Европейская классика и дебют «Аталанты». Самый сок четвертьфиналов Лиги чемпионов

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вчера, 14:30

До конца недели будем знать полуфиналистов Лиги чемпионов, а пока «Соккер.ру» подмечает самое интересное в четвертьфинальных парах.

- Впервые в истории победитель Лиги чемпионов будет определен в формате «Финала восьми», который пройдет в Лиссабоне. Все оставшиеся противостояния будут одноматчевыми.

- Со среды по субботу каждый вечер в 22:00 включайте телевизор и наслаждайтесь Лигой чемпионов: есть возможность посмотреть все решающие матчи в прямом эфире!

- Из последних двенадцати финалов Лиги чемпионов целых пять, в том числе последний, были мононациональными. Исходя из турнирной сетки, в этом розыгрыше все еще возможны три варианта финала с командами из одной страны: «Барселона» — «Атлетико», «Бавария» — «РБ Лейпциг» и ПСЖ — «Лион».

«Аталанта» (Италия) — ПСЖ (Франция)

Когда? 12 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Эштадиу да Луж».

- «Аталанта» проводит свой дебютный сезон в Лиге чемпионов и с ходу добралась до четвертьфинала, причем клуб из Бергамо был единственным новичком на групповой стадии ЛЧ .

- ПСЖ в восьмой раз подряд играет в плей-офф Лиги чемпионов, но ни разу с момента прихода в клуб катарских денег парижане не забирались выше четвертьфинала престижнейшего турнира. Лучшим результатом клуба остается полуфинал в сезоне-1994/95.

- Первая встреча в истории этих команд.

- Ориентировочная стоимость состава ПСЖ примерно в три раза выше, чем у «Аталанты» — 801 миллион против 262.

- За последние 7 лет «Пари Сен-Жермен» потратил на трансферы 887 миллионов евро, в то время как «Аталанта» за тот же период в сумме выплатила за футболистов 227 млн.

- В первом раунде плей-офф «Аталанта» расправилась с «Валенсией» (общий счет — 8:4), а ПСЖ переломил ход дуэли с дортмундской «Боруссией» после выездного поражения (3:2).

- ПСЖ в восьми матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пропустил всего лишь 4 мяча — лучший результат среди всех участников.

Форвард парижан Килиан Мбаппе и полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич вместе выступали за «Монако» в сезоне-2015/16.

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

Когда? 13 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Жозе Алваладе».

- Команды встречаются впервые.

- Для «Лейпцига» это всего лишь второе участие в Лиге чемпионов и первый выход в плей-офф; «Атлетико» трижды бился в финалах за главный трофей, но все три раза уступал («Баварии» и дважды «Реалу»).

- В 1/8 финала «Атлетико» и «РБ Лейпциг» избавили Лигу чемпионов от действующего победителя и прошлогоднего финалиста турнира: «матрасники» оказались сильнее «Ливерпуля» (3:2), а немцы безжалостно вышвырнули из плей-офф «Тоттенхэм» (4:0).

- В предыдущих десяти сезонах «Атлетико» пять раз добирался до финалов еврокубков: дважды мадридцы принимали участие в решающих матчах Лиги чемпионов (два поражения) и трижды играли в финалах Кубка УЕФА /Лиги Европы (три победы).

- «Атлетико» выиграл восемь последних двухматчевых противостояний у немецких клубов в турнирах под эгидой УЕФА . Последнее поражение датировано сезоном-1979/80, когда дрезденское «Динамо» выбило «матрасников» из Кубка УЕФА (1:2 в Мадриде, 0:3 в Дрездене).

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия)

Когда? 14 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Эштадиу да Луж».

- Классика Лиги чемпионов! Четвертая встреча «Барселоны» и «Баварии» в плей-офф ЛЧ в XXI веке. Предыдущие дуэли:

2008/09. Четвертьфинал. «Барселона» — «Бавария» — 4:0; 1:1

2012/13. Полуфинал. «Бавария» — «Барселона» — 4:0; 3:0

2014/15. Полуфинал. «Барселона» — «Бавария» — 3:0; 2:3

- В первом раунде плей-офф «Бавария» не оставила шансов «Челси» (7:1), а «Барселона» выбила «Наполи» (4:2).

- В составе «Баварии» играет лучший бомбардир Лиги чемпионов 2019/20. Роберт Левандовски забил уже 13 мячей. На счету лидера «Барселоны» Лионеля Месси всего лишь 3 гола.

- «Бавария» выиграла 8 из 8 матчей в нынешней Лиге чемпионов; «Барселона» не проигрывала (5 побед и 3 ничьи).

- В трех предыдущих случаях, когда «Барселона» и «Бавария» сходились в плей-офф ЛЧ , победитель противостояния выигрывал турнир.

- Суммарная стоимость составов испанского и немецкого грандов даже после коронавирусного падения футбольного рынка составляет 1.9 млрд евро.

- Оба главных тренера — Кике Сетьен и Ханс-Дитер Флик, возглавили «Барселону» и «Баварию» соответственно по ходу сезона-2019/20.

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция)

Когда? 15 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Лиссабоне, на «Жозе Алваладе».

- «Манчестер Сити» и «Лион» сойдутся во втором кряду розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 команды из Англии и Франции встречались на групповой стадии, тогда очное двухматчевое противостояние осталось за «ткачами»: выездная победа 2:1 в Манчестере и 2:2 в родных стенах. Из группы вышли вместе.

- В 1/8 финала «Ман Сити» и «Лион» обыграли чемпионов Испании и Италии: «горожане» выбили «Реал», а «ткачи» оставили ни с чем «Ювентус».

- «Манчестер Сити» не знает поражений в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: 6 побед и 2 ничьи. В свою очередь, «Лион» был бит уже трижды — «Бенфикой», «Зенитом» и «Ювентусом». Впрочем, все обидчики уже вылетели из ЛЧ .

- У Руди Гарсия грустные воспоминания от предыдущей встречи с Пепом Гвардиолой: на групповой стадии Лиги чемпионов-2014/15 «Рома», которой руководил Гарсия, дважды уступила «Баварии» Хосепа — 1:7 и 0:2.

- Центральный защитник «Лиона» Джейсон Денайе два года назад перешел во французский клуб из «Манчестер Сити», где Хосеп Гвардиола так и не дал ему шанс.

- Каждый клуб может повторить свое высшее достижение в Лиге чемпионов в случае победы. «Лион» играл в полуфинале в сезоне-2009/10 и тогда уступил «Баварии», а «Манчестер Сити» входил в четверку сильнейших в кампании-2015/16. Шлагбаум перед «горожанами» выставил «Реал».