Мбаппе и Ко. Современные суперзвезды, которые мечтают о победе в ЛЧ

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вчера, 20:00

«Соккер.ру» — о тех, кому по статусу положено выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы.

С самыми именитыми неудачниками в истории Лиги чемпионов вы прекрасно знакомы: тут и сохранивший надежду до 42 лет Джанлуиджи Буффон, проигравший три своих финала, и знатные чемпионы мира — Каннаваро, Тюрам, Маттеус, Виейра, и кумиры целых поколений — Марадона, Баджо, Роналдо, Ибрагимович. Вот такая команда получилась у нас весной.

Сегодня не станем заглядывать в складки истории, а поищем среди действующих футболистов в расцвете сил, а также среди тех, у кого вся карьера еще впереди, но уже понятно, что имеем дело с суперзвездами. Сегодня шаг к трофею может сделать Килиан Мбаппе, а завтра — Роберт Левандовски. Конечно, эти славные форварды попали в команду соискателей «ушастого». Кто еще? Не томитесь в неведении — читайте!

Обязательное условие для соискателей — участие хотя бы в полуфинале Лиги чемпионов. Если не добирались даже до этой стадии, то таких футболистов и претендентами назвать пока сложно.

Вратарь

Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия)

На вратарскую позицию было две практически равнозначных фигуры — Куртуа и Облак. Выбираем более титулованного Тибо, который выигрывал чемпионаты Англии и Испании, а также «бронзу» чемпионата мира в России, где признавался лучшим вратарем турнира. У обоих есть опыт поражения в финалах Лиги чемпионов, причем оба в решающих схватках защищали ворота «Атлетико» в матчах против «Реала».

Защитники

Сезар Аспиликуэта («Челси»; Испания)

Моуриньо обещал выиграть Лигу чемпионов, если у него будет 11 Аспиликуэт в составе, но с одним не сумел. Максимальное достижение Сезара в ЛЧ — полуфинал в сезоне 2013/14, когда «Челси» проиграл «Атлетико». Да, испанец заставил себя уважать в Лондоне, он по два раза побеждал в АПЛ и Лиге Европы, но главный турнир Старого Света остается непокоренным.

Матийс Де Лигт («Ювентус»; Нидерланды)

Голландскому защитнику на днях исполнился 21 год, а он уже успел поиграть в Лиге чемпионов за два клуба — «Аякс» и «Ювентус», причем в прошлом розыгрыше дошел с амстердамцами до полуфинала. Де Лигт обещает вырасти в большого защитника, учитывая задатки, у него еще много сезонов впереди и много шансов дойти в Лиге чемпионов до конца.

Хосе Хименес («Атлетико»; Уругвай)

Есть ощущение, что Хименес играет в футбол уже очень давно, но Хосе Марии только 25 лет, просто уругваец из «ранних». За плечами у него победное полуфинальное противостояние с «Баварией», которое Хименес отыграл от звонка до звонка, а вот в финале уругвайский защитник по воле Диего Симеоне не сыграл: Эль Чоло выбрал в пару к Годину более опытного Савича.

Альфонсо Дэвис («Бавария»; Канада)

Мало кому в 19 лет удается выиграть Лигу чемпионов, будучи основным игроком своей команды. Альфонсо Дэвис может закрыть вопрос до конца недели. Канадец, чья звезда взошла над футбольным небосклоном в последние месяцы, проводит изумительный сезон в «Баварии»: переквалифицировавшийся в левого защитника игрок атаки в 40 матчах своей дебютной в европейском футболе кампании забил 3 гола и сделал 10 результативных передач.

Полузащитники

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

Де Брюйне дошел до полуфинала Лиги чемпионов в своем первом сезоне в «Манчестер Сити» под руководством Мануэля Пеллегрини, а вот с Хосепом Гвардиолой в последние четыре сезона стабильно вылетает на более ранних стадиях. Кевин — возможно, сильнейший диспетчер в современном футболе, да и просто один из лучших футболистов, но в 29 лет продолжает мечтать о Лиге чемпионов.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»; Португалия)

Португалец блистал в составе «Монако» вместе с Килианом Мбаппе, когда монегаски прорвались в полуфинал Лиги чемпионов 2016/17, где уступили «Ювентусу». Последние три года Бернарду провел в «Манчестер Сити», и это время было богатым на трофеи и счастливым. Только не в Лиге чемпионов, где «горожане» с Силвой три года подряд заканчивают свой путь в четвертьфинале.

Эден Азар («Реал»; Бельгия)

Еще один бельгиец, которому пока не посчастливилось прикоснуться к трофею «Большие уши». В 2012-м Азар переходил в стан действующего победителя Лиги чемпионов — «Челси», но за следующие 7 лет в лондонском клубе лишь однажды сыграл в полуфинале ЛЧ , пусть и дважды выиграл Лигу Европы. Первый заход в турнир сильнейших клубов Европы с «Реалом» тоже получился неудачным, но у Эдена еще будут шансы выиграть Лигу чемпионов.

Нападающие

Антуан Гризманн («Барселона»; Франция)

Гризманн — чемпион мира, но свой финал Лиги чемпионов Антуан проиграл, причем стал тогда едва ли не главным неудачником. В 2016 году «Реал» играл против «Атлетико», у француза был шанс забить с пенальти, но он послал мяч в перекладину, а в начале овертайма упустил еще один шикарный шанс. По сути, в «Барселону» Гризманн пошел как раз за Лигой чемпионов, но вы сами видели, чем все закончилось в этом сезоне.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция)

Мбаппе вышел на замену в матче с «Аталантой» и помог ПСЖ прорваться в полуфинал, причем для Килиана это уже второе попадание в четверку сильнейших в Лиге чемпионов, впервые он забирался так высоко три года назад в составе «Монако», когда в свои 18 лет забивал почти в каждом матче плей-офф. Вокруг Мбаппе в ПСЖ играют Ди Мария и Неймар, которые уже выигрывали Лигу чемпионов с испанскими грандами, так что чемпион мира должен быть самым мотивированным в этой банде. Килиан и сам неоднократно подчеркивал, что победа в Лиге чемпионов для него важнее «Золотого мяча».

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Левандовски — опытный лигочемпионский боец. Поляк играл в финале против своего нынешнего клуба за дортмундскую «Боруссию» и проиграл на «Уэмбли», уже несколько раз добирался с «Баварией» до полуфиналов. Но этот сезон получается для Роберта особенным. Его невозможно удержать, поляк забил больше всех в Лиге чемпионов и вообще заслуживает звания сильнейшего футболиста 2020 года.

Тренер

Диего Симеоне («Атлетико»; Испания)