухматчевое противостояние осталось за «ткачами»: выездная победа 2:1 в Манчестере и 2:2 в родных стенах. Из группы вышли вместе.
- В 1/8 финала «Ман Сити» и «Лион» обыграли чемпионов Испании и Италии: «горожане» выбили «Реал», а «ткачи» оставили ни с чем «Ювентус».
- «Манчестер Сити» не знает поражений в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: 6 побед и 2 ничьи. В свою очередь, «Лион» был бит уже трижды — «Бенфикой», «Зенитом» и «Ювентусом». Впрочем, все обидчики уже вылетели из ЛЧ.
- У Руди Гарсия грустные воспоминания от предыдущей встречи с Пепом Гвардиолой: на групповой стадии Лиги чемпионов-2014/15 «Рома», которой руководил Гарсия, дважды уступила «Баварии» Хосепа — 1:7 и 0:2.
- Центральный защитник «Лиона» Джейсон Денайе два года назад перешел во французский клуб из «Манчестер Сити», где Хосеп Гвардиола так и не дал ему шанс.
- Каждый клуб может повторить свое высшее достижение в Лиге чемпионов в случае победы. «Лион» играл в полуфинале в сезоне-2009/10 и тогда уступил «Баварии», а «Манчестер Сити» входил в четверку сильнейших в кампании-2015/16. Шлагбаум перед «горожанами» выставил «Реал».
Лейпциг и Аталанта удивят или все же фавориты победят в лице ПСЖ и Атлетико.
думаю...... без сюрпризов пара ПСЖ и Атлетико в полуфинале.
Да Бавария фаворит, да у них лучший бомбардир, да все говорит за них, ....... но Барселона победит.
МС фаворит, но Лион может стать новым Аяксом, вспомните прошлый сезон когда голанды прошли - Реал и Юве, Лион уже оставил Юве наблюдать за ЛЧ по Тв, могут и МС туда отправить.
Надеюсь увидеть это Барса - МС должны сыграть в полуфинале, хотя Бавария Лион тоже звучит неплохо.
Лейпциг и Аталанта удивят или все же фавориты победят в лице ПСЖ и Атлетико.
думаю...... без сюрпризов пара ПСЖ и Атлетико в полуфинале.
Да Бавария фаворит, да у них лучший бомбардир, да все говорит за них, ....... но Барселона победит.
МС фаворит, но Лион может стать новым Аяксом, вспомните прошлый сезон когда голанды прошли - Реал и Юве, Лион уже оставил Юве наблюдать за ЛЧ по Тв, могут и МС туда отправить.
Надеюсь увидеть это Барса - МС должны сыграть в полуфинале, хотя Бавария Лион тоже звучит неплохо.
Хохохо!
Хохохо!
РБ Лейпциг-Атлетико, Диего Симеоне обязан побеждать на классе и опыте....
Бавария-Барселона, будет вынос "тела", чьё это будет тело вопрос риторический....
МС-Лион, ну уж здесь у Гвардиолы нет иного выхода, как побеждать. Кевин Де Брюйне, "волшебная палочка" - МС..... Во многом всё зависит от него!
РБ Лейпциг-Атлетико, Диего Симеоне обязан побеждать на классе и опыте....
Бавария-Барселона, будет вынос "тела", чьё это будет тело вопрос риторический....
МС-Лион, ну уж здесь у Гвардиолы нет иного выхода, как побеждать. Кевин Де Брюйне, "волшебная палочка" - МС..... Во многом всё зависит от него!