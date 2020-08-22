Главный герой ЛЕ и джокер «Севильи». Пропустил лишь раз с игры, остановил МЮ и Лукаку

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вчера, 11:29

«Соккер.ру» представляет одного из героев розыгрыша Лиги Европы. Речь пойдет о вратаре «Севильи» Яссине Буну.

Завершившийся накануне финал Лиги Европы уникален ещё и тем, что впервые в истории решающих матчей еврокубков ворота соперников защищали два мусульманина — Самир Ханданович («Интер») и Яссин Буну, он же Боно («Севилья»). И если страж ворот миланцев хорошо известен в футбольном мире уже более десятка лет, то о его коллеге до недавних пор знали только те, кто интересуется испанским футболом. Ибо кто ещё может быть осведомлён об игроках «Жироны», которой и принадлежит Яссин до сих пор? Да и сборная Марокко, ворота которой он защищает, не частый гость на наших экранах. Яссин Буну приезжал в её составе на чемпионат мира 2018, даже под первым номером. Но играл не он, а Мунир Мохамеди.

36-летний Ханданович в очередной раз подтвердил репутацию сильного, но крайне невезучего вратаря. За всю свою биографию словенец не выиграл ни одного трофея. Ни с «Домжале», ни с «Загорье», ни с «Удинезе», ни с «Интером», которому он служит восемь лет. Вчера Самир был близок к тому, чтобы избавиться от клейма футболиста, с которым невозможно ничего выиграть. Но нет. Ромелу Лукаку, наколотившего 34 гола в сезоне, угораздило нанести точный удар по своим воротам, которые защищал нефартовый Самир. Есть такое ощущение, что Ханданович после игры в Кёльне задумается о завершении карьеры, а руководство «Интера» приступит к поискам нового стража ворот.

А теперь поговорим об Яссине Буну, который появился в воротах «Севильи» уже после возобновления сезона. Пришёл он на «Рамон Санчес Писхуан» ещё год назад. Но одолженный на год у «Жироны» Боно (так его называют в Испании) терпеливо грел лавочку и смотрел, как играет чех Томаш Вацлик. Только в конце февраля Боно заменил Вацлика в перерыве матча с «Хетафе», а потом отыграл, причём не лучшим образом, 90 минут в игре с «Осасуной». После карантина андалусийцы провели две встречи с Вацликом. Но потом чех повредил колено на тренировке, тренеру Хулену Лопетеги, в прошлом сильному вратарю, пришлось доверить пост номер один 28-летнему Боно.

Яссин, казалось, только и ждал этого момента. Все четыре оставшихся встречи Ла Лиги он отыграл на ноль. А стартовавший затем блиц-турнир в Лиге Европы стал звёздным часом марокканца, растянувшимся на 360 минут. Сначала «Севилья» обыграла «Рому» 2:0. Работы у Боно было немного, но это вовсе не означает, что его похвалить не за что. В четвертьфинале тяжелейшая игра с «Вулверхэмптоном». Неизвестно, как бы всё сложилось для «Севильи», не отбей Яссин пенальти на 13-й минуте. Да и потом страж ворот андалуйсийцев сыграл превосходно, продлив свою сухую серию. «Манчестер Юнайтед» всё же распечатал ворота Боно с мягко говоря неубедительного пенальти. Но в дальнейшем Яссин погасил три выхода один на один. А ещё он взял на себя командование обороной испанского клуба, благодаря чему «Севилья» смогла погасить атакующие порывы «красных дьяволов» на подступах к своим воротах. Вы ещё не успели забыть вчерашний финал — там Буну тоже стал героем в решающий момент. Во втором тайме при счете 2:2 он ногой отразил удар Лукаку, когда тот вышел 1 на 1.

Выделим два момента. В летней кампании Боно пропустил лишь один мяч с игры — от Диего Година в финале. И второе. Всякий раз ему противостояли куда более именитые вратари — Пау Лопес, Руй Патрисиу, Давид Де Хеа, Самир Ханданович. И всякий раз марокканец брал верх. В итоге изначально запасной игрок оказался джокером в колоде Хулена Лопетеги. И этот самый джокер, побив немало тузов и королей, помог «Севилье» в шестой раз привезти домой Кубок УЕФА . Название турнира изменилось, но трофей остался прежним.

Пора познакомиться ближе с Боно. Родился Яссин в Монреале, в семье выходцев из Марокко. Когда Яссину было пять лет, его семья вернулась на родину и поселилась в Касабланке. Однако гражданином Канады Яссин остался и мог вполне играть за сборную североамериканской страны. Будь канадцы расторопнее. Но, как и в случае с Асмиром Беговичем, канадцы слишком долго думали. Когда надумали, то Яссин Буну был заигран за сборную Марокко.

В Марокко этот рослый и несколько бледный для жителя североафриканской страны юноша играл недолго. Два сезона в воротах «Видад Касабланка», после чего за ним приехали из мадридского «Атлетико». Как тут устоишь? Вот и Боно поставил свою подпись под контрактом. В Мадриде молодой вратарь прошёл хорошую школу на тренировках. Но до серьёзной практики дело не дошло. Только второй состав. К основе «матрасников» Яссина не подпускали, поэтому вратарь был рад аренде в «Сарагосу». Он очень хотел помочь арагонцам выбраться из Сегунды, но не вышло. Однако проявил себя вполне зрелым вратарём.

В «Атлетико», где царит Ян Облак, Боно было нечего делать. Поэтому он не колебался, получив приглашение из Каталонии. Сначала он помог «Жироне» сделать то, что не получилось у «Сарагосы». В Ла Лиге Яссин начал сезон-2017/18 в запасе. Ворота были доверены опытнейшему Горке Ираисосу. Но после восьми туров баск уступил свой пост марокканцу, а «жиронистес» выдали серию из трёх побед. В итоге заняли десятое место. Пропускал Боно немало — по шесть штук от «Барселоны» и «Реала», пять от «Сосьедада», два раза по четыре от «Эйбара». Но даже в таких матчах ковался характер Яссина. Он хорошо запоминал свои ошибки и старался не допускать их впредь.

В сезоне-2017/18 «Жирона» пропускала намного меньше. Однако оказалась третьей с конца в турнирной таблице и была вынуждена покинуть элиту. Яссин Буну же был одолжен «Севильей», чтобы потом «выстрелить» во время решающих матчей Лиги Европы.

Выиграл Лигу Европы и всё. Срок службы в «Севилье» истёк, Боно больше не значится её игроком. Марокканец вынужден вернуться в «Жирону», которая сейчас ведёт борьбу за возвращение в Ла Лигу. Ворота каталонцев защищает 37-летний баск Асиер Риесго, который был недавно представлен в блоге «Бригада». Первый матч финального турнира с «Эльче» завершился вничью 0:0, в воскресенье всё решится на «Монтиливи» — домашней арене «жиронистес». Решится и судьба Яссина Буну. Если «Жирона» не добьётся повышения в классе, то он наверняка сменит команду. Вот только стоить Боно будет уже не три миллиона евро.