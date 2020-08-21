Лучшие становятся лучше. Европейские лиги в эпоху предсказуемости

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вчера, 16:32

«Ювентус», «Бавария», ПСЖ и «Класико» доминируют в своих лигах. «Соккер.ру» — об отсутствии интриг в больших чемпионатах.

В сезоне 2019/20 «Ювентус» завоевал свой девятый кряду титул в Серии A, «Бавария» одержала восемь подряд побед в Бундеслиге, у ПСЖ семь из последних восьми кампаний оказались чемпионскими, только «Монако» Леонарду Жардима с юным Килианом Мбаппе в составе сумел однажды сместить парижан с трона. В Испании председательствуют «Реал» и «Барселона», у которых на двоих 15 титулов в Ла Лиге за последние 16 лет. «Атлетико» совершил чудо в сезоне 2013/14, но это лишь исключение, подчеркивающее доминирование «Эль Класико» в Ла Лиге.

На этом фоне АПЛ — приятная отдушина. В Англии за последние 10 лет было пять разных чемпионов («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Лестер» и «Ливерпуль»). За 20 предыдущих лет было столько же разных чемпионов. Однако и в Премьер-Лиге появилась пугающая тенденция. Чемпионы стали какими-то непогрешимыми. За последние четыре сезона наименьшая чемпионская сумма очков — 93 («Челси»-2016/17), но это головокружительный результат, если мерить классическими канонами: до этого выступления «синих» под руководством Антонио Конте только один победитель АПЛ набирал столько.

Сэр Алекс Фергюсон выигрывал чемпионат, целясь в 80 очков. Случалось собрать более богатый урожай, а иной раз хватало и меньшего для титула: 75 баллов в сезоне 1996/97, 79 — два года спустя, когда МЮ оформил «Золотой требл», заодно выиграв Лигу чемпионов и Кубок Англии. Между двумя этими триумфами «красных дьяволов» чемпионом становился «Арсенал», завершивший сезон с 78 очками. Вот это была конкуренция! Ситуация стала меняться в середине «нулевых», когда Жозе Моуриньо выдал у руля «Челси» два золотых сезона на 90+ очков. Сейчас мы добрались до точки абсурда, когда лучшие с каждым разом становятся все лучше.

После 93-очкового сезона Антонио Конте чемпионы АПЛ (дважды «Манчестер Сити» и «Ливерпуль») набирали 100, 98 и 99 очков. На что это похоже? Футбол становится менее конкурентоспособным. Или внутри большой игры происходит небывалое прежде классовое расслоение? В Серии A предыдущая непрерывная серия титулов насчитывала четыре победы подряд, которые миланский «Интер» одержал в 2000-х после «Кальчополи». До этого больше трех чемпионатов кряду выигрывал «Торино» в 40-е годы прошлого века и «Ювентус» в 30-е. А сейчас девять Скудетто одно за другим уезжают в Турин. Девять!

В немецком футболе до нынешней серии «Баварии» чемпионы никогда так подолгу не засиживались на троне. Максимум через три года следовала «смена власти», а на столь продолжительный срок удавалось задержаться на вершине только «Баварии» (дважды) и гладбахской «Боруссии». А сейчас восемь «Серебряных Салатниц» летят в Мюнхен, словно баварцам не хватает столовых приборов. Это исторический прецедент, такого прежде в истории никогда не было.

Во Франции безраздельное царствование ПСЖ хотя бы не является чем-то из ряда вон выходящим. Помнят долгие периоды гегемонии «Сент-Этьена», «Марселя» и «Лиона». «Ткачи» совсем недавно, в начале XXI века, выиграли Лигу 1 семь раз подряд. А потом — как отрезало. Зато теперь эпоха ПСЖ , которой не видно конца и края. Парижане могли бы и рекорд «Лиона» уже перекрыть, если бы не были так наивны в сезоне 2016/17, когда уступили титул «Монако», Жардиму, Фалькао и Мбаппе, которого после такой дерзости выкупили за сумасшедшие деньги у монегасков.

В Ла Лиге за долгие годы привыкли в двуполярному миру, где с одной стороны «Реал», а с другой — «Барселона». С середины XX века самым долгим перерывом без побед мадридцев и каталонцев в чемпионате были четыре года в первой половине 80-х, когда «Реал Сосьедад» и «Атлетик» выиграли по два титула. Но потом все вернулась на круги своя: после баскского бунта в 11 подряд чемпионатах «Реал» и «Барселона» не оставляли шансов конкурентам. Сейчас у испанских небожителей 15 побед в 16 последних розыгрышах.

Очевидно, что ведущие европейские чемпионаты, если их рассматривать как целостную систему, находятся в исторически уникальном состоянии: столь низкого уровня конкуренции не было никогда раньше. Как ни парадоксально, но уровень-то как раз вырос, причем повсеместно, только вот команды прогрессируют, словно в геометрической прогрессии, то есть чем больше «стартовый капитал» — тем быстрее. Именно поэтому лучшие становятся еще лучше, в то время как остальные не поспевают за этим темпом, хотя тоже развиваются.

И все-таки эта ситуация не должна никого устраивать: ведущие клубы близки к выходу в открытый космос и пострадают от отсутствия конкуренции, отстающих может накрыть «депрессия догоняющего» — когда бежишь изо всех сил, но отстаешь все больше. А в первую очередь нужно помнить о потребителе продукта, который в конечном итоге платит за контент — о постоянных болельщиках, зрителях-туристах на трибунах, телезрителях. Спорт привлекает крутыми сюжетами и высокой конкуренцией, без этого индустрия умрет.

Жуткое доминирование «Баварии», ПСЖ и «Ювентуса» уже сейчас должно подталкивать идеологов европейских чемпионатов к смене пластинки. УЕФА против Европейской Суперлиги и хочет сохранить национальные первенства, и это к лучшему, ведь желательно решить проблему не отделением кружка избранных, а всеобщим ростом, в том числе за счет популярности нынешних гегемонов. Нужны реформы внутренних чемпионатов, которые дадут надежду низам и прольют воду на мельницу конкуренции.

Реформаторам нужна только смелость, что же касается идей, то даже велосипед изобретать не придется, все придумано до нас. В американском спорте, выстроенном по необычным для нас принципам, можно почерпнуть массу полезного. Вероятно, начать следует с конфигурирования трансферной системы, ведь свободный рынок не означает равные права, формулы распределения доходов от телевизионных прав и рекламы тоже на повестке дня, ведь в той же Испании «Барса» и «Реал» уже на этом этапе убивают конкуренцию, забивая себе жирные куски и создавая замкнутый круг.