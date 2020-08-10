В ожидании Моро и побед. «Динамо» накануне сезона надежд

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сегодня, 13:43

Сегодня в РПЛ -2020/21 стартует московское «Динамо», и «Соккер.ру» проверяет готовность «бело-голубых», чьи амбиции подкрепились возвращением в еврокубки.

ФК «Динамо» (Москва)

Задача на сезон-2020/21: пробиться в групповой этап Лиги Европы и финишировать в топ-5 РПЛ .

Прошлый сезон получился для «Динамо» сложным и неоднородным, но со счастливым концом: очень тяжелое начало и тревожное пребывание в зоне вылета после трети чемпионата, увольнение Хохлова, назначение Новикова, который улучшил игру, результаты и настроение в команде. При Кирилле Новикове «бело-голубые» стали набирать в среднем 1.72 очка в каждом туре РПЛ , это двукратный рост по сравнению с показателями Дмитрия Хохлова (0.83).

«Динамо» завершило прошлый чемпионат на шестом месте, которое стало еврокубковым благодаря победе «Зенита» в Кубке России. Москвичи выступят в Лиге Европы, правда им предстоит долгий путь в основную сетку Лиги Европы, где команда Кирилла Новикова стартует со второго квалификационного раунда. В РПЛ у «бело-голубых» теперь может быть только одна цель — еврокубки, амбиции зовут «Динамо» в топ-5 турнирной таблицы, а состав соответствует этой задаче, хотя и нуждается в точечном усилении, над которым ведется работа.

Летние потери: Кирилл Панченко («Тамбов», свободный агент), Роман Нойштедтер, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Антон Соснин (все — свободные агенты), Оскар Хильемарк («Дженоа», окончание аренды).

Состав «Динамо» понес серьезные потери, если говорить о количестве ушедших футболистов, но все эти расставания плановые: с семью игроками просто не стали продлевать истекшие соглашения. В любом случае такой массовый отток футболистов — это всегда стресс для команды, да и вряд ли «бело-голубые» приобретут взамен семерым ушедших аналогичное количество более сильных футболистов. Так или иначе, в клубе решили бесперспективным дальнейшее сотрудничество с этими игроками.

Где-то с этим легко согласиться, в других случаях все не так однозначно. Можно вспомнить и такой пример: прошлым летом «Динамо» отказалось продлевать контракт с Евгением Луценко, который свободным агентом ушел в тульский «Арсенал», где забил 15 голов за сезон. Чаще в РПЛ отличались только Дзюба и Азмун из чемпионского «Зенита», а у лучшего бомбардира «бело-голубых» Максимилиана Филиппа только 8 голов. Не удивит, если в предстоящем сезоне Кирилл Панченко тоже забьет за «Тамбов» много мячей.

Летние приобретения: Даниил Фомин («Уфа», 3.5 млн евро), Сильвестр Игбун («Уфа», 2 млн евро), Игорь Школик («Динамо-2»).

Пока из трансферов «на вход» у «Динамо» только подписания из «Уфы», причем Сильвестр Игбун уже был в команде: Слай провел предыдущий сезон в Москве на правах аренды, а теперь стал полноценным игроком «бело-голубых». А вот Даниил Фомин — стопроцентный новичок. Молодой полузащитник, уже вызывавшийся в сборную России, призван укрепить опустевший после прощания с Юсуповым, Нойштедтером и Хильемаром центр поля «Динамо». Кирилл Новиков называет Фомина «умным разносторонним футболистом», а мы в подробностях разбирали этот трансфер вот здесь.

Одним Фоминым сыт не будешь, поэтому на подходе у «Динамо» еще один игрок в центр поля — очень интересный опорный хавбек из загребского «Динамо» Никола Моро. Ориентировочная стоимость сделки — 10 миллионов евро, 22-летний хорват уже прошел медицинского обследование, в ближайшее время его трансфер будет оформлен официально. Наверняка будут и другие покупки. Давайте посмотрим, какие еще позиции нуждаются в усилении. Но сначала о еще одном важном факторе.

Давление лимита

В заявке «Динамо» прямо сейчас 7 легионеров: Шунич, Ордец, Каборе, Шимански, Филипп, Игбун и Н`Жи. На Кардозу и Черных тренерский штаб не рассчитывает, клуб и агенты ищут варианты трудоустройства для этих игроков, которых мы в расчет не берем. Таким образом, Никола Моро станет восьмым и последним иностранцем в составе, дальнейшие приобретения футболистов без российского паспорта возможны только в случае отказа от кого-то из легионеров.

Каким блокам требуется усиление?

Вратари. Шунин, Лещук, Сангаре.

Есть очевидный первый номер Антон Шунин и его дублер Игорь Лещук, дальше — плеяда молодых вратарей во главе с афророссиянином Сангаре.

Центральные защитники. Шунич, Ордец, Евгеньев.

После ухода Владимира Рыкова в «Динамо» осталось три номинальных центральных защитника. Если рассматривать в качестве центрбека Плиева, то приобретения не нужны, но Заурбек — левый защитник, а в центре играл только при схеме с тремя центральными, в то время как Кирилл Новиков в большинстве матчей предпочитает схему 4-2-3-1. Еще один квалифицированный центрбек (причем с российским паспортом) «Динамо» не помешал бы, не удивительно, что уже несколько раз вспоминали Андрея Семенова, выступающего за «Ахмат».

Крайние защитники. Паршивлюк, Морозов — справа; Скопинцев, Рауш, Плиев — слева.

Учитывая, что Скопинцев и Рауш могут сыграть и в полузащите — не раз вместе выходили на левой бровке, здесь нет чрезмерной конкуренции.

Центральные/опорные хавбеки. Каборе, Фомин, Москвичев, Школик.

Моро держим в уме. Троих качественных хавбеков (Каборе, Фомин, Моро) на две позиции достаточно при наличии страховочных опций, которые создают молодые игроки.

Атакующие полузащитники/вингеры. Шимански, Карапузов, Грулев, Филипп.

А еще на флангах могут сыграть «легкие» форварды Игбун и Н`Жи — линия атаки укомплектована.

Нападающие. Комличенко, Игбун, Н`Жи.

Вполне себе солидная линия атаки: один большой форвард и два быстрых. Пока не заявлен за «Динамо» Евгений Марков, но в теории он может стать четвертым форвардом и прямым конкурентом Комличенко — у этих фактурных форвардов одинаковое амплуа.

Резюме. Если не гнаться за излишествами, то «Динамо» хватит двух трансферов, чтобы сбалансировать состав и придать ему завершенный вид. Первым станет переход Моро, который вроде бы на носу, а еще нужен центральный защитник с российским паспортом. Впрочем, если рассматривать Плиева не как левого бека, а как центрального, то и здесь можно обойтись без приобретений. Но помним, что «Динамо» играть на несколько фронтов, поэтому лучше не оставлять таких «тонких» мест.