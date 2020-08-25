Испытание для сильных. Российские футболисты, рвавшие «кресты»

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вчера, 11:30

За последнюю неделю в печальном списке сразу две новые фамилии — Набабкин и Баринов. «Соккер.ру» желает футболистам много сил и здоровья!

После пандемической паузы футбол пытается наверстать упущенное, не слишком заботясь о здоровье игроков, которым предстоит несколько месяцев кряду играть в плотном графике. Да, приняты кое-какие меры вроде увеличения количества замен и расширения заявки на матчи, но погоню за результатами никто не отменял, а это значит, что клубы вынуждены выжимать все соки из своих сильнейших футболистов. И надеяться, что это их не сломает. Кевин Де Брюйне на днях выступил с острой критикой напичканного событиями футбольного календаря:

Через полгода мы будем истощены физически и морально. УЕФА и ФИФА должны обратить на это внимание национальных ассоциаций. К сожалению, деньги правят игрой, и мы, как футболисты с контрактными обязательствами, можем только делать свою работу.

Кевин прав, и я бы развил его предостережение в печальный прогноз: чемпионат Европы, который перенесен на следующее лето, пропустят многие футболисты. Через полгода усталость достигнет критической массы, в январе-марте будет много тяжелых травм. А в РПЛ мы уже сейчас теряем бойцов. Темп летнего марафона не выдержали связки Кирилла Набабкина из ЦСКА и Дмитрия Баринова из «Локомотива». Специалисты утверждают, что в большинстве случаев разрыв «крестов» — это случайность, но не спорят с тем, что общая усталость организма увеличивает риск получения такой травмы. Уж мы на них насмотрелись…

Вратарь

Игорь Акинфеев — дважды

Последствия двух тяжелых травм Акинфеев ощущает до сих пор: после матчей колено Игоря аномально распухает, ему требуется несколько дней на восстановление, то есть в плотном графике с двумя матчами в неделю вратарь ЦСКА практически лишен возможности участвовать в тренировочном процессе. Впервые Акинфеев порвал «кресты» в матче против «Ростова» в 2007-м, а спустя четыре года случилось памятное столкновение с Веллитоном в дерби, закончившееся для Игоря неудачным приземлением и новым разрывом «крестов» на левом колене.

Защитники

Сергей Паршивлюк — дважды

Акинфееву, можно сказать, повезло, ведь он вернулся на свой уровень: после первых «крестов» играл на бронзовом Евро-2008, оставался лучшим вратарем страны и после вторых. А вот карьеру Паршивлюка две травмы колена с разницей в полтора года скомкали. Вполне возможно, что без этих травм Сергей сейчас был бы играющей легендой «Спартака», а вопрос о приобретении правого защитника не стоял бы на повестке дня. Еще в 21 год Паршивлюк примерял капитанскую повязку «красно-белых», и у него тогда было достаточно таланта и мозгов, чтобы вырасти в топ-футболиста.

Виктор Васин — дважды

Наверняка все могло пойти по-другому и у Васина. Молодой защитник провел отличный сезон в Нальчике и заслужил приглашение в ЦСКА , где на одной из первых тренировок порвал крестообразные связки. С тех пор проблемы с коленом стали неотъемлемой частью профессиональной карьеры Васина, а в начале 2018-го он снова порвал «кресты» накануне домашнего чемпионата мира. После этой травмы больше года не мог вернуться в строй.

Пара Игнашевич-Кутепов на ЧМ -2018 сложилась во многом случайно, ведь накануне мундиаля не только Васин порвал связки колена, Джикия в первом же контрольном матче «Спартака» на зимних сборах тоже получил роковое повреждение.

Травма, полученная Кириллом Набабкиным в матче против «Зенита», оказалась серьезной: 33-летний защитник ЦСКА пропустит минимум полгода. Оптимистичные сроки восстановления — к старту весенней части сезона РПЛ .

Полузащитники

Аналогичный сценарий у Баринова, который травмировался на несколько дней позже Набабкина. Дмитрий сам нарушал правила против Бакаева в эпизоде, который оставит его без футбола, как минимум, на полгода. Впереди операция, долгий период восстановления и попытка исполнить данное обещание.

«Вернусь еще сильнее!» — типичная фраза футболистов после разрыва «крестов». Так говорил и Зобнин, который после чемпионского сезона «Спартака» получил тяжелую травму в товарищеском матче за сборную против Венгрии. Благодаря упорной работе Роман вернулся на поле через четыре с половиной месяца, но у «крестов» есть еще и долгоиграющий эффект. На протяжении двух лет после травмы Зобнин был похож на себя лучших образцов лишь эпизодически. Хорошо, что один из таких эпизодов пришелся на чемпионат мира.

Дзагоев и травмы — это тема для отдельного разговора. У Алана были проблемы с ахиллом, мышцами бедра, подколенными сухожилиями, ломал плюсневую кость и палец. Не обошли стороной полузащитника ЦСКА и «кресты»: в начале прошлого года Дзагоев вышел на контрольный матч с испанской «Картахеной» на своих ногах, а покинул поле на носилках.

Еще один «армеец» в печальном списке. «Кресты» притормозили карьеру Кучаева на взлете — Константину едва исполнилось 20 лет, когда футбол для него резко закончился на полгода. ЦСКА в тот день выиграл у «Арсенала» 6:0, но праздник был омрачен сообщением о тяжелой травме молодого хавбека.

Через полтора года после скандального перехода из «Спартака» в «Зенит» Владимир Быстров неудачно столкнулся с Одилом Ахмедовым в кубковом матче против «Анжи». Добродушные фанаты «Зенита» на травму своего футболиста и воспитанника отреагировали недвусмысленными баннерами: «Спасибо, Одил!» и «1 травма — 4 месяца счастья».

Нападающий

Сезон 2017/18 был определенно лучшим в карьере Кокорина, но он оборвался в середине марта, когда форвард «Зенита» в матче Лиги Европы против «РБ Лейпциг» получил травму колена. С этого дня началась череда невеселых приключений, которые как будто бы до сих пор не закончились.