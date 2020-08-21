Ромелу разрывает Лигу Европы. Лукаку в шаге от рекорда Роналдо в «Интере»

1598027404

вчера, 19:30

«Соккер.ру» восхищается звездой «Интера» накануне финала Лиги Европы.

Удивительный и даже умопомрачительный дебютный сезон в «Интере» проводит Ромелу Лукаку, особенно, если учесть, что прошлая кампания в «Манчестер Юнайтед» была далеко не самой выдающейся. В Милане бельгийский форвард постоянно забивает, очень часто важные голы, иногда создает шедевры. Ромелу удостоился заслуженных сравнений с Феноменом Роналдо, чье блестящее достижение Лукаку может побить сегодня.

Зубастик пришел в «Интер» из «Барселоны» перед сезоном-1997/98, в дебютной кампании наколотил 34 гола в 47 матчах. Никто так результативно не стартовал в цветах «нерадзурри», а Ромелу Лукаку может сегодня повторить и даже превзойти достижение Роналдо. Бельгиец сыграл чуть больше матчей — финал Лиги Европы станет 51-м, а забил 33 мяча. Гол в ворота «Севильи» поставит его на один уровень с великими форвардом, а дубль позволить побить рекорд Феномена.

А ведь гол Лукаку более чем вероятен. Во-первых, бельгиец в шикарной форме, что доказал в последних матчах. Во-вторых, он забил в каждом из пяти матчей плей-офф Лиги Европы, ни разу не уходил с поля без гола: огорчил «Лудогорец» в обоих матчах, не пощадил «Хетафе» и «Байер», а для «Шахтера» завернул сразу два подарка. А ведь осенью Ромелу уже сравнивали с Роналдо, когда новичок «Интера» сумел отличиться 9 раз в своих первых 11 матчах за «нерадзурри». Вышел на график Феномена уже тогда.

Параллели на этом не заканчиваются, в судьбах Роналдо и Лукаку, которые присоединились к «Интеру» с разницей в 22 года до удивительного много схожего. В дебютный сезон Роналдо, как и в дебютный сезон Лукаку, «Интер» тоже дошел до финала Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы — преемник того турнира). Бразилец забивал важные голы: положил начало разгрому «Страсбура» в Милане после поражения «черно-синих» на выезде 0:2, принес победу над «Шальке» в четвертьфинале и отметился дублем в полуфинальном матче с соперником из Восточной Европы. В случае Роналдо это был московский «Спартак».

Если футбольные сценаристы где-то в высших сферах халтурят и подсунули нам уже использованный раннее сюжет, то остается только поставить все деньги на гол Лукаку в финале, ведь Роналдо свой мяч в решающей схватке с «Лацио» забил. Зубастик тогда довел счет до разгромного на 70-й минуте, когда «Интер» вел 2:0 после голов Ивана Саморано и Хавьера Дзанетти. Мастерство и форма Роналдо была определяющей в той победе, как теперь определяющей может стать страсть Ромелу, который идет по стопам бразильской иконы, надеясь вписать свое имя золотыми буквами в клубный фольклор «нерадзурри».

Но даже до матча с «Севильей» можно утверждать, что это лучший сезон в карьере уже 27-летнего нападающего. У Ромелу не задалось в «Челси», откуда его беспощадно выпилил Жозе Моуриньо, так и не простивший Лукаку промах в серии пенальти матча за Суперкубок УЕФА 2013 года против «Баварии» и Гвардиолы. У «Особенного» вообще не очень складывается с бельгийцами: Кевина Де Брюйне проморгал, как и Лукаку, с Азаром и Куртуа по работе с «Челси» сложились не самые теплые отношения, Вертонгена не смог уговорить остаться в «Тоттенхэме». Разве что Феллаини ходил в любимчиках.

Но разговор сейчас о Лукаку, который был хорош в «Вест Бромвиче», а потом выдал несколько сильных сезонов в «Эвертоне». В двух последних забил 25 и 26 мячей, после чего поехал за 75 миллионов фунтов в «Манчестер Юнайтед» к Моуриньо, чтобы сходу забить 27 мячей за «красных дьяволов». А вот во втором сезоне на «Олд Траффорд» бельгиец не сумел воспроизвести свою лучшую форму, что стоило Моуриньо работы. Импульсивный Жозе наверняка проклял тот день, когда связался с Ромелу, который пережил короткий ренессанс при Оле-Гуннаре Сульшере и снова провалился в небытие, выбраться из которого удалось только в Италии.

15 голов во всех турнирах — разочаровывающий результат для форварда такого калибра, Лукаку обвиняли в потере формы из-за пристрастия к нездоровой пище и приобретения постоянных спутников в виде нескольких килограмм лишнего веса. Прошлым летом Ромелу якобы вышел из отпуска с весом, превышающим игровой на 4 кг. Очень вовремя поступило предложение от «Интера», подкрепленное личной заинтересованностью Антонио Конте, Лукаку недолго думая укатил в Италию, где признался, что в МЮ сделали из него козла отпущения:

Так уж устроен этот клуб сейчас. Они должны были найти кого-нибудь виноватого. Поль Погба, Алексис Санчес или я — мы оказались подходящими жертвами. После этого я сказал: «Хватит!»

Как и всегда, правда где-то посередине, ведь изменения во внешности Лукаку видны невооруженным взглядом, но ясно, что в Манчестере его обидели, эта обида подхлестнула Ромелу и заставила его выдать лучший сезон в карьере. Идеальной морковкой на удочке долгое время маячила возможность встречи с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Вот это был бы сюжет! Но манкунианцы уступили путевку в финал «Севилье», зато Лукаку все еще имеет шансы выиграть трофей. Это стало бы идеальным завершением блестящего сезона, но защитники «Севильи» Диего Карлос и Кунде тоже не лыком шиты и постараются сегодня остановить эту машину.